Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Hihetetlen!

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

MVM Zrt

Mutatjuk kinek, mikor, mennyit fizet az MVM – tízezrek is befolyhatnak háztartásonként a rezsistopból

20 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendkívül hideg időjárás miatt januárban többet kellett fűteni, Magyarország Kormánya ezért a családok védelme érdekében rezsistoppot vezetett be. A rezsistop egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt jelent a fűtési célú földgáz- vagy villamosenergia-fogyasztásra, minden lakossági ügyfél számára. Összeállításunkban mutatjuk, hogyan és mikor kapják meg a családok a jóváírást az MVM-től.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MVM Zrtjanuári rezsistoprezsistop

A kormány a januárban rezsistopot léptetett életbe, és 50 milliárd forint támogatással védte meg a magyar családokat. Az MVM a kormánydöntést végrehajtva, fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosítja a januári rezsistopot. Fontos tudni, hogy a mennyiségi kedvezmény ellenértéke kifizetésként nem igényelhető, azt az energiaszámlában írják jóvá, az elfogyasztott energiáért fizetendő összeget csökkenti.

Mutatjuk hogyan és mennyi jóváírás érkezik az MVM-től
Mutatjuk hogyan és mennyi jóváírás érkezik az MVM-től Fotó: nezopont.hu

Mutatjuk hogyan és mennyi jóváírás érkezik az MVM-től

A villamos energia kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak. A már kézhez vett számlákat rendezni szükséges, a támogatás összegét egy későbbi számlában írják jóvá. 

Az MVM tájékoztatása szerint a számlák kiállítása már folyamatban van.

A számlában látható lesz, ha abban megjelenik a rezsistop-kedvezmény, gázszámlák esetében a „Támogatás, túlfizetés” soron, áramszámlákban pedig a „Támogatás” soron.

Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik. 2025. évi elszámolószámlával nem rendelkező lakossági felhasználó részére az MVM Next a kedvezményt a 2026-os várható fogyasztása alapján állapítja meg. Ha a 2025. évi éves leolvasást követő elszámolószámla 0 MJ mennyiségű fogyasztást tartalmazott – jellemzően az üres lakás beállítással rendelkező lakossági felhasználó esetén –, de a 2026. évi éves leolvasás alapján a lakossági felhasználó már fogyasztott földgázt, az MVM Next a 2026. évi éves elszámolószámlában a hőmérsékleti viszonyokat kifejező jelleggörbe szerint állapítja meg a 2026. januári napokra eső fogyasztást és a kedvezményt. 

  • Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
  • Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.

Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe. 2025. évi elszámolószámlával nem rendelkező lakossági felhasználó részére az MVM Next a kedvezményt a hivatalosan nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás alapján számolja ki. Ha a 2025. évi éves leolvasást követő elszámolószámla 0 kWh mennyiségű fogyasztást tartalmazott – jellemzően az üres lakás beállítással rendelkező lakossági fogyasztó esetén –, de a 2026. évi éves leolvasás alapján a lakossági fogyasztó már fogyasztott villamos energiát, akkor az MVM Next a 2026. évi éves elszámolószámla alapján a 2026. január hónapra, azaz a januári napokra időarányosan eső áramfogyasztás 30%-ának megfelelő forintösszegű kedvezményt biztosít. 

  • Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.
  • Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít

Előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egy egyszeri, fix 7000 forintos jóváírást kapnak. Ez a villanyra és a gázra is vonatkozik. A jóváírás automatikusan, március 31-ig a folyószámlájukon fog megjelenni. 

A távhő esetében biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban. A távhősök a 30 százalékos hődíjkedvezmény mellé az áramfogyasztásukra is igénybe vehetik a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt, amennyiben nyilatkoznak róla. Sőt, a fával fűtők is kaphatnak villanyszámla-kedvezményt, ha nyilatkoznak róla.

image

Így lehet nyilatkozni

Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni. A villamos energia kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. Érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületein van lehetőség:  

Abban az esetben, ha a kedvezmény egy hónapban „nem fér el” a számlán, mert mondjuk a következő hónap fogyasztása alacsony, akkor sem kell aggódni, mert „nem vész el egy köbméter sem”. Az MVM továbbviszi azt a következő számlára.

Fontos tudni, hogy 

a fűtési kedvezményt egy adott felhasználási helyen vagy csak földgáz- vagy csak villamosenergia-szolgáltatásra, egy mérőre lehet igénybe venni.

A nyilatkozatot tehát csak akkor töltsék ki az ügyfelek, ha a kedvezményt áramfogyasztásukra kérik. A nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza, ez egyben azt is jelenti, hogy online kitöltést követően a levélben megkapott papír alapú nyilatkozattal az ügyfélnek nincsen teendője.

További információk és tájékoztató videók ide kattintva olvashatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!