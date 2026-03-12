Veszélyes termékek kiszűrése: Magyarország ebben élenjáró

Hírlevél
2025-ben minden eddiginél több, összesen 4671 figyelmeztetést regisztrált az uniós termékbiztonsági riasztási rendszer. A magyar hatóságok 2025-ben 317 veszélyes termékről küldtek riasztást a Safety Gate rendszerbe, ezzel Magyarország a 6. helyet szerezte meg az európai országok között, többek között olyan országokat megelőzve, mint Lengyelország, Ausztria vagy éppen Románia.
A Safety Gate az Európai Unió által működtetett gyorsriasztási rendszer, amely lehetővé teszi a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékekről szóló információk gyors megosztását a tagállamok között. Ennek köszönhetően a nemzeti hatóságok – így a magyar piacfelügyeleti hatóságok is – gyorsan képesek beavatkozni a fogyasztók védelme érdekében. 

Veszélyes termékek kiszűrése – hatodik helyen a magyarok az uniós rangsorba (Illusztráció) Fotó: Sandy Millar / Unsplash
Veszélyes termékek kiszűrése – hatodik helyen a magyarok az uniós rangsorba

A 2025-ben benyújtott magyar riasztások 51%-a kozmetikumokra vonatkozott, amelyeket a 2022 márciusától tiltott BMHCA jelenléte miatt minősítettek veszélyesnek. A BMHCA nevű mérgező anyag bőrszenzibilizációt okozhat, károsíthatja a reproduktív rendszert, valamint a születendő gyermekek egészségét. Ezt követték a díszvilágítási füzérek (22%), amelyek áramütés és égési kockázatot jelentettek.

Harmadik helyen a játékok szerepelnek (14,5%), amelyeknél a könnyen leváló alkatrészek, illetve a szálas plüss játékok esetén, a szálas töltőanyaghoz való hozzáférés fulladásveszélyt okozhat. A bejelentéssel érintett elektromos készülékek, például hajszárítók, hosszabbítók és USB töltők áramütés és égési kockázat miatt kerültek tiltólistára.

A harmadik országból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása.

- derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményéből. 

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a továbbiakban is határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.

 

