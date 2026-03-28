Fontos bejelentést tett a MÁV-csoport, ennek sokan fognak örülni

Az ország más tájain élő, Miskolcra kiránduló utasok szintén sokat spórolhatnak azzal, hogy ezentúl egyetlen díjtermék: a MÁV-csoport országbérlete is elegendő lesz számukra nemcsak a városba való eljutáshoz, hanem a városon belüli közlekedéshez is – hívja fel a figyelmet közleményében a MÁV-csoport. Az Építési és Közlekedési Minisztérium, a MÁV-csoport és Miskolc városa között megkötött tarifamegállapodás így egyszerre jó hír az ingázóknak és az országot járó, kiránduló családoknak. A családok különösen nagy nyertesei a lépésnek: a kölcsönös bérletelfogadásnak köszönhetően ugyanis az ingyenes utazás feltételei is egységessé váltak, azaz a 14 év alatti gyermekeknek immár diákbérletre sincs szükségük az MVK-járatain, hiszen a városi buszokon és villamosokon éppúgy díjmentesen utazhatnak, mint a MÁV-csoport járatain.
Sikeres rendszerhez csatlakozik Miskolc városának közlekedése – meggyőző számokat közölt a MÁV-csoport
A 2024-es tarifareform bevezetése óta a fővárosban a BKK járatain is elfogadják a vármegye- és országbérleteket a helyi közösségi közlekedésben. Azóta
- Csongrád,
- Ercsi,
- Esztergom,
- Érd, illetve
- karácsony óta már Debrecen helyi járatai is igénybe vehetők ezekkel.
A debreceni tarifaközösség kezdetétől március 26-ig 99 153 db Hajdú-Bihar vármegyebérletet értékesítettek, ezek 58,8 százaléka volt kedvezményes vagy egyéb kedvezményes bérlet.
A Miskolc város önkormányzatával kialakított kölcsönös elfogadási és értékesítési együttműködés alapján április 1-jétől az ország negyedik legnépesebb települése is csatlakozik a tarifaközösséghez, ezáltal több mint 140 ezer miskolci, illetve 610 ezer Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakos számára válik kedvezőbbé az utazás:
- ezentúl a helyi kombinált (összvonalas) MVK-bérleteket elfogadják a vonatokon és a helyközi buszjáratokon Miskolc közigazgatási határán belül.
- az MVK pedig kölcsönösen elfogadja járatain – ideértve a Felsőzsolcára közlekedő 7-es viszonylat teljes vonalát is – a havi és éves országbérletet és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérletet.
A bérletek kölcsönös elfogadása révén a vidékről és például Felsőzsolcáról Miskolcra bejáró dolgozóknak nem kell két bérletet megvásárolniuk, elég csak az olcsóbb vármegyebérletet megvenniük, mellyel a miskolci közösségi közlekedést is igénybe tudják venni.
Ez minden ingázónak megtakarítást jelent, hiszen így egyetlen bérlettel több közösségi közlekedési eszköz használatára is lehetősége nyílik.
Díjmentes utazás 14 év alatt Miskolcon belül
Már nem csak országosan, hanem Miskolcon belül is minden 14 év alatti számára a helyi közlekedésben is ingyenessé válik az utazás, a 14 éven felüli tanulók és a 65 év alatti nyugdíjasok pedig a kedvezményes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérlettel mindössze 945 forintért vehetik igénybe a MÁV-csoport és a helyi közlekedés szolgáltatásait. Fontos, hogy a vármegyebérlet vásárlása a jegypénztárakban, automatákból a bérletszelvényhez használt igazolványszám (személyi igazolvány vagy – tanulók esetében – diákigazolvány) megadásával lehetséges.
A tájékoztatás szerint a bérletek felhasználása mellett vásárlásuk is egyszerűbbé válik. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérletek megvásárolhatóak lesznek az MVK pénztáraiban és ügyfélszolgálatán április 1-től, valamint a MÁVPlusz applikáción és a MÁV-csoport jegypénztáraiban, automatáiból is lehetőség lesz az ország- és vármegyebérleteken túl az általános és havi MVK bérletek megvételére.
A miskolci tarifaközösség életbe lépése egy újabb jelentős mérföldkő ahhoz, hogy még többen, egyszerűbben és olcsóbban vehessék igénybe a megújuló közösségi közlekedést.
A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt az alábbi videós nyilatkozatot tette közés bevezetésről közösségi oldalán: