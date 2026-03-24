Gáláns ajánlatot tett Elon Musk: elmaradt béreket fizetne ki rengeteg embernek

„Szeretném felajánlani, hogy kifizetem a TSA személyzetének bérét ebben a finanszírozási patthelyzetben, amely országszerte rengeteg amerikai életére van negatív hatással a repülőtereken” – írta Elon Musk az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében. A felajánlás egy olyan időszakban érkezett, amikor a részleges kormányzati leállás már több mint egy hónapja tart, és a törvényhozók továbbra sem tudtak megállapodni a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozásáról, amely a TSA működését is felügyeli.

A munkaerőhiányra is reagálna Elon Musk ajánlata

A DHS leállása miatt a TSA dolgozói fizetés nélkül kénytelenek dolgozni, ami komoly munkaerőhiányhoz és országszerte hosszú repülőtéri sorokhoz vezetett az utasbiztonsági ellenőrzések megnövekedett ideje miatt. Eközben biztonsági aggályok is felmerültek azzal kapcsolatban, hogy a kialakult helyzetben a TSA munkatársai mennyire lennének hatékonyak az esetleges támadások megelőzésében.

A finanszírozás kapcsán kialakult vita egyik központi kérdése az, hogy

a republikánusok a DHS teljes finanszírozását sürgetik, míg a demokraták külön finanszírozási csomagot szeretnének egyes ügynökségek – például a TSA – számára, amely nem tartalmazná a bevándorlással kapcsolatos feladatok ellátásának költségeit.

A TSA munkatársai „alapvető fontosságú” dolgozóknak számítanak, így egy leállás idején is kötelesek munkába állni, még akkor is, ha fizetésük kifizetése késik. Elon Musk ajánlata láthatóan arra irányul, hogy enyhítse a TSA dolgozóira nehezedő növekvő terhelést, miközben a repülőtereken egyre hosszabbak a sorok és fokozódik a munkaerőhiány.

Egyre több repülőgép késik egyre többet

Az Egyesült Államok több nagy repülőterén súlyos késések alakultak ki: egyes esetekben a biztonsági ellenőrzésnél a várakozási idő meghaladta a három órát is, amit a TSA dolgozóinak magas hiányzási aránya okoz. A leginkább érintett repülőterek közé tartozik Houston két reptere, Atlanta, New Orleans és Philadelphia repülőterei.

A TSA egyik vezető szakszervezeti tisztviselője a napokban arra figyelmeztetett:

a leállással összefüggő repülőtéri biztonsági kockázatok várhatóan tovább súlyosbodnak, különösen azért, mert a hivatalnál tavaly óta érvényben van a felvételi stop.

Egyelőre nem világos, hogyan működhetne Musk javaslata a gyakorlatban, illetve jogilag egyáltalán lehetséges-e, hogy egy magánszemély finanszírozza a szövetségi alkalmazottak bérét.