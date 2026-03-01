Segítséget nyújtanak a Közel-Keleten rekedt ügyfeleik számára a hazai távközlési szolgáltatók

A Yettel célja, hogy az érintett ügyfelek ebben a bizonytalan, feszült időszakban előre nem tervezett költségek nélkül maradhassanak kapcsolatban családjukkal és szeretteikkel, és ehhez zavartalanul használhassák a mobilnet‑szolgáltatást, ezért 2026. február 28. és március 7. között, 7 napra felhasználható, 5 GB mobiladat roamingjegyet biztosít díjmentesen azoknak a lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfeleinek, akik az Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia vagy Katar területén tartózkodnak.
Így használható az ingyenes mobilnet‑szolgáltatás
Az érintett országokra kiváltható adatjegyek az Utazó Net Közel-Kelet 5GB és az Utazó Net Balkán-félsziget + Svájc, Izrael 5GB. Az adatjegyek a Yettel alkalmazásban és a Yettel fiókban vásárolhatók meg és azonnal aktiválódnak is.
Az adatjegy díját egy alkalommal a havi díjas ügyfelek esetében a Yettel utólag jóváírja a számlán, a feltöltőkártyás ügyfelek esetében extra egyenleg formájában téríti vissza – írja a cég közleménye.
A Magyar Telekom a honlapján található tájékoztatás alapján szintén azt emeli ki, hogy együttérzéssel követi a Közel-Keleten kialakult háborús helyzetet.
A vállalat erre tekintettel 2026. február 28-tól a térségben (Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar) tartózkodó ügyfeleinek 15GB-nyi EU-n kívüli extra mobiladat használatot biztosít díjmentesen március 7-ig.
A mobiladatcsomagot az érintett ügyfelek a Telekom alkalmazásban vagy a Telekom fiókban tudják megvásárolni és aktiválni: a legfeljebb 15 GB-nyi adatkeretet a vállalat havi díjas ügyfeleinek számlájukon utólag jóváírja, a feltöltőkártyások számára pedig extra egyenlegként biztosítja.