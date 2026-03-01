Mutatjuk kinek, mikor, mennyit fizet az MVM – tízezrek is befolyhatnak háztartásonként a rezsistopból

A kormány a januárban rezsistopot léptetett életbe, és 50 milliárd forint támogatással védte meg a magyar családokat. Az MVM a kormánydöntést végrehajtva, fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosítja a januári rezsistopot. Fontos tudni, hogy a mennyiségi kedvezmény ellenértéke kifizetésként nem igényelhető, azt az energiaszámlában írják jóvá, az elfogyasztott energiáért fizetendő összeget csökkenti.
Mutatjuk hogyan és mennyi jóváírás érkezik az MVM-től
A villamos energia kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak. A már kézhez vett számlákat rendezni szükséges, a támogatás összegét egy későbbi számlában írják jóvá.
Az MVM tájékoztatása szerint a számlák kiállítása már folyamatban van.
A számlában látható lesz, ha abban megjelenik a rezsistop-kedvezmény, gázszámlák esetében a „Támogatás, túlfizetés” soron, áramszámlákban pedig a „Támogatás” soron.
Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik. 2025. évi elszámolószámlával nem rendelkező lakossági felhasználó részére az MVM Next a kedvezményt a 2026-os várható fogyasztása alapján állapítja meg. Ha a 2025. évi éves leolvasást követő elszámolószámla 0 MJ mennyiségű fogyasztást tartalmazott – jellemzően az üres lakás beállítással rendelkező lakossági felhasználó esetén –, de a 2026. évi éves leolvasás alapján a lakossági felhasználó már fogyasztott földgázt, az MVM Next a 2026. évi éves elszámolószámlában a hőmérsékleti viszonyokat kifejező jelleggörbe szerint állapítja meg a 2026. januári napokra eső fogyasztást és a kedvezményt.
- Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
- Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.
Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe. 2025. évi elszámolószámlával nem rendelkező lakossági felhasználó részére az MVM Next a kedvezményt a hivatalosan nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás alapján számolja ki. Ha a 2025. évi éves leolvasást követő elszámolószámla 0 kWh mennyiségű fogyasztást tartalmazott – jellemzően az üres lakás beállítással rendelkező lakossági fogyasztó esetén –, de a 2026. évi éves leolvasás alapján a lakossági fogyasztó már fogyasztott villamos energiát, akkor az MVM Next a 2026. évi éves elszámolószámla alapján a 2026. január hónapra, azaz a januári napokra időarányosan eső áramfogyasztás 30%-ának megfelelő forintösszegű kedvezményt biztosít.
- Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.
- Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít
Előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egy egyszeri, fix 7000 forintos jóváírást kapnak. Ez a villanyra és a gázra is vonatkozik. A jóváírás automatikusan, március 31-ig a folyószámlájukon fog megjelenni.
A távhő esetében biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban. A távhősök a 30 százalékos hődíjkedvezmény mellé az áramfogyasztásukra is igénybe vehetik a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt, amennyiben nyilatkoznak róla. Sőt, a fával fűtők is kaphatnak villanyszámla-kedvezményt, ha nyilatkoznak róla.
Így lehet nyilatkozni
Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni. A villamos energia kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. Érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületein van lehetőség:
- online ügyfélszolgálaton
- applikációban
- weboldalunkon
Abban az esetben, ha a kedvezmény egy hónapban „nem fér el” a számlán, mert mondjuk a következő hónap fogyasztása alacsony, akkor sem kell aggódni, mert „nem vész el egy köbméter sem”. Az MVM továbbviszi azt a következő számlára.
Fontos tudni, hogy
a fűtési kedvezményt egy adott felhasználási helyen vagy csak földgáz- vagy csak villamosenergia-szolgáltatásra, egy mérőre lehet igénybe venni.
A nyilatkozatot tehát csak akkor töltsék ki az ügyfelek, ha a kedvezményt áramfogyasztásukra kérik. A nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza, ez egyben azt is jelenti, hogy online kitöltést követően a levélben megkapott papír alapú nyilatkozattal az ügyfélnek nincsen teendője.
