Hosszú előkészítés után az EU és Ausztrália áfogó megállapodást kötött Canberrában, melynek védelmi ága mellett a másik a szabadkereskedelem megteremtése a két fél között. A megállapodást bejelentve Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök kiemelte, hogy azt a világ második legnagyobb gazdaságával kötötték. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy a két felet földrajzilag jelentős távolság választja el, „de a világról alkotott képünket illetően nem is lehetnénk közelebb egymáshoz”. A megállapodás szerint gazdasági téren a közös cél a kétoldalú kereskedelem szabaddá tétele.
Az EU és Ausztrália is rábólintott a megállapodásra
Az Európai Unió a lépéstől azt reméli, hogy az Ausztráliába tartó exportja a következő években egyharmadával megemelkedik, ausztrál részről pedig egyebek között a mezőgazdasági termékek nagyobb arányú európai piacra jutását várják.
A megállapodást még az európai uniós tagországok kormányait képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia, ahogy az Indiával kötött egyezségnek pedig jogi szempontú ellenőrzéseken is át kell esnie.
A biztonsági együttműködés növelését illetően a felek azt hangoztatták, hogy arra a jelenlegi nemzetközi kihívások leküzdéséhez van szükség. Az együttműködés fokozása a tengeri biztonságra, a kibertérre, az úgynevezett hibrid fenyegetések elleni harcra, valamint a félretájékoztatás elleni fellépésre egyaránt vonatkozik – emelte ki közleményében az Európai Bizottság.
Az Európai Unió által kiadott összegzés a megállapodás jelentőségéről azt emeli ki, hogy az gazdaságilag és stratégiailag is fontos mind Ausztrália, mind az EU számára, és új lehetőségeket teremt az ausztrál áruk és szolgáltatások egy rendkívül jelentős piacán.
Ausztrália oldaláról nézve a megállapodás része az ausztrál árukra kivetett uniós vámok eltörlése, és az ausztrál exportőröknek több választási lehetőség biztosítása azzal kapcsolatban, hogy hol folytatják üzleti tevékenységüket.
Az ausztrál fogyasztók és vállalatok a megfizethetőbb termékek szélesebb választékából és alacsonyabb árból profitálhatnak.
A szabadkereskedelmi egyezség részeként Ausztrália áruexportjának 97,8 százaléka vámmentesen érkezik az EU-ba a megállapodás hatályba lépését követően. Annak értelmében az ausztrál gazdák és termelők jelentős új lehetőségekhez jutnak egy olyan piacon, amely évtizedek óta nehézkesen megközelíthető, vagy zárva volt előttük (ez máris európai aggodalmakat váltott ki, alább írunk róla). Másik oldalról nézve: a megállapodás elősegíti
- az EU nagyobb befektetéseit Ausztráliában,
- támogatva a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és a magasabb béreket az ausztrálok számára.
Ugyanakkor az EU vonzó környezet megteremtését vállalta ezzel az ausztrál befektetők számára olyan ágazatokban, melyekben azok hagyományosan erősek illetve jelentős tapasztalattal bírnak (bányászati beruházások, iparfejlesztések, turizmus, oktatás).
Megint az európai gazdálkodók járhatnak rosszul
A megállapodás kapcsán persze számos kérdéses mozzanatot látni, miként az Origón korábban bemutattuk, csakúgy, mint a sok vitát kiváltó Mercosur-megállapodás kapcsán, úgy most is számítani lehet arra, hogy a mezőgazdasági részkérdések kapcsán az EU-n belül nem lesz egységes álláspont, különösen az ausztrál húsimportot követően. A szabadkereskedelmi megállapodás teljes körű végrehajtás esetén évi 35 000 tonna hasított súlyegyenértéknek megfelelő preferenciális piacra jutást garantál az EU, ez közel nyolcszoros növekedést jelent Ausztrália korábban garantált mennyiségéhez képest.
A Mercosur-megállapodás után most az Ausztráliával kötött egyezmény kapcsán is az európai mezőgazdaság helyzetének romlása miatti aggodalmának adott hangot a két legnagyobb európai termelői érdekszervezet, a COPA és a szövetkezeti termelőket képviselő COGECA közös állásfoglalása. Sajtóközleményük szerint Ursula von der Leyen a megállapodásra vonatkozó rábólintásával ausztál partnerével együtt egyértelművé tették, hogy „az EU stratégiájában az agrárszektor szolgál alku tárgyául a szélesebb kereskedelmi és politikai célok biztosítása érdekében. Ez a megközelítés ugyan a pillanat sürgető kihívásaira reagál, középtávon azonban sok érzékeny mezőgazdasági ágazat számára fenntarthatatlan következményekkel járhat” – áll a szervezetek értékelésében. A szervezetek kifogásolják, hogy az ausztrál eredetű marha- és juhhúsra most megadott vámengedmények, valamint a cukorra és a rizsre adott hasonló engedmények aggasztók, és különösen azért, mert már a Mercosur-megállapodásban is voltak ilyen kedvezményes vámtételek rögzítve, hatásuk pedig így összeadódik.
„Még egy hagyományosan inkább exportorientált ágazat, mint a bor esetében is nehezen azonosíthatók a megállapodásból származó potenciális előnyök, mivel a vámok eltörléséből valószínűleg inkább az ausztrál exportőrök profitálnak” – áll a közleményben.
Az EU gazdálkodói a termelési költségek növekedésével, tartós inflációs nyomással, stagnáló árakkal, valamint az iráni fejleményekhez és a szélesebb geopolitikai helyzethez kapcsolódó növekvő bizonytalansággal szembesülnek.
Ezen érzékeny ágazatok további megnyitása a szabadkereskedelmi megállapodások előtt csak tovább súlyosbítaná a meglévő sérülékenységeket, és számos uniós családi gazdaságot a tűrőképessége határára sodorna
– jelzi a COPA-COGEA. A szervezetek szerint a kétoldalú kereskedelmi liberalizáció költségeit az őket védő intézkedések hiányában az európai gazdálkodók fogják megfizetni.
A megállapodásnak ugyanakkor számos részlete még nem ismert, így például a földrajzi eredetvédettségre vonatkozó jelzések kezelése sem.
Az Európai Bizottság által közzétett videó a Bizottság elnökének fogadásáról Ausztráliában: