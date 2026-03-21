Ne vezessen rutinból! – komoly forgalmirend-változás jön az M1-esen

Március 22-én, vasárnap megváltozik a forgalmi rend az M1-es autópályán az M1-M0 csomópont térségében, miután a terelést átépítik. Az átépítés alatti forgalmi rend változásával az M1-es autópályán kialakuló reggeli forgalmi csúcsok gördülékenyebb, gyorsabb lefolyása várható.
Az M1-es autópálya bővítését végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) hivatalos Facebook-oldalán szombaton megjelent bejegyzés szerint az új forgalmi rend kialakítására azért van szükség, mert a jelenlegi forgalmi rend alatt csúcsidőben, akár hosszan elnyúló torlódások is kialakulnak a Sasfészek-tó pihenőhely és Biatorbágy térségében az autópályán és a környező utakon is. Ennek a forgalmi helyzetnek az enyhítésére megoldást jelenthet az M1-es biatorbágyi felhajtójának elkészülése tervezetten májustól.  Ehhez viszont a főváros felé vezető pályaoldal lezárására van szükség, hogy az érintett szakasz teljes szélességében és a korábbi tervekhez képest gyorsabban kivitelezhető legyen, a biatorbágyi felhajtóval együtt. Ezzel a megoldással a reggeli forgalmi csúcsok gördülékenyebb, gyorsabb lefolyása várható. 

Részletes térképet közölt a kivitelező az M1-es autópálya bővítése miatti új forgalmi rendről/Forrás: MKIF

A munkálatok elvégzése érdekében:

  • a 19-es és a 17-es kilométerek között lezárják az át nem terelt sávot, 
  • a Budapest felé haladó teljes forgalmat pedig a már átterelt sáv mellé irányítják. 
  •  Így a Győr felé vezető pályaoldalon 2+2-es rendben lehet majd közlekedni, megtartva az irányonkénti 2-2 sávot. Vagyis itt halad majd két sáv az országhatár és a főváros felé is, a Budapest felé tartó pályaoldal pedig munkaterület lesz.
  • Az átterelt sávból a 17-es kilométernél 2 sávon lehet majd visszatérni az M0-ás autóút felé.
  •  Akik pedig Budaörs irányába szeretnének továbbhaladni, ők az átterelt belső sávot válasszák továbbhaladásukhoz, hasonlóan a jelenlegi forgalmi rendhez. 

Felhívják a főváros felé haladók figyelmét, hogy vasárnaptól ne megszokásból közlekedjenek, figyeljék a táblákat, jelzéseket.

Az országhatár irányába közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti.

A forgalmi rend átalakítása miatt a munkálatok idejére 2026. március 22-én (vasárnap) reggel 8 órától várhatóan kora délutánig lezárják a Budapest felé vezető átterelt sávot a 61-es és a 17-es km-ek között. A forgalom Budapest felé csak az át nem terelt sávon haladhat.

Rugalmas pályaszerkezettel épül az M1-es autópálya

A tervek szerint három teljes szélességű sávot alakítanak ki az M1-es autópálya bővítése során, valamint egy teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens üzemi leállósáv épül mindkét oldalon, amelynek pályaszerkezeti rétegei alkalmasak arra, hogy azon főpályás közlekedés haladhasson, így igény szerint megnyitható – derül ki a Magyar Építők cikkéből.

A teljes útpályára 32 cm aszfaltréteg kerül. 20 ezer tonna napi alapanyagot kell mozgatniuk az építés legintenzívebb időszakában, amiből napi hatezer tonna aszfalt lesz.

Külön érdekesség, hogy a burkolat alatt nem hidraulikus kötésű alap lesz, hanem egy folytonos szemeloszlású zúzottkő. Ettől sokkal jobb fáradási ellenállást várnak a szakemberek a hajlékony pályaszerkezet miatt: nem jelennek majd meg a repedések, amelyeket a hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok dilatációs mozgásai okoznak – mondta a portálnak Varga Antal, a Duna Aszfalt Zrt. vezérigazgató-helyettese. Sokkal strapabíróbb, nagy teherbírású és hosszú időn át ellenálló út épülhet így – tette hozzá.

Gyorsforgalmi úton nagy volumenben az M4-es törökszentmiklósi szakaszán tesztelték élesben ezt az útszerkezetet, ahol jó eredményeket mutatnak a tapasztalatok.

 

