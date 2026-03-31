Utazás előtt érdemes rápillantani a menetrendre – ezekkel a változtatásokkal készül a MÁV az ünnepi hétvégére

Mint írják: az Országos Haváriaközpont nagy erőkkel készül az ünnepi hosszú hétvégére, illetve a tavaszi szünet időszakára. Több állomáson és a diszpécserszolgálatoknál megerősített ügyelet fog működni az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, ehhez gyorsan bevethető tartalékszemélyzettel, tartalék szerelvényekkel, műszaki rendelkezésre állással és MÁV buszokkal készülnek.

A MÁV-csoport egyik Intercity kocsijáról készült felvétel (illusztráció)

Nagyobb kapacitást biztosít a MÁV már az ünnep előtt

A MÁV arra kéri utasait, hogy segítsenek azzal, hogy előre megváltják jegyeiket – erre legegyszerűbben a MÁVPlusz applikációban van lehetőség, ahol 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre. Az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz – mutatnak rá.

A vonatok április 2-án (csütörtökön) pénteki, 3-án (nagypénteken) szombati, 4-én és 5-én (szombaton és vasárnap) ünnepnapi, 6-án (húsvét hétfőn) vasárnapi, 7-től (keddtől) ismét munkanapi közlekedési rend szerint közlekednek.

A távolsági forgalomban erősítik az InterRégió és InterCity vonatokat, ezzel többlet kapacitást biztosítanak

Békéscsaba,

Debrecen,

Dombóvár,

Eger,

Gyoma,

Gyöngyös,

Kecskemét,

Kiskunfélegyháza,

Kaposvár,

Mezőtúr,

Miskolc,

Nyíregyháza,

Sárbogárd,

Szeged,

Szolnok,

Pécs,

Püspökladány

és Záhony

térségébe. A GYSEV-vel együttműködve, az általuk üzemeltetett Savaria és Scarbantia InterCity vonatokon is megerősített közlekedést garantála MÁV-csoport Budapest és Szombathely, illetve Budapest és Sopron között.

Csütörtökön délután a megszokott járatok mellett mentesítővonatot is közlekedtetnek Budapestről Pécsre, a vármegyeszékhely elérésének megkönnyítése érdekében. Április 2-án a 16:05-kor és 18:05-kor a Déliből induló Mecsek InterCityk között indul a mentesítőjárat: a Kelenföldről 16:52-kor Kaposváron át Gyékényesre induló Somogy InterCityt (IC 826) kiegészítik közvetlen kocsikkal. Az így már Somogy-Zengő InterCityként közlekedő vonatot Dombóváron szétkapcsolják, a közvetlen pécsi rész Zengő IC-ként halad tovább, Pécsre 20:07-kor érkezik. A Zengő IC-re szerdától válthatók menetjegyek, a pécsi vonatrész minden kocsijában kötelező a helyjegy.