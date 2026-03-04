Szándékosan akadályozzák az olajszállítást, a Mol azonnali lépést követel Brüsszelben

Komoly küzdelem zajlik a háttérben a magyar és szlovák finomítók folyamatos olajellátásáért. A Mol-csoport közleménye szerint elfogyott a türelmük, és az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához fordultak, hogy gyorsított eljárásban tegyenek rendet a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető JANAF körül. A vád súlyos: monopolhelyzettel való visszaélés és az alapvető infrastruktúrához való hozzáférés indokolatlan megtagadása.

A Mol közbeavatkozást kér a Bizottságtól. / A kép illusztráció.

Fotó: AFP

Mol mindent megtett

A probléma gyökere 2026. január 27-re nyúlik vissza, amikor megszakadt a szállítás a Barátság-kőolajvezetéken. Mivel a csövek azóta is szárazak, a tengertől elzárt közép-kelet-európai finomítók, így a százhalombattai és a pozsonyi is, szinte teljesen az Adria-vezetékre lettek utalva. Ez az egyetlen életképes mentőút a kőolaj behozatalára.

Itt jön a képbe a horvát JANAF, amely egyeduralkodó ezen az útvonalon. Az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós szabályai is egyértelműen kimondják: ha a Barátság-vezeték leáll, Magyarország és Szlovákia teljesen legálisan szerezhet be orosz kőolajat tengeri úton. Ezt a magyar és a szlovák hatóságok is megerősítették. A Mol-csoport fel is hívta a JANAF-ot, hogy erősítse meg a szállítmányok átvételét, de a horvát cég a mai napig húzza az időt, további "jogi ellenőrzésekre" hivatkozva.

Zsarolás a csöveken keresztül?

A magyar olajvállalat szerint a horvátok magatartása nem más, mint a hozzáférés nyílt megtagadása. A JANAF ahelyett, hogy tisztességes és átlátható feltételeket biztosítana, az infrastruktúra feletti hatalmát arra használja, hogy tovább élezze az amúgy is feszült háborús ellátási bizonytalanságot. Az uniós versenyjog kimondja: aki energiainfrastruktúra felett monopoljogot gyakorol, az erőfölényben van, és nem teheti meg, hogy elvágja a fogyasztókat a nyersanyagtól.

A Mol ezért most azt kéri Brüsszeltől, hogy azonnal avatkozzon közbe, és kényszerítse ki a vezetékhez való hozzáférést. Ha ez nem történik meg, az a közép-európai régió, köztük Magyarország energiabiztonságát sodorja végveszélybe. A magyar cég nemcsak az ellátás biztosítását követeli, hanem jelezte: az időhúzásból eredő pénzügyi károkért is a JANAF-ot teszi felelőssé, és hajlandó kártérítést követelni.