Utazás előtt érdemes rápillantani a menetrendre – ezekkel a változtatásokkal készül a MÁV az ünnepi hétvégére

A tavaszi szünetre való tekintettel már nagycsütörtök délutánjától megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a MÁV a húsvéti csúcsforgalomra. A MÁV-csoport közlése szerint minden szegmensben – vasúton, autóbuszon és HÉV-en is – minden erőforrást bevetnek, hogy valamennyi utas zökkenőmentesen, kényelmesen eljusson szeretteihez, vagy épp tervezett kirándulására, pihenésére.
Mint írják: az Országos Haváriaközpont nagy erőkkel készül az ünnepi hosszú hétvégére, illetve a tavaszi szünet időszakára. Több állomáson és  a diszpécserszolgálatoknál megerősített ügyelet fog működni az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, ehhez gyorsan bevethető tartalékszemélyzettel, tartalék szerelvényekkel, műszaki rendelkezésre állással és MÁV buszokkal készülnek.

A MÁV-csoport egyik Intercity kocsijáról készült felvétel (illusztráció)
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nagyobb kapacitást biztosít a MÁV már az ünnep előtt

A MÁV arra kéri utasait, hogy segítsenek azzal, hogy előre megváltják jegyeiket – erre legegyszerűbben a MÁVPlusz applikációban van lehetőség, ahol 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre. Az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz – mutatnak rá.

A vonatok április 2-án (csütörtökön) pénteki, 3-án (nagypénteken) szombati, 4-én és 5-én (szombaton és vasárnap) ünnepnapi, 6-án (húsvét hétfőn) vasárnapi, 7-től (keddtől) ismét munkanapi közlekedési rend szerint közlekednek.

A  távolsági forgalomban erősítik az InterRégió és InterCity vonatokat, ezzel többlet kapacitást biztosítanak 

  • Békéscsaba, 
  • Debrecen, 
  • Dombóvár, 
  • Eger, 
  • Gyoma, 
  • Gyöngyös, 
  • Kecskemét, 
  • Kiskunfélegyháza, 
  • Kaposvár, 
  • Mezőtúr, 
  • Miskolc, 
  • Nyíregyháza, 
  • Sárbogárd, 
  • Szeged, 
  • Szolnok, 
  • Pécs, 
  • Püspökladány 
  • és Záhony 

térségébe. A GYSEV-vel együttműködve, az általuk üzemeltetett Savaria és Scarbantia InterCity vonatokon is megerősített közlekedést garantála MÁV-csoport Budapest és Szombathely, illetve Budapest és Sopron között.

Csütörtökön délután a megszokott járatok mellett mentesítővonatot is közlekedtetnek Budapestről Pécsre, a vármegyeszékhely elérésének megkönnyítése érdekében. Április 2-án a 16:05-kor és 18:05-kor a Déliből induló Mecsek InterCityk között indul a mentesítőjárat: a Kelenföldről 16:52-kor Kaposváron át Gyékényesre induló Somogy InterCityt (IC 826) kiegészítik közvetlen kocsikkal. Az így már Somogy-Zengő InterCityként közlekedő vonatot Dombóváron szétkapcsolják, a közvetlen pécsi rész Zengő IC-ként halad tovább, Pécsre 20:07-kor érkezik. A Zengő IC-re szerdától válthatók menetjegyek, a pécsi vonatrész minden kocsijában kötelező a helyjegy.

Megnövelt ülőhelyszám a turisztikai desztinációk irányába

Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, ahol nemcsak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A balatoni és a Velencei-tavi várható nagy forgalom miatt a Balaton északi partján, Balatonfüredig közlekedő motorvonatokban egy egység helyett dupla FLIRT fog közlekedni, ezzel 400-ra növelik az ülőhelyek számát vonatonként. Ugyancsak erősítik a Déli pályaudvar és Tapolca között közlekedő vonatokat, többlet ülő- és kerékpárkapacitással. A Balaton déli partjára közlekedő személy- és InterCity-vonatok ülőhelyes és kerékpáros kapacitását szintén növelik. A Bakonyba, Börzsönybe és a Tisza-tóhoz közlekedő vonatokon többlet, kerékpárszállításra alkalmas kocsikat közlekedtetnek.

A főbb budapesti pályaudvarokon, valamint a Tópart, Balaton InterCity és a Tisza-tó sebesvonaton diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpáros utasok utazását, a kerékpárok elhelyezését, illetve az utastájékoztatást.

A nyári szezonra való felkészülés jegyében foganatosított vágányzárak ütemezésénél kifejezetten figyeltek arra, hogy az ünnepi közlekedést ne befolyásolják, így az utasok zavartalanul tudnak utazni.

A buszjáratok menetrendje is változik

Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend a húsvéti hosszúhétvégén és környékén: április 1-jén (szerdán) munkanapi/hét utolsó tanítási napi, 2-án (csütörtökön) utolsó tanítási szünetes munkanapi, 3-án (nagypénteken) munkaszüneti napi, 4-én (szombaton) szabadnapi, 5-én (húsvét vasárnap) munkaszüneti napi, 6-án (húsvét hétfőn) első tanítási szünetes munkanap előtti munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.

Csütörtöktől a jelentős utasforgalmú járatokon (Budapest és Balassagyarmat, Gyöngyös, Hévíz, Nagykanizsa, Salgótarján, Sümeg, Szekszárd, Szentes, Zalaegerszeg között), szükség esetén akár 3-4 busszal több indul. A turisztikai célpontokhoz (Mátra, Bükk, Tisza-tó, Pilis, Budapest környéki hegyvidék, Börzsöny) pedig szintén növelik a közlekedő buszok számát.

A HÉV-ek menetrendje karbantartás miatt módosul

A húsvéti hosszúhétvégén a HÉV vonalakon ünnepi menetrend szerint közlekednek a járatok. A H8-as és H9-es vonalakon (gödöllői HÉV) karbantartás miatt a vonatok indulási időpontjai módosulnak, de a hétvégi menetrenddel megegyező kapacitást biztosítunk.

A MÁV utasainak azt javasolja, hogy menetjegyeiket és helyjegyeiket elővételben, a MÁVPlusz applikációban váltsák meg – itt egységesen 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, valamint helyjegyre. Az utasok az applikációval olcsóbban és kényelmesebben vásárolhatnak, a MÁV pedig az elővételi adatai alapján pontosan oda irányítja a tartalék szerelvényeket, ahol arra több igény mutatkozik. A MÁVPlusz alkalmazás és weboldal, valamint a jegy.mav.hu naprakész menetrendi infókkal segíti a tervezést.

Az ünnepre való tekintettel a vágányzárakat is átütemezi a MÁV

A tájékoztatás szerint a vágányzárakat úgy ütemezték, hogy az ünnepi forgalmat teljes kapacitással tudják vasúton lebonyolítani a legforgalmasabb vonalakon, ezért befejezték a Balaton déli partját kiszolgáló 30-as vonal  karbantartását, a Déli pályaudvar tavaszi nagykarbantartását, illetve a simontornyai Sió-híd halaszthatatlan javítási munkálatai is véget érnek, így nagycsütörtöktől ismét biztosított a közvetlen eljutás Pécs és Kaposvár irányába. Komplex pályakarbantartás miatt Aszód és Balassagyarmat között még április 24-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat az S780-as vonatok helyett. A 20-as számú vasútvonalon pedig májusig még pótlóbuszok közlekednek Veszprém és Ajka között, de csütörtökön, pénteken és hétfőn többlet autóbuszokat biztosít a MÁV-csoport a megnövekvő forgalom kiszolgálására.

A Déli körvasút építése miatt hétköznapokon Győr, Szombathely, Sopron felé közlekedő belföldi és nemzetközi InterCityk (Arrabona, Scarbantia, Savaria, Dráva, Mura) jellemzően Budapest-Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Hétvégente és munkaszüneti napokon azonban a vonatok eredeti menetrendjük szerint, a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak. Ez alapján 2-án, csütörtökön még Kelenföldön fordulnak az érintett vonatok, de a húsvéti hosszú hétvégén a Keleti pályaudvarig lehet utazni és ott is fel tud szállni a vonatára az, akinek így kényelmesebb.

 

