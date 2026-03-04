Megszűnt egy hazai bank, kiderült, mi lesz az ügyfelekkel

Hírlevél
Sikeresen lezárult a Polgári Bank Zrt. állományának átruházása a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re. 2026. február 28-tól a Polgári Bank érintett ügyfelei automatikusan a MagNet Bank ügyfeleivé váltak. A mindennapi bankolás zavartalan: a számlaszámok és a szerződéses feltételek változatlanok maradnak, a digitális szolgáltatások pedig a MagNet korszerű elektronikus csatornáin érhetők el tovább.
A tranzakcióval a MagNet Bank tovább erősíti országos jelenlétét: 14 kelet-magyarországi fiókkal bővült a hálózat, így még több ügyfél számára válik elérhetővé személyesen is a közösségi bankolás. Az érintett fiókok három nap alatt, rekordgyorsasággal alakultak át. A migráció technikai folyamata szintén három nap alatt, biztonságosan és sikeresen zajlott le.

MagNet Bank
A Polgári Bank érintett ügyfelei automatikusan a MagNet Bank ügyfeleivé váltak
Fotó: MTI - Róka László

A Polgári Bank ügyfelei számára a váltás zökkenőmentes:

  • A megszokott bankszámlaszámok változatlanul érvényben maradnak.
  • A számlavezetési feltételek nem változnak, illetve több esetben kedvezőbbé válnak.
  • 2026. március 2-tól a MagNet Bank korszerű elektronikus csatornái érhetők el: NetBank, MobilBank, VideoBank és 0-24hTelefonos Ügyfélszolgálat.

Az új digitális platformok magas szolgáltatási tartalommal, széleskörű funkcionalitással és közösségi elemekkel támogatják az ügyintézést.

Az ügyfélszámlák átadásától, 2026. március 2.-tól 

  • a MagNet Bank és Polgári Bank egyesített fiókhálózatán keresztül, 
  • a MagNet Bank Telefonos ügyfélszolgálatán, 
  • a MagNet NetBank internetes banki szolgáltatáson, valamint 
  • a MagNet MobilBank mobilalkalmazáson, 
  • vagy akár MagNet VideoBankon keresztül is

intézhetők a pénzügyek.

A részletes és folyamatosan frissülő információk a magnetbank.hu/pb oldalon érhetők el.

Három évtizede működik a MagNet Bank

Ahogy korábban összefoglaltuk, a MagNet Bank Zrt. 100%-ban magyar magántulajdonban van, és 1995. évi alapítása óta mindvégig függetlenül és nyereségesen működik

A Polgári Bank akvizíciója, amely elsősorban a kelet-magyarországi régióban rendelkezik fiókhálózattal, immár országos lefedettségű kiszolgálást tesz lehetővé a MagNet ügyfelei számára. 

Magyarországi, független pénzügyi szereplőként a MagNet elsősorban a felelősen gondolkodó hazai, mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint magyar magánszemélyek támogató bankja. A felvásárlás révén a MagNet Bank piaci részesedése tovább növekszik, miközben a fenntartható és értékalapú bankolást újabb régiókba és ügyfelekhez juttatja el.

A Polgári Bank integrációja a MagNet harmadik nagy akvizíciója az elmúlt időszakban: 2013-ban a Banco Popolare magyarországi üzletágát, 2021-ben a Sopron Bankot integrálta sikeresen a pénzintézet.

 

 

