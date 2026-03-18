A magyar kormány figyelmeztette az EU-t: Európába is beüthet az élelmiszerválság a műtrágyahiány miatt

A Hormuzi-szoros lezárása a világ műtrágyaexportjának mintegy 50 százalékát érinti, legfőképp úgy, hogy elérhetetlenné tette azt. De az is fontos, hogy a műtrágyagyártás energiaigényes, nagymértékben támaszkodik a földgázra alapanyagként, az energiaköltségek pedig akár a termelési költségek 70 százalékát is kitehetik.

Ez a földrajzilag távolinak tűnő, a mindennapokban talán nehezen megfogható következmény nagyon súlyos, Magyarországot is érintő következményekkel járhat: a tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetével, a vetési munkák indulásával az egekbe emelheti a műtrágya árát, készlethiányhoz vezethet a világ számos pontján, ez pedig később a terméshozamokon, azon keresztül pedig az élelmiszek árában bosszulja meg magát. Vannak a Földnek olyan pontjai, ahol pedig ennél is rosszabbá fordulhat a helyzet úgy, hogy nem lesz elegendő élelmiszer – noha műtrágya éppenséggel lenne elegendő.

A műtrágya hiánya komoly mezőgazdasági és élelmezési gondokat, inflációs válságot okozhat (illusztráció)

Műtrágyaghiány és élelmezési válság: ezek is az iráni háború hatásai

Elég világos – és az Origón is több alkalommal foglalkoztunk a kérdéssel –, hogy az iráni háború a legtöbb figyelmet kapó energetikai vonatkozásokon túl (a kőolaj és a földgáz ára, azok rendelkezésre állása) is hatást gyakorol az élelmiszer-ellátására és az élelmiszerárak jövőbeni alakulására. A kérdéskörnek két, önmagában is összetett nagy aspektusát lehet megnevezni:

Az egyik, hogy – miként bemutattuk – a közel-keleti országok, és maga Irán is jelentős importáló élelmiszerből, mezőgazdasági terményekből, szezonális jelleggel pedig felfut a húsimport is. A válság miatt azonban ezek az áruk csak korlátozottan juthatnak el külföldről közel-keleti célpontjaikhoz, ami a másik oldalon – például Indiában – az áruk beragadásához, így a termelők és kereskedők bevételeinek elmaradásához, következésképp ott is nehézségekhez vezet.

A másik pedig, hogy a Hormuzi-szoroson békeidőben jelentős a vegyipari termékek, a nitrogén, illetve a nitrogénalapú karbamid forgalma, gyártása. Ezen árucikkek ugyanúgy veszélybe kerültek, áruk pedig emelkedik a válság miatt – a február 28-án kirobbant háború óta a nitrogéntartalmú adalékok ára már 30 százalékkal emelkedett, és ez aligha a vége. Könnyen belátható, hogy ez nem csak arról szól, hogy hasonló folyamatok játszódnak le a műtrágyák és a hasonló termékek piacán, mint a kőolajén és a földgázén, hanem arról, hogy termésátlagok zuhanhatnak be akkor, ha nem lesz elég, vagy elérhető árú műtrágya a piacon, ez pedig élelmezési válságot és rettenetes árdrágulást okozhat.

A műtrágya hiánya pedig tetszik vagy sem, de globális problémává fejlődhet, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek:

Afrika számos országában anélkül nem lehet elérni a legalább szükséges termésátlagokat, hogy ne jelentkezzen a tendenciaszerű élelmiszerhiány;

Délkelet-Ázsiában alapvető terménynövényekből lehet hiány;

Európában pedig megszaladhat az élemiszerinfláció, mert a megugró földgázárak miatt a helyi gyártást is csak jelentős ráfordítással lehetne felpörgetni (a nitrogénalapú műtrágyák gyártása meglehetősen földgázintenzív).

A probléma már az Egyesült Államokban is jelentkezik: a gazdák egy része elszálló árakkal talákozik, s már amerikai szenátorok vonnak kérdőre jelentős piaci szereplőnek számító helyi gyártókat arról, hogy valóban indokolt a nitrogén árának felsrófolása, vagy csak nyerészkedni akarnak a közel-keleti válságon.