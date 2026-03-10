Döntött a nemzetközi bíróság: hatalmas összeget kell fizessen Horvátország a Mol-nak

A magyar olajtársaság javára döntött egy amerikai szövetségi bíró. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a Molnak a Mol-INA-ügyben született 2022-es választottbírósági ítélet végrehajtásaként. A Világgazdaság beszámolója szerint, egy washingtoni szövetségi bíró döntött a Mol-INA-ügyben 2022-ben Horvátország ellen hozott választottbírósági ítélet végrehajtásáról, a horvát államnak így mintegy 236 millió dolláros kártérítést kell megfizetnie a Mol-nak az évtizedek óta húzódó, az INA felvásárlása kapcsán indult vita lezárásaként.

A MOL igen nagy összegre számíthat Horvátországtól – Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Amir H. Ali amerikai szövetségi bíró múlt csütörtökön a Mol javára hozott gyorsított ítéletében elutasította Horvátország érvelését, miszerint a döntés nem végrehajtható, mert az Energia Charta Szerződésben szereplő, a vita választottbírósági eljárásáról szóló megállapodás az Európai Unió jogszabályai szerint érvénytelen.

Horvátország azt állította, hogy az ECT választottbírósági záradékát az Európai Unió legfelsőbb bírósága érvénytelennek nyilvánította az EU-n belüli viták tekintetében. Ez azt jelenti szerintük, hogy a Nemzetközi Befektetési Viták Rendezési Központjának (ICSID) bírósága nem volt joghatósággal a döntés meghozatalára.

Az amerikai bíró azonban úgy ítélte meg, hogy ezt az érvet már korábban elutasította az ügyben. Ráadásul a kérdést „teljeskörűen és tisztességesen” megtárgyalták a bíróság előtt, amely elutasította azt.

A bíró szerint Horvátország másik érve – miszerint a bíróság joghatósági határozata „nem pénzügyi jellegű”, ezért nem jogosult teljes hitelesítésre és elismerésre – értelmetlen volt.

Horvátország emellett azzal is érvelt, hogy a Mol-nak megítélt kártérítés végrehajtását a külföldi szuverén kényszer doktrína tiltja, amely bizonyos esetekben alkalmazandó, amikor a bíróság a peres felet arra kötelezi, hogy az amerikai jogot oly módon tartsa be, amely sértheti a külföldi jog szerinti kötelezettségeit. A bíró azonban ezt az érvet sem találta megalapozottnak.

„Ezzel a döntéssel a bíróság lehetővé tette a további eljárásokat az amerikai jogrendszerben a kártérítés elismerése érdekében, amely magában foglalja egy olyan összeg megfizetésére vonatkozó meghagyást is, amely a kapcsolódó kamatokkal és költségekkel együtt jelenleg körülbelül 236 millió dollárt tesz ki” – közölte a horvát Gazdasági Minisztérium. Hangsúlyozzák, hogy a kormány a Horvát Köztársaságot képviselő Squire Patton Boggs ügyvédi irodával együttműködve jelenleg részletes jogi elemzést végez a meghozott döntésekről a következő lépések meghatározása érdekében.