Fontos bejelentést tett a MÁV-csoport, ennek sokan fognak örülni

Az ország más tájain élő, Miskolcra kiránduló utasok szintén sokat spórolhatnak azzal, hogy ezentúl egyetlen díjtermék: a MÁV-csoport országbérlete is elegendő lesz számukra nemcsak a városba való eljutáshoz, hanem a városon belüli közlekedéshez is – hívja fel a figyelmet közleményében a MÁV-csoport. Az Építési és Közlekedési Minisztérium, a MÁV-csoport és Miskolc városa között megkötött tarifamegállapodás így egyszerre jó hír az ingázóknak és az országot járó, kiránduló családoknak. A családok különösen nagy nyertesei a lépésnek: a kölcsönös bérletelfogadásnak köszönhetően ugyanis az ingyenes utazás feltételei is egységessé váltak, azaz a 14 év alatti gyermekeknek immár diákbérletre sincs szükségük az MVK-járatain, hiszen a városi buszokon és villamosokon éppúgy díjmentesen utazhatnak, mint a MÁV-csoport járatain.

A MÁV-csoport egyik Intercity kocsijáról készült felvétel (illusztráció)

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Sikeres rendszerhez csatlakozik Miskolc városának közlekedése – meggyőző számokat közölt a MÁV-csoport

A 2024-es tarifareform bevezetése óta a fővárosban a BKK járatain is elfogadják a vármegye- és országbérleteket a helyi közösségi közlekedésben. Azóta

Csongrád,

Ercsi,

Esztergom,

Érd, illetve

karácsony óta már Debrecen helyi járatai is igénybe vehetők ezekkel.

A debreceni tarifaközösség kezdetétől március 26-ig 99 153 db Hajdú-Bihar vármegyebérletet értékesítettek, ezek 58,8 százaléka volt kedvezményes vagy egyéb kedvezményes bérlet.

A Miskolc város önkormányzatával kialakított kölcsönös elfogadási és értékesítési együttműködés alapján április 1-jétől az ország negyedik legnépesebb települése is csatlakozik a tarifaközösséghez, ezáltal több mint 140 ezer miskolci, illetve 610 ezer Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakos számára válik kedvezőbbé az utazás:

ezentúl a helyi kombinált (összvonalas) MVK-bérleteket elfogadják a vonatokon és a helyközi buszjáratokon Miskolc közigazgatási határán belül.

az MVK pedig kölcsönösen elfogadja járatain – ideértve a Felsőzsolcára közlekedő 7-es viszonylat teljes vonalát is – a havi és éves országbérletet és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérletet.

A bérletek kölcsönös elfogadása révén a vidékről és például Felsőzsolcáról Miskolcra bejáró dolgozóknak nem kell két bérletet megvásárolniuk, elég csak az olcsóbb vármegyebérletet megvenniük, mellyel a miskolci közösségi közlekedést is igénybe tudják venni.

Ez minden ingázónak megtakarítást jelent, hiszen így egyetlen bérlettel több közösségi közlekedési eszköz használatára is lehetősége nyílik.