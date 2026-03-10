Különleges munkálatra kerül sor ma éjszaka egy hazai autópálya gigantikus csomópontján

A Duna Grouphoz tartozó Hódút Építő Kft. generálkivitelezésében zajló fejlesztésben elkezdték lebontani az 5-ös főútnak az M5-ös autópálya felett átívelő hídját. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában a jövőben az M8-asban folytatódó M44-es, illetve az M5-ös, valamint az 5-ös keresztezésében hazánk legnagyobb vidéki csomópontja valósul meg – ez összesen 22 kilométernyi útpálya megépítésével jár együtt.

Az M5-ös autópálya régi és új hídja

Fotó: Magyar Építők

Lebontják az M5-ös autópálya egyik régi hídját

A mostani munkafázis előzményeként – a bontandó régi hidat kiváltva - megépült az M5-ös felett az 5-ös főút forgalmát átvezető új híd, amelyet októberben már átadtak a forgalomnak. A régi híd bontása az M5-ös autópálya űrszelvényén kívül még ugyanebben a hónapban megkezdődött, most pedig március 10-én éjszaka végzik el a jobb pálya feletti felszerkezet bontását.

Az éjszakai bontási munkák során a már felszabadított betongerendákat a szegéllyel és a pályalemezzel együtt emelik le az M5-ös autópálya Szeged felé tartó sávjai, azaz a jobb pálya felett.

Az emelést egy 650 tonna teherbírású autódaruval végzik. A leemelt egységeket és a bontás következtében létrejövő törmelékeket 80 tonna teherbírású trailerekkel szállítják el.

A Magyar Építőknek a kivitelezők által adott tájékoztatás szerint

az éjszaka folyamán ennek megfelelően teljes forgalomzárra lehet számítani a jobb pályán – a lezárás március 10-én délután 16:00-tól márius 11-én a reggeli órákig tart.

Ebben az idősávban a bal pályán lehet majd közlekedni Budapest és Szeged irányába is 2+1 sávon. Nappal a bal pályán ugyanez a forgalom marad, ugyanakkor egy sávon mehet majd a forgalom a jobb pályán is.

Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani – írja az Útinform.

A régi híd lebontását egy 650 tonna teherbírású autódaruval végzik

Fotó: Magyar Építők

A folytatásban szintén a jobb pálya mellett a felmenő szerkezet, majd a pillérvédő szegélyek bontása következik. Ezt követően jöhetnek ugyanezen műveletek a bal pályán is.

Még hátralévő munkafázisok a projektben

A projekt még hátralévő fázisait tekintve: idén folytatják az 5-ös főút keresztezésében épülő M44 (M8) autópálya pályalemez szigetelését, majd következhet a hídszegélyek építése és ez idő alatt a kiegyenlítő lemezek kivitelezése.