Hátrálna a magyarok majonézének gyártója – nagyobb fantáziát lát a szappanokban

Az angol-holland fogyasztási cikkeket gyártó vállalat bejelentette, hogy ajánlatot kapott a marylandi székhelyű fűszer- és ízesítőgyártótól, ugyanakkor hangsúlyozta: nincs garancia arra, hogy az ügylet végül megvalósul. A Hellaman's majonézt és más népszerű márkák termékeit gyártó cég számára viszont ez lehetőséget nyithat arra, hogy még hátrább lépjen az élelmiszergyártástól.
Majonézről szappana váltanának
Egy esetleges eladás lezárná az Unilever közel százéves szerepvállalását az olyan nagy élelmiszeripari versenytársakkal szemben, mint a Kraft Heinz (a márka körüli fejleményekről írtunk az Origón), a Nestlé vagy a PepsiCo, és a multinacionális vállalatot a L'Oréal, a Beiersdorf és az Estée Lauder szintjén működő, elsősorban háztartási és szépségápolási termékekre fókuszáló céggé alakítaná.
A vezérigazgató, Fernando Fernandez – aki immár egy éve tölti be posztját – egyértelművé tette:
a jövőbeli növekedés kulcsát a szépségápolásban, a személyes gondoskodásban és a jólléti termékekben látja.
Célja, hogy középtávon a vállalat árbevételének kétharmada olyan márkákból származzon, mint a Dove szappan, a Liquid I.V. hidratáló porok vagy a Dermalogica bőrápolási termékek, szemben e termékek jelenlegi körülbelül 50 százalékos arányával.
Az Unilever ugyanakkor hangsúlyozta, hogy élelmiszer-üzletága továbbra is „vonzó, erős pénzügyi mutatókkal rendelkezik, és a csoport részeként is stabil jövő előtt áll.”
A két legerősebb márkája ezen a területen a Hellmann's majonéz – amely az Egyesült Államokban és Brazíliában piacvezető –, valamint a Knorr leveskockák, amely a vállalat második legnagyobb forgalmú márkája a Dove után.
A multinacionális cég számos helyi márkával is rendelkezik, például az Egyesült Királyságban ismert Colman's mustárral, a francia Amora majonézgyártóval vagy az indiai Kissan lekvárokkal. Fernandez korábban már jelezte, hogy a vállalat 1-1,5 milliárd euró értékben tervez kisebb élelmiszer-márkákat értékesíteni.
A Barclays becslése szerint az Unilever élelmiszer-üzletágának részvényértéke 28 milliárd euró és 31 milliárd euró között lehet.
A Bloomberg értesülése szerint a tárgyalási ajánlat 33 milliárd dollárról szól, azaz nagyjából a fenti érték szerintinek felel meg, de erről egyelőre nincs megerősítés.
Kalória nem, hidratálás igen
Az elmúlt évtizedben az Unilever több élelmiszeripari eszközétől is megvált, köztük
- a kenhető termékeket gyártó üzletágától,
- valamint nemrég a Graze snackmárkától és a The Vegetarian Butcher húshelyettesítő gyártótól.
Fagylaltüzletágát külön vállalatba szervezte Magnum Ice Cream Co. néven, amelyben közel 20 százalékos részesedést tartott meg, és ezt az elkövetkező években fokozatosan kívánja értékesíteni.
Az olyan nagy élelmiszeripari cégek, mint az Unilever vagy versenytársa, a Nestlé, egyre nehezebben tudják növelni bevételeiket, mivel a pénzügyi nehézségekkel küzdő fogyasztók visszafogják kiadásaikat, és az olcsóbb saját márkás termékek felé fordulnak.
Az egyre népszerűbb GLP-1 típusú fogyókúrás gyógyszerek terjedése szintén üzleti kockázatot jelentenek számukra, mivel a vásárlók összességében kevesebbet esznek, vagy alacsonyabb kalóriatartalmú termékeket választanak.
Ezzel szemben a szépségipar fontos növekedési területté vált a multinacionális vállalatok számára, mivel a fiatalabb és idősebb fogyasztók egyaránt költenek a több lépéses bőrápolási rutinoktól kezdve az illatkollekciókig.