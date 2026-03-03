Mol: a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével

A Janaf árai háromszorosai az olasz-német-osztrák és több mint másfélszerese az ukrán díjaknak, miközben Ukrajna háborúban áll, ami rendkívüli kihívások elé állítja az ukrán energetikai infrastruktúrát és ezen nehezítő körülmények nem állnak fent a Janaf esetében – számolt be róla a Mol.
Mol: a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70%-kal növelte a szállítási díját
Fontos leszögezni, hogy az Ukrajnán keresztül érkező ún. szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. Ezzel szemben az Omisalj-i kikötőbe érkező árukat a termelő országokból (Líbia, Szaúd-Arábia, Kazahsztán, Norvégia stb.) Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent. Ez a többlet költség még inkább drágítja az amúgy sem indokolt szállítási költségeket a horvátországi útvonalon.
Tény az is: a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70%-kal növelte a szállítási díját, miközben hasonló emelkedést szolgáltatóknál egyáltalán nem tapasztaltak – írták a Mol közleményében.
A szállítási díjakat 100 km-re vetítve lehet összehasonlítani. A díjak tonnánként az alábbiak:
|Vezeték
|Útvonal
|Díj (dollár/tonna/100km)
|BTC
|Baku-Tbilisi-Ceyhan
|1.2
|MOL (HU)
|Ukrán határ – Százhalombatta
|1.0
|Transneft (RU)
|Szamara – Fehérorosz határ
|1.0
|TAL / AWP
|Trieszt – Bécs
|1.4
|Ukrtransnafta
|Fehérorosz határ (Ukrajnán keresztül) – magyar határ
|3.4
|Janaf
|Horvátország – magyar határ
|5.3
A Mol és a Janaf közt jelenleg nincs aláírt szerződés, azaz a jelenlegi szállítások egy jogilag rendezetlen környezetben történnek.
A Mol továbbra is a megegyezésre törekszik, a Janaf azonban láthatóan visszaél a helyzetével, mivel nem az iparági árszabásnak megfelelően ad ajánlatot a kőolaj szállításra, és nem veszi figyelembe a tengeri szállítás többletköltségeit.
Egyúttal az új szerződésben a viták rendezését az elmúlt évek gyakorlatnak megfelelő osztrák jog és bécsi választott bíróság helyett horvát jogalapra és zágrábi bíróságra helyezné. Ezt pedig a Mol nem tudja elfogadni.
Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, a Mol jobban támaszkodna a stratégiai tartalék mellett a tengeri olajra is, tekintve, hogy a Barátság vezeték kiürülése miatt Magyarország és Szlovákia egy hónapja nem kap olajat legfontosabb ellátási útvonalán.