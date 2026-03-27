Nagy mennyiségű földgázt talált a MOL: ez mindent megváltoztathat

A kutat 2025 augusztusában kezdték lefúrni, majd a jobb tárolókőzet-minőség elérése érdekében oldalirányú fúrást végeztek. A fúrás több mint 4000 méteres mélységet ért el és a kutat mintegy 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozammal (~5065 hordó egyenérték/nap) tesztelték – írták a MOL közleményében.

A Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában, Kohat körzetében található Fotó: MOL

MOL: a gáztalálat jelentősége hasonlatos a 2024 augusztusában bejelentett Razgir-1 gázkút teljesítményéhez

„Nagyon büszke vagyok a MOL Pakisztán szakembereire, mert sikerrel jártak ennél a technikailag rendkívül összetett és mély kutatófúrásnál. A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás nekünk arra, hogy elkötelezettségünk és alkalmazkodóképességünk komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is. A most feltárt kút újabb jelentős mérföldkövet jelent a MOL Pakisztán történetében és új lehetőségeket nyithat a TAL Blokkban – mondta László Zsolt Ádám, a MOL Pakisztán vezérigazgatója.

A MOL Pakisztán a MOL-csoport 100%-os tulajdonú leányvállalataként 1999 óta, 27 éve tevékenykedik Pakisztánban, és mintegy 500 szakembernek ad munkát. A vállalat 3 blokkban rendelkezik érdekeltséggel, a TAL és a Margalla Blokkban pedig operátorként van jelen. Közös vállalati partnereink a helyi OGDCL, PPL, POL és GHPL olaj- és gázipari vállalatok. A MOL részesedése a kitermelt mennyiség 8,4%-a.

A MOL Pakisztán jelentősen hozzájárul Pakisztán energiabiztonságához és fontos szerepet játszik a MOL-csoport nemzetközi portfóliójában;

a csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6%-ért felel, és a kitermelt szénhidrogént helyben értékesíti.