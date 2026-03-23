Nagy változás jön az Otthon start programban

Országjárást tartott a héten és folytatja is körútját Orbán Viktor miniszterelnök. Gazdaságpolitikai szempontból az országjárás pénteki, szentendrei állomása kiemelkedő, ugyanis Orbán Viktor itt beszélt először egy kulcsfontosságú dologról, pontosabban módosításról.

Az igénylők száma így sem alacsony, ám a miniszterelnök mintegy hazahívná a külföldön dolgozó fiatalokat az Otthon starttal

Először felidézte, lehet, hogy többet keresnek, de Angliában és Németországban egy átlagos bérből soha az életben nem lesz lakásuk – mondta, hozzátéve, hogy ezért is vezették be a fix 3 százalékos Otthon start programot. És itt egy bejelentést is tett Szentendrén:

azt ígérte, hogy a programot ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is.

A bejelentés fontosságát mutatja, az Otthon start programban már 30 ezernél több hitelfolyósítás történt – mondta Hankó Balázs. A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője a harmadik Otthon Start Expón arról beszélt, hogy a kormány olyan otthon- és lakástámogatás elindításáról döntött, aminek nem feltétele a házasságkötés, mert megértette a fiatalok üzenetét, amely az elköteleződés előtti biztos háttérigényről szól. Hozzátette, ezt mutatja, hogy ma minden második Otthon startos hitelszerződés létrejötte után házasságkötés is történik.

Érdemes egy rövid statisztikát is nézni, 25 ezres igénylésszámnál

a kedvezményes hitelt felvevők átlagéletkora 34 év,

a hitelfelvevők 80 százaléka 40 év alatti,

70 százalék 35 év alatti,

az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint,

az átlagos futamidő pedig 21,5 év.

A programnak láthatóan pozitív hatása volt az albérletpiacra, ugyanis stagnálnak az árak, holott korábban éveken keresztül folyamatosan emelkedtek. De az ingatlanárak növekedése is lassult, kisebb volt, mint egy évvel ezelőtt. Azok a feltételezések, amelyek azt gyanították, hogy felrobbannak az ingatlanárak, valótlanok voltak. Mindez köszönhető annak is, hogy rögzítettek a négyzetméteráraknak és magának az ingatlanáraknak is a felső határát. Az Otthon start hitelprogram sikerét figyelembe véve a kormány úgy véli, a kezdeményezés fenntartása továbbra is indokolt.