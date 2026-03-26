Kiemelkedő évet tudhat maga mögött az MBH Bank, de nincs megállás, nagy terveik vannak a jövőre is

Az MBH Bank a 2025-ös évet is jelentős ügyfélállománnyal zárta, megközelítőleg 4 százalékos növekedés mellett. A bruttó hitelállomány 3,7 százalékos éves növekedést követően több mint 6 346 milliárd forint volt az év végén, az ügyfélbetétállomány 3,6 százalékos bővülés után pedig több mint 8 343 milliárd forintot tesz ki – derül ki a pénzintézet lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A lakossági hitelállomány éves szinten 7 százalékos növekedés mellett elérte a 2 551 milliárd forintot, míg a betétállomány 3 140 milliárd forinttal zárt év végén. A lakossági szegmensen belül kiemelendő még az új személyi kölcsön folyósítások volumene, ami éves szinten több mint 26 százalékot nőtt.

A vállalati szegmensen belül – amelynek az MBH Bank továbbra is vezető finanszírozója – a hitelállomány 3 062 milliárd forintot ért el 2025. végén, a betétállomány pedig közel 8 százalékos éves növekedés után 5 006 milliárd forintra emelkedett.

A lízing területen – ahol az MBH Csoport már 26 százalékos piacrésszel rendelkezik és ezzel változatlanul piacvezető a szegmensben – a hitelállomány 626,6 milliárd forintra nőtt az év során.

Stabil nagybanki eredmények

Az MBH Bank korrigált adózás előtti eredménye meghaladta a 237 milliárd forintot, ami 17,5 százalékos tőkearányos megtérülést jelent. Az MBH Bank hazánk egyik vezető hitelintézeteként az erős pénzügyi eredményeivel összhangban 43,2 milliárd forint összegű bankadó és extraprofit adót könyvelt a teljes évre.

Az MBH Csoport mérlegfőösszege 12 890,3 milliárd forintot ért el 2025. év végén, ami éves alapon 401 milliárd forint növekedést jelent. Emellett az MBH Bank biztos tőkepozíciója változatlanul stabil: a hitelintézet tőkemegfelelési mutatója éves szinten 2,5 százalékos növekedést követően 22,1 százalék volt a negyedik negyedév végén. A bank tőkeereje ugyancsak tovább nőtt, miután a saját tőkéje év végén 1 261,2 milliárd forint volt, ami éves összevetésben 12,2 százalékos növekedést jelent.

„A 2025. évet is sikeresen zártuk, magas jövedelmezőség és stabil tőke-, valamint likviditási helyzet, összességében pedig stabil pénzügyi fundamentumok mellett. Eközben piaci pozícióink változatlanul meghatározóak maradtak, ügyfélállományaink pedig tovább növekedtek. Az pedig, hogy mindezen eredmények mellett még az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci tranzakcióját is végrehajtottuk a hazai tőzsdén, kiemelkedő teljesítménynek számít” – kommentálta az eredményeket Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.