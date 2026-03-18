A magyar kormány figyelmeztette az EU-t: Európába is beüthet az élelmiszerválság a műtrágyahiány miatt

A Hormuzi-szoros lezárása a világ műtrágyaexportjának mintegy 50 százalékát érinti, legfőképp úgy, hogy elérhetetlenné tette azt. De az is fontos, hogy a műtrágyagyártás energiaigényes, nagymértékben támaszkodik a földgázra alapanyagként, az energiaköltségek pedig akár a termelési költségek 70 százalékát is kitehetik.
Ez a földrajzilag távolinak tűnő, a mindennapokban talán nehezen megfogható következmény nagyon súlyos, Magyarországot is érintő következményekkel járhat: a tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetével, a vetési munkák indulásával az egekbe emelheti a műtrágya árát, készlethiányhoz vezethet a világ számos pontján, ez pedig később a terméshozamokon, azon keresztül pedig az élelmiszek árában bosszulja meg magát. Vannak a Földnek olyan pontjai, ahol pedig ennél is rosszabbá fordulhat a helyzet úgy, hogy nem lesz elegendő élelmiszer – noha műtrágya éppenséggel lenne elegendő.
Műtrágyaghiány és élelmezési válság: ezek is az iráni háború hatásai
Elég világos – és az Origón is több alkalommal foglalkoztunk a kérdéssel –, hogy az iráni háború a legtöbb figyelmet kapó energetikai vonatkozásokon túl (a kőolaj és a földgáz ára, azok rendelkezésre állása) is hatást gyakorol az élelmiszer-ellátására és az élelmiszerárak jövőbeni alakulására. A kérdéskörnek két, önmagában is összetett nagy aspektusát lehet megnevezni:
- Az egyik, hogy – miként bemutattuk – a közel-keleti országok, és maga Irán is jelentős importáló élelmiszerből, mezőgazdasági terményekből, szezonális jelleggel pedig felfut a húsimport is. A válság miatt azonban ezek az áruk csak korlátozottan juthatnak el külföldről közel-keleti célpontjaikhoz, ami a másik oldalon – például Indiában – az áruk beragadásához, így a termelők és kereskedők bevételeinek elmaradásához, következésképp ott is nehézségekhez vezet.
- A másik pedig, hogy a Hormuzi-szoroson békeidőben jelentős a vegyipari termékek, a nitrogén, illetve a nitrogénalapú karbamid forgalma, gyártása. Ezen árucikkek ugyanúgy veszélybe kerültek, áruk pedig emelkedik a válság miatt – a február 28-án kirobbant háború óta a nitrogéntartalmú adalékok ára már 30 százalékkal emelkedett, és ez aligha a vége. Könnyen belátható, hogy ez nem csak arról szól, hogy hasonló folyamatok játszódnak le a műtrágyák és a hasonló termékek piacán, mint a kőolajén és a földgázén, hanem arról, hogy termésátlagok zuhanhatnak be akkor, ha nem lesz elég, vagy elérhető árú műtrágya a piacon, ez pedig élelmezési válságot és rettenetes árdrágulást okozhat.
A műtrágya hiánya pedig tetszik vagy sem, de globális problémává fejlődhet, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek:
- Afrika számos országában anélkül nem lehet elérni a legalább szükséges termésátlagokat, hogy ne jelentkezzen a tendenciaszerű élelmiszerhiány;
- Délkelet-Ázsiában alapvető terménynövényekből lehet hiány;
- Európában pedig megszaladhat az élemiszerinfláció, mert a megugró földgázárak miatt a helyi gyártást is csak jelentős ráfordítással lehetne felpörgetni (a nitrogénalapú műtrágyák gyártása meglehetősen földgázintenzív).
A probléma már az Egyesült Államokban is jelentkezik: a gazdák egy része elszálló árakkal talákozik, s már amerikai szenátorok vonnak kérdőre jelentős piaci szereplőnek számító helyi gyártókat arról, hogy valóban indokolt a nitrogén árának felsrófolása, vagy csak nyerészkedni akarnak a közel-keleti válságon.
S ha mindez nem lenne elég: az Argus nemrégen megjelent árupiaci híre arra utal, hogy még az olyan, alapvetően erős országok mint Ausztrália is kitettek a helyzet hatásainak. Ezt az igazolja, hogy Délkelet-Ázsiában felerősödött az elérhető műtrágya szállítmányokért folytatott licitharc szerepe, azaz az, hogy a legtöbbet kínálónak adják az árut a körülmények miatt most nyeregbe kerülő gyártók, például Brunei országa. Ausztrália a helyi karbamidárak legalább 45 százalékos mértékű emelkedésével szembesült az iráni háború óta, ez pedig rámutat az ország közel-keleti kitettségére. Ausztrália karbamidszükségletének körülbelül kétharmadát a Közel-Keletről importálja, és Omán jelenleg az egyetlen lehetőség a régióban erre. Az indonéz és kínai karbamid hiánya tovább súlyosbítja a feszültséget az ázsiai-csendes-óceáni térségben, így a vásárlóknak Malajziából, Bruneiból és Vietnamból kell beszerezniük, amit tudnak, és az ausztrál kereskedőknek egyre mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk ahhoz, hogy lépést tartsanak más licitálókkal.
Karbamid és földgáz: ezért figyelnek most sokan az oroszokra
Ugyanakkor a helyzet az, hogy a közel-keleti válság nem csak a kőolajuk miatt, hanem a műtrágya és a földgáz kapcsán is Oroszország felé irányítja egyre többek figyelmét. Mivel a katari földgáz (LNG) kitermelés nagyja leállt, felértékelődött annak jelentősége, hogy a kereslet kielégítgésére
- Oroszország nagyobb menyiségű karbamidot szállítson; erre az oroszok elvben készen is állnak, évi 1-1,5 millió tonnával tudnák növelni a szállított mennyiséget, ráadásul a Hormuzi-szorostól független útvonalakon. A Hormuzi-szoros miatti logisztikai korlátozások közvetlenül érintik a karbamidellátást, és csökkentik az ammónia és a kén hozzáférhetőségét is, amelyek a foszforműtrágyák gyártási láncának alapvető elemei, ám ez nem érinti az orosz szállításokat.
- A nitrogéngyártáshoz használt földgáz a közel-keleti mennyiség jelentős visszaesésével továbbra is olcsón és nagy mennyiségben érhető el orosz kitermelésből. Ez azért lényeges, mert a nitrogénműtrágyák önköltségének 70-90 százalékát a földgáz ára teszi ki, ami most emelkedő tendenciát mutat, ráadásul az európai betárolási időszak kezdete előtt. Ha műtrágya gyártása az energiaköltségek miatt ugrik meg, az számos áttéten keresztül, de végső soron az élelmiszerek fogyasztói árában is jelentkezni fog.
Az oroszok és a fehéroroszok pedig hagyományosan jók ebben a műfajban: miként az Oeconomus Gazdságkutató Alapítvány elemzése rámutat, a globális rangsorban Oroszország és Kína vezetik a műtrágya exportját, éves szinten átlagosan több mint 10 milliárd dollár értékben szállít a két vezető ország műtrágyát szerte a világba. Oroszország exportbevételeinél a műtrágya szintén meghatározó, a 2023-as évi adatok alapján a teljes áruexport 3,8 százalékát adta. Elsődleges célországai között Brazília, India, Kína és az Egyesült Államok állnak, de stabil bázist jelentenek az értékesítésben az európai országok felvásárlói is.
A világ karbamidtermelése 2024-ben 200 millió tonna volt.
Az EU egyezet és tárgyal, a magyar kormány konkrét javaslatot tett
Az orosz műtrágya kapcsán azonban most is érvényben vannak azok a szankciók, melyek ellehetetlenítik a hozzáférést a készletekhez ebben a vetési időszak miatt túlzás nélkül kritikus fontosságú időszakban. Persze az EU próbál lépni, így mint a Reuters írja, Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn bejelentette, hogy megvitatta az ENSZ-szel az olaj- és gázszállítás felszabadításának lehetőségét a Hormuzi-szoroson keresztül egy olyan megállapodás lemásolásával, amely az orosz-ukrán háború kapcsán a fekete-tengeri ukrán gabonaszállítások lehetőségét biztosította Afrika számára. A helyzet most is komoly, Kallas ugyanis azt is mondta, hogy ha a Hormuzi-szoros lezárása miatt
nem lesz műtrágya, az élelmiszerhiányhoz vezethet Afrikában.
A helyzet azonban most is az, hogy az EU egyeztet és tárgyal, miközben azonnali megoldásra lenne szükség. A cselekvésben a magyar kormány most is előbbre jár, hiszen néhány napja – áll a Magyar Nemzet cikkében – Nagy István agrárminiszter levélben kérte az Európai Bizottság illetékes biztosait, hogy
az elszálló műtrágyaárak és a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében függesszék fel az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra kivetett vámokat és büntetőintézkedéseket.
A tárcavezető szerint a jelenlegi uniós szabályozás veszélyezteti az ellátás stabilitását, miközben Magyarország különösen kitett a foszfor- és káliumalapú műtrágyák behozatalának.
Nagy István emlékeztetett arra, hogy Brüsszel a Green Deal politikája nyomán jelentősen megemelte a harmadik országokból érkező műtrágya-alapanyagok vámtarifáit, a háborús helyzetre hivatkozva pedig az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező importra további büntetővámokat vetett ki.
Idén januárban az Európai Unió összesen alig 180 ezer tonna nitrogénműtrágyát importált, míg egy évvel korábban, 2025 januárjában ennek mennyisége még megközelítette az 1,2 millió tonnát.
Ez azt jelenti, hogy az import a megszokott mennyiség kevesebb mint 16 százalékára zuhant.
Bár az elszálló árak miatt az Európai Bizottság nemrég javaslatot tett arra, hogy a megemelt vámtarifákat ideiglenesen 6,5 százalékról 0 százalékra csökkentsék. Ez azonban – mutatott rá a magyar agrárminiszter – nem vonatkozik az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra. A magyar agrárminiszter szerint arra lenne szükség, hogy Brüsszel a gazdák és a biztonságos élelmiszer-ellátás érdekében tegye lehetővé az orosz és fehérorosz műtrágyaimport újbóli hozzáférhetőségét.
Azt, hogy mely piacokon pontosan milyen hatása lesz a most kialakult helyzetnek, egyelőre csak becsülni lehet. Az ellátási nehézségek és az árak emelkedése miatt azonban egyes szakértők arra számítanak, hogy az élelmiszerárakban már a következő negyedévben jelentkezik ezen körülmények hatása.