Ez a fantasztikus város lett idén Európa borfővárosa – nincs is messze tőlünk

Az ismert utazási szakportál idén egy szlovéniai várost választott Európa borfővárosává, ahol kiterjedt szőlőültetvények, hangulatos borospincék és zamatos borok gondoskodnak a tökéletes élményről. S ha mindez még nem lenne elég, Mariborban található a világ legrégebbi, sok évszázados, még mindig termő szőlőtőkéje is.
A népszerű turisztikai weboldal, a European Best Destinations, amely utazók millióinak szavazatai alapján rangsorolja Európa legjobb úti céljait, strandjait, karácsonyi vásárait és rejtett kincseit, 2026-ban Európa Legjobb Borfővárosának a szlovéniai Maribort választotta

Maribor
Szlovénia második legnagyobb városa a folyóparton fekvő, festői Maribor
Fotó: Unsplash

Kutatásukba több mint 120 elismert európai borvidéket vontak be, az összehasonlíthatóság objektivitásának biztosítása érdekében pedig évről évre szigorú szempontrendszert alkalmaznak, amelyek lefedik az adott városok történelmi örökségét, hírnevét és a borturizmus teljes ökoszisztémáját – a termeléstől a látogatói élményig.

A 26 értékelési kritérium közül kiemelhetők az alábbiak:

  • A borászati ​​hagyományok folytonossága és múltja
  • A szőlőfajták sokfélesége és történelmi jelentősége
  • A szőlőültetvények területe és sűrűsége a város körül
  • A helyi borok nemzetközi értékelése és hírneve
  • Fenntarthatóság a szőlőtermesztésben és a helyi gazdaság támogatása
  • Borturisztikai infrastruktúra 
  • Borközpontú gasztronómia és éttermek
  • Borközpontú wellness élmények (vinoterápia, szőlőalapú kezelések)
  • A bor kulturális integrációja (fesztiválok, rendezvények, szezonális ünnepségek)
  • Ár-érték arányban kiemelkedő kóstolók, palackozott italok, étkezések és vezetett látogatások 
  • Borközpontú utazás megtervezésének akadálymentessége és egyszerűsége
Maribor
A város gazdag történelmi múltra tekint vissza 
Fotó: Unsplash

Maribor fiatalos energiával ötvözi a hagyományokat

A turisztikai weboldal 9,8/10-es értékkel Maribort választotta Európa 2026 legjobb borfővárosának. A Szlovénia legnagyobb borvidékének szívében fekvő folyóparti város a régen élő hagyományokat ötvözi a fiatalos, kreatív energiával – olyan hely, ahol az ősi szőlőültetvények találkoznak a modern borbárokkal.

Ráadásul itt található a világ legrégebbi nemes szőlőtőkéje, amely több mint 450 éves, és még mindig terem. 

Ez a város ellenálló-képességének, mesterségbeli tudásának és a folytonosságnak a szimbóluma. Mindössze pár lépésre található onnan a Vinag, Európa egyik legnagyobb történelmi földalatti borospincéje, amely kiterjedt labirintusként húzódik az óváros alatt, hangulatos és autentikus kóstolókat kínálva.

A Štajerska Slovenija régió hűvös éghajlatú szőlőültetvényeivel körülvett Maribor Európa néhány legzamatosabb fehérborát termeli: Šipon (Furmint), Laški Rizling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminer és egyre magasabbra értékelt pezsgőborokat. A látogatóknak bőven akad programlehetőség a családi pincészetek felkeresésétől kezdve az Ausztriára és a Pohorje-hegységre néző panorámás szőlőbirtokokig.

Egy felfedezetlen borváros, néhány órányira Budapesttől

A borkultúra a helyi identitás fontos része. A Szent Márton-napi ünnepségektől a Maribori borkirálynők megválasztásáig a hagyományok időbelileg messzire nyúlnak, összekötve a római gyökereket a kortárs innovációval. Ősszel, a szüreti időszakban betölti a dombokat a klopotec, a régió ikonikus, fából készült szélcsörgőjének a hangja.

A Štajerska Slovenija régió kiterjedt szőlőültetvényei veszik körül Maribort
A Štajerska Slovenija régió kiterjedt szőlőültetvényei veszik körül Maribort
Fotó: GUIZIOU FRANCK / hemis.fr

Az élményt Maribor gazdag kulináris kínálata teszi teljessé: a folyóparti borbárok és a helyi borospincékből származó nedűt kínáló éttermek mellett olyan izgalmas eseményeket is részt lehet venni, mint a Bársonyvacsora, amely egy szabadtéri lakoma a csillagos ég alatt, ahol díjnyertes helyi borokat szolgálnak fel finom szezonális ételekkel.

Egy lélekkel teli, felfedezetlen borváros, amely a kultúra, a gasztronómia és a természet kellemes keverékét kínálja.

Budapest és Maribor távolsága körülbelül 340 kilométer, ami autóval 4-4,5 óra alatt megtehető az M7-es autópályán haladva. A legkényelmesebb tömegközlekedési mód a közvetlen FlixBus, de a MÁV-csoport napi járatokat indít Győr-Szombathely útirányon át a szlovéniai városba. Emellett telekocsival is eljuthatunk oda.

 

 

