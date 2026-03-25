Már érkeznek a kedvezményes gázszámlák az MVM-től. Mutatjuk, hol találja a rezsistop-kedvezményt

A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon. A rezsistop-kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a "Támogatás, túlfizetés" soron található.

Már érkeznek a kedvezményes gázszámlák az MVM-től.

MVM: néhány napja folyamatosan érkeznek az ügyfelekhez a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák

Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop-kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják kézhez azokat.

Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználónak állít ki számlát.

A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, akkor a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop-kedvezmény. Ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett, most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság. Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM. Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan - jelezte az energiaszolgáltató.

Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldi ügyfeleinek. Márciusban a megszokott rend szerint egy gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége.

Aki a rezsistop-kedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie.

A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a "Támogatás" soron azoknál az ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént - írta az MVM.