Ez a fantasztikus város lett idén Európa borfővárosa – nincs is messze tőlünk

A népszerű turisztikai weboldal, a European Best Destinations, amely utazók millióinak szavazatai alapján rangsorolja Európa legjobb úti céljait, strandjait, karácsonyi vásárait és rejtett kincseit, 2026-ban Európa Legjobb Borfővárosának a szlovéniai Maribort választotta.
Kutatásukba több mint 120 elismert európai borvidéket vontak be, az összehasonlíthatóság objektivitásának biztosítása érdekében pedig évről évre szigorú szempontrendszert alkalmaznak, amelyek lefedik az adott városok történelmi örökségét, hírnevét és a borturizmus teljes ökoszisztémáját – a termeléstől a látogatói élményig.
A 26 értékelési kritérium közül kiemelhetők az alábbiak:
- A borászati hagyományok folytonossága és múltja
- A szőlőfajták sokfélesége és történelmi jelentősége
- A szőlőültetvények területe és sűrűsége a város körül
- A helyi borok nemzetközi értékelése és hírneve
- Fenntarthatóság a szőlőtermesztésben és a helyi gazdaság támogatása
- Borturisztikai infrastruktúra
- Borközpontú gasztronómia és éttermek
- Borközpontú wellness élmények (vinoterápia, szőlőalapú kezelések)
- A bor kulturális integrációja (fesztiválok, rendezvények, szezonális ünnepségek)
- Ár-érték arányban kiemelkedő kóstolók, palackozott italok, étkezések és vezetett látogatások
- Borközpontú utazás megtervezésének akadálymentessége és egyszerűsége
Maribor fiatalos energiával ötvözi a hagyományokat
A turisztikai weboldal 9,8/10-es értékkel Maribort választotta Európa 2026 legjobb borfővárosának. A Szlovénia legnagyobb borvidékének szívében fekvő folyóparti város a régen élő hagyományokat ötvözi a fiatalos, kreatív energiával – olyan hely, ahol az ősi szőlőültetvények találkoznak a modern borbárokkal.
Ráadásul itt található a világ legrégebbi nemes szőlőtőkéje, amely több mint 450 éves, és még mindig terem.
Ez a város ellenálló-képességének, mesterségbeli tudásának és a folytonosságnak a szimbóluma. Mindössze pár lépésre található onnan a Vinag, Európa egyik legnagyobb történelmi földalatti borospincéje, amely kiterjedt labirintusként húzódik az óváros alatt, hangulatos és autentikus kóstolókat kínálva.
A Štajerska Slovenija régió hűvös éghajlatú szőlőültetvényeivel körülvett Maribor Európa néhány legzamatosabb fehérborát termeli: Šipon (Furmint), Laški Rizling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminer és egyre magasabbra értékelt pezsgőborokat. A látogatóknak bőven akad programlehetőség a családi pincészetek felkeresésétől kezdve az Ausztriára és a Pohorje-hegységre néző panorámás szőlőbirtokokig.
Egy felfedezetlen borváros, néhány órányira Budapesttől
A borkultúra a helyi identitás fontos része. A Szent Márton-napi ünnepségektől a Maribori borkirálynők megválasztásáig a hagyományok időbelileg messzire nyúlnak, összekötve a római gyökereket a kortárs innovációval. Ősszel, a szüreti időszakban betölti a dombokat a klopotec, a régió ikonikus, fából készült szélcsörgőjének a hangja.
Az élményt Maribor gazdag kulináris kínálata teszi teljessé: a folyóparti borbárok és a helyi borospincékből származó nedűt kínáló éttermek mellett olyan izgalmas eseményeket is részt lehet venni, mint a Bársonyvacsora, amely egy szabadtéri lakoma a csillagos ég alatt, ahol díjnyertes helyi borokat szolgálnak fel finom szezonális ételekkel.
Egy lélekkel teli, felfedezetlen borváros, amely a kultúra, a gasztronómia és a természet kellemes keverékét kínálja.
Budapest és Maribor távolsága körülbelül 340 kilométer, ami autóval 4-4,5 óra alatt megtehető az M7-es autópályán haladva. A legkényelmesebb tömegközlekedési mód a közvetlen FlixBus, de a MÁV-csoport napi járatokat indít Győr-Szombathely útirányon át a szlovéniai városba. Emellett telekocsival is eljuthatunk oda.