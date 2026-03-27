Itt a MOL bejelentése: leállások lesznek a kutakon – ez a pontos dátum

A MOL tájékoztatása szerint az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, március 31-től április 1-re virradóan, várhatóan 23:00 és 00:30 között zárva tartanak. Emellett valamennyi (magyar és külföldi MOL Group, valamint harmadik fél által kibocsátott) üzemanyagkártya elfogadása 22:00 és 5:30 között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyag kártyával való vásárlás ez alatt az idő alatt más kutatkon és külföldi MOL hálózatokon sem lesz lehetséges.

Átmeneti leállás lesz a MOL-nál, néhány órás időtartamban szünetelni fog a legtöbb szolgáltatás (illusztráció)

MOL: az átmeneti leállás alatt több szolgáltatás is szünetel

Az átmeneti leállás részleteivel kapcsolatban a MOL azt a tájékoztatást adta, hogy az átállás ideje alatt több további szolgáltatás is átmenetileg nem lesz elérhető:

a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák),

a Plugee elektromos töltési szolgáltatás, valamint

az Online Kártya Központ (OCC). Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.

„A MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az átállás gyorsan és zökkenőmentesen történjen. Köszönjük ügyfeleink türelmét és megértését” – áll a vállalat közleményben.

A MOL közleménye kapcsán érdemes felidézni, hogy az iráni háború okozta energiapiaci sokk közvetlen hatásaitól az üzemanyagvásárlás tekintetében a magyar családok védve vannak, miután kormányzati döntés nyomán maxiumban rögzített, védett áron tankolhatnak a hazai töltőállomásokon.