Hosszú előkészítés után az EU és Ausztrália áfogó megállapodást kötött Canberrában, melynek védelmi ága mellett a másik a szabadkereskedelem megteremtése a két fél között. A megállapodást bejelentve Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök kiemelte, hogy azt a világ második legnagyobb gazdaságával kötötték. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy a két felet földrajzilag jelentős távolság választja el, „de a világról alkotott képünket illetően nem is lehetnénk közelebb egymáshoz”. A megállapodás szerint gazdasági téren a közös cél a kétoldalú kereskedelem szabaddá tétele.

Az Ausztrália-EU megállapodásnak is a mezőgazdaság, különösen a húsimort az egyik legnehezebb kérdése a jelek szerint (illuszttráció)

Az EU és Ausztrália is rábólintott a megállapodásra

Az Európai Unió a lépéstől azt reméli, hogy az Ausztráliába tartó exportja a következő években egyharmadával megemelkedik, ausztrál részről pedig egyebek között a mezőgazdasági termékek nagyobb arányú európai piacra jutását várják.

A megállapodást még az európai uniós tagországok kormányait képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia, ahogy az Indiával kötött egyezségnek pedig jogi szempontú ellenőrzéseken is át kell esnie.

A biztonsági együttműködés növelését illetően a felek azt hangoztatták, hogy arra a jelenlegi nemzetközi kihívások leküzdéséhez van szükség. Az együttműködés fokozása a tengeri biztonságra, a kibertérre, az úgynevezett hibrid fenyegetések elleni harcra, valamint a félretájékoztatás elleni fellépésre egyaránt vonatkozik – emelte ki közleményében az Európai Bizottság.

Ursula von der Leyen és Anthony Albanese Canberrában, az EU-Ausztrália szabadkereskedelmi megállapodás és biztonsági egyezmény elfogadásán

Az Európai Unió által kiadott összegzés a megállapodás jelentőségéről azt emeli ki, hogy az gazdaságilag és stratégiailag is fontos mind Ausztrália, mind az EU számára, és új lehetőségeket teremt az ausztrál áruk és szolgáltatások egy rendkívül jelentős piacán.

Ausztrália oldaláról nézve a megállapodás része az ausztrál árukra kivetett uniós vámok eltörlése, és az ausztrál exportőröknek több választási lehetőség biztosítása azzal kapcsolatban, hogy hol folytatják üzleti tevékenységüket.

Az ausztrál fogyasztók és vállalatok a megfizethetőbb termékek szélesebb választékából és alacsonyabb árból profitálhatnak.

A szabadkereskedelmi egyezség részeként Ausztrália áruexportjának 97,8 százaléka vámmentesen érkezik az EU-ba a megállapodás hatályba lépését követően. Annak értelmében az ausztrál gazdák és termelők jelentős új lehetőségekhez jutnak egy olyan piacon, amely évtizedek óta nehézkesen megközelíthető, vagy zárva volt előttük (ez máris európai aggodalmakat váltott ki, alább írunk róla). Másik oldalról nézve: a megállapodás elősegíti

az EU nagyobb befektetéseit Ausztráliában,

támogatva a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és a magasabb béreket az ausztrálok számára.

Ugyanakkor az EU vonzó környezet megteremtését vállalta ezzel az ausztrál befektetők számára olyan ágazatokban, melyekben azok hagyományosan erősek illetve jelentős tapasztalattal bírnak (bányászati beruházások, iparfejlesztések, turizmus, oktatás).