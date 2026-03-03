Mol: a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével

A Janaf árai háromszorosai az olasz-német-osztrák és több mint másfélszerese az ukrán díjaknak, miközben Ukrajna háborúban áll, ami rendkívüli kihívások elé állítja az ukrán energetikai infrastruktúrát és ezen nehezítő körülmények nem állnak fent a Janaf esetében – számolt be róla a Mol.

A horvát JANAF vállalat olajtároló létesítményei Krk szigetén. A MOL szerint a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Mol: a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70%-kal növelte a szállítási díját

Fontos leszögezni, hogy az Ukrajnán keresztül érkező ún. szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. Ezzel szemben az Omisalj-i kikötőbe érkező árukat a termelő országokból (Líbia, Szaúd-Arábia, Kazahsztán, Norvégia stb.) Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent. Ez a többlet költség még inkább drágítja az amúgy sem indokolt szállítási költségeket a horvátországi útvonalon.

Tény az is: a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70%-kal növelte a szállítási díját, miközben hasonló emelkedést szolgáltatóknál egyáltalán nem tapasztaltak – írták a Mol közleményében.

A szállítási díjakat 100 km-re vetítve lehet összehasonlítani. A díjak tonnánként az alábbiak:

Vezeték Útvonal Díj (dollár/tonna/100km) BTC Baku-Tbilisi-Ceyhan 1.2 MOL (HU) Ukrán határ – Százhalombatta 1.0 Transneft (RU) Szamara – Fehérorosz határ 1.0 TAL / AWP Trieszt – Bécs 1.4 Ukrtransnafta Fehérorosz határ (Ukrajnán keresztül) – magyar határ 3.4 Janaf Horvátország – magyar határ 5.3

A Mol és a Janaf közt jelenleg nincs aláírt szerződés, azaz a jelenlegi szállítások egy jogilag rendezetlen környezetben történnek.

A Mol továbbra is a megegyezésre törekszik, a Janaf azonban láthatóan visszaél a helyzetével, mivel nem az iparági árszabásnak megfelelően ad ajánlatot a kőolaj szállításra, és nem veszi figyelembe a tengeri szállítás többletköltségeit.

Egyúttal az új szerződésben a viták rendezését az elmúlt évek gyakorlatnak megfelelő osztrák jog és bécsi választott bíróság helyett horvát jogalapra és zágrábi bíróságra helyezné. Ezt pedig a Mol nem tudja elfogadni.

Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, a Mol jobban támaszkodna a stratégiai tartalék mellett a tengeri olajra is, tekintve, hogy a Barátság vezeték kiürülése miatt Magyarország és Szlovákia egy hónapja nem kap olajat legfontosabb ellátási útvonalán.