Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

autópálya

Különleges munkálatra kerül sor ma éjszaka egy hazai autópálya gigantikus csomópontján

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma délutántól az M5-ös autópálya jobb pályáján átmeneti forgalmi zárra kell felkészülniük az autósoknak, mert lebontják a felette lévő hídszerkezetet. Ezzel újabb látványos munkafázishoz érkezett az M44-es gyorsforgalmi út és az M5-ös autópálya keresztezésénél épülő óriáscsomópont projektje.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autópályaberuházáshídM5-ös autópályaforgalomkorlátozás

A Duna Grouphoz tartozó Hódút Építő Kft. generálkivitelezésében zajló fejlesztésben elkezdték lebontani az 5-ös főútnak az M5-ös autópálya felett átívelő hídját. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában a jövőben az M8-asban folytatódó M44-es, illetve az M5-ös, valamint az 5-ös keresztezésében hazánk legnagyobb vidéki csomópontja valósul meg – ez összesen 22 kilométernyi útpálya megépítésével jár együtt.

M5-ös autópálya, híd
Az M5-ös autópálya régi és új hídja
Fotó: Magyar Építők

Lebontják az M5-ös autópálya egyik régi hídját

A mostani munkafázis előzményeként – a bontandó régi hidat kiváltva - megépült az M5-ös felett az 5-ös főút forgalmát átvezető új híd, amelyet októberben már átadtak a forgalomnak. A régi híd bontása az M5-ös autópálya űrszelvényén kívül még ugyanebben a hónapban megkezdődött, most pedig március 10-én éjszaka végzik el a jobb pálya feletti felszerkezet bontását. 

Az éjszakai bontási munkák során a már felszabadított betongerendákat a szegéllyel és a pályalemezzel együtt emelik le az M5-ös autópálya Szeged felé tartó sávjai, azaz a jobb pálya felett.

Az emelést egy 650 tonna teherbírású autódaruval végzik. A leemelt egységeket és a bontás következtében létrejövő törmelékeket 80 tonna teherbírású trailerekkel szállítják el.

A Magyar Építőknek a kivitelezők által adott tájékoztatás szerint 

az éjszaka folyamán ennek megfelelően teljes forgalomzárra lehet számítani a jobb pályán – a lezárás március 10-én délután 16:00-tól márius 11-én a reggeli órákig tart.

Ebben az idősávban a bal pályán lehet majd közlekedni Budapest és Szeged irányába is 2+1 sávon. Nappal a bal pályán ugyanez a forgalom marad, ugyanakkor egy sávon mehet majd a forgalom a jobb pályán is.

Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani – írja az Útinform.

M5-ös autópálya, híd
A régi híd lebontását egy 650 tonna teherbírású autódaruval végzik
Fotó: Magyar Építők

A folytatásban szintén a jobb pálya mellett a felmenő szerkezet, majd a pillérvédő szegélyek bontása következik. Ezt követően jöhetnek ugyanezen műveletek a bal pályán is.

Még hátralévő munkafázisok a projektben

A projekt még hátralévő fázisait tekintve: idén folytatják az 5-ös főút keresztezésében épülő M44 (M8) autópálya pályalemez szigetelését, majd következhet a hídszegélyek építése és ez idő alatt a kiegyenlítő lemezek kivitelezése.

Az M5-ös autópálya keresztezésében épülő M44-es (M8-as) főpályán a pályalemez betonozását március végére, április elejére tervezik.

Május végére, június elejére átadják a forgalomnak a csomópont „H” ágát: ez biztosítja a Békéscsaba irányából Budapest felé történő közvetlen közlekedést az M44-es és az M5-ös összekapcsolásával.

A teljes csomópont műszaki átadása várhatóan 2026 ősz végén zárul.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!