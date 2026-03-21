Hátrálna a magyarok majonézének gyártója – nagyobb fantáziát lát a szappanokban

Az angol-holland fogyasztási cikkeket gyártó vállalat bejelentette, hogy ajánlatot kapott a marylandi székhelyű fűszer- és ízesítőgyártótól, ugyanakkor hangsúlyozta: nincs garancia arra, hogy az ügylet végül megvalósul. A Hellaman's majonézt és más népszerű márkák termékeit gyártó cég számára viszont ez lehetőséget nyithat arra, hogy még hátrább lépjen az élelmiszergyártástól.

Távolodna az élelmiszergyártástól a Hellmann's majonéz gyártója, az Unilever (illusztráció)

Majonézről szappana váltanának

Egy esetleges eladás lezárná az Unilever közel százéves szerepvállalását az olyan nagy élelmiszeripari versenytársakkal szemben, mint a Kraft Heinz (a márka körüli fejleményekről írtunk az Origón), a Nestlé vagy a PepsiCo, és a multinacionális vállalatot a L'Oréal, a Beiersdorf és az Estée Lauder szintjén működő, elsősorban háztartási és szépségápolási termékekre fókuszáló céggé alakítaná.

A vezérigazgató, Fernando Fernandez – aki immár egy éve tölti be posztját – egyértelművé tette:

a jövőbeli növekedés kulcsát a szépségápolásban, a személyes gondoskodásban és a jólléti termékekben látja.

Célja, hogy középtávon a vállalat árbevételének kétharmada olyan márkákból származzon, mint a Dove szappan, a Liquid I.V. hidratáló porok vagy a Dermalogica bőrápolási termékek, szemben e termékek jelenlegi körülbelül 50 százalékos arányával.

Az Unilever ugyanakkor hangsúlyozta, hogy élelmiszer-üzletága továbbra is „vonzó, erős pénzügyi mutatókkal rendelkezik, és a csoport részeként is stabil jövő előtt áll.”

A két legerősebb márkája ezen a területen a Hellmann's majonéz – amely az Egyesült Államokban és Brazíliában piacvezető –, valamint a Knorr leveskockák, amely a vállalat második legnagyobb forgalmú márkája a Dove után.

A multinacionális cég számos helyi márkával is rendelkezik, például az Egyesült Királyságban ismert Colman's mustárral, a francia Amora majonézgyártóval vagy az indiai Kissan lekvárokkal. Fernandez korábban már jelezte, hogy a vállalat 1-1,5 milliárd euró értékben tervez kisebb élelmiszer-márkákat értékesíteni.

A Barclays becslése szerint az Unilever élelmiszer-üzletágának részvényértéke 28 milliárd euró és 31 milliárd euró között lehet.