Nagyon fog fájni Ukrajnának az olajblokád miatti újabb magyar lépés

Amíg az Európai Unió is elhalasztja az orosz olaj kitiltását a térségből, Ukrajna továbbra sem enged semmilyen vizsgálóbizottságot a Barátság vezeték közelébe. Az együttműködés megtagadása miatt Magyarország újabbat lépett, kormányülésen tárgyalják a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállítások leállításának kérdését Orbán Viktor bejelentése szerint. A földgázszállítások leállítása érzékenyen érintené Ukrajnát, mivel Magyarország 2025-re már az elsődleges gázszállítójává vált keleti szomszédjának.
Az orosz olaj kitiltásának elnapolása éppen akkor következett be, amikor az energiahordozót csővezetéken még vásárló Magyarországgal és Szlovákiával súlyos feszültség alakult ki, január 27-től Ukrajna nem biztosítja az orosz olaj szállítását különböző technikai körülményekre hivatkozva, de erről semmiféle bizonyítékot nem mutatott be, sőt az uniós vizsgálóbizottságot sem engedi a vezeték közelébe.
A másik ok pedig az iráni háború, illetve az Egyesült Államok lépése, mivel a száz dollár feletti hordónkénti Brent-olajárak miatt átmenetileg felfüggesztette az orosz olajra kivetett szankciókat.
A Barátság vezetéken tehát továbbra sem érkezik olaj, A magyarországi ellátás kapcsán Somosi Zoltán, a Klímapolitikai intézet kutatója lapunk megkeresésére elmondta, hazánk felszabadította kőolajtartalékainak negyven százalékát, azaz 250 ezer tonnát. Azonban ennek csupán kis része fogyott el a január végi Barátság kőolajvezeték megrongálódását és az elmaradó szállítmányokat követően. A február végén még 96 napra elegendő tartalék 87 napra csökkent.
Somosi Zoltán aláhúzta, Magyarország képes az Adria-kőolajvezetéken keresztül részben biztosítani az ellátást, ami orosz olajjal keverve feldolgozható.
Kedvező fejlemény, hogy a magyar kitermelés az elmúlt években nőtt, az éves ellátás 8-10 százalékát képes biztosítani. Somosi Zoltán rámutatott, egy elhúzódó háború esetén is Magyarországnak még hosszú távú tartalékai vannak, a kormány intézkedései az energiabiztonság és diverzifikáció fele biztosítják az ellátást. Azonban a tartalékok felhasználása nem ideális, és az ország földrajzi elhelyezkedését sem lehet megváltoztatni, így mégiscsak szükség volna a Barátság kőolajvezetékre. És a Janaf hozzáállása mellett sem érdemes elmenni, semmilyen jogszabályba nem ütközne, hogy az Adria vezetéken a megvásárolt orosz olaj Magyarországra érkezzen, ám ezt a horvát partner nem engedélyezi.
Mivel mindezek ellenére nem történt változás az ukrán kormány hozzáállásában, Magyarország most olyat lépett, ami igazán fájhat Ukrajnának. Ukrajna a kialakult helyzetben a saját termelésből nem tudja fedezni fogyasztását, jelenleg nagyjából harmincszázaléknyi részt képviselő szükségletet gázimportból pótolja, ennek fő forrásai – mutatja be az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése - pedig a régiós országok. Lengyelország jelentős mennyiséget szállít, de Szlovákia még többet, de az ukrán gázimport szerkezetében Magyarország szerepe is kiemelkedő.
Mit jelent ez számokkal kifejezve?
Azt hogy a Magyarországról Ukrajnába érkező földgáz mennyisége a háború 2022-es kitörése óta folyamatosan, jelentősen nőtt, és 2025 végére már az ukrán import közel 50 százalékát adta.
2025 végére ugyanis Magyarország már több mint 2,5 milliárd köbmétert szállított Ukrajnának, ami a teljes éves gázfogyasztás 14-16 százalékát jelentette. Ráadásul, a kiszállított földgáz természetesen orosz eredetű., mint ahogy az volt a Magyarország által korábban befagyasztott dízel export is.
Magyarország tehát nem hagyományos értelemben vett exportőr, hanem tranzitország, és ugyanez igaz az áram esetében is, de a földgázhoz képest ezt nehezebb átszálazni, mivel a villamosenergia-rendszerek össze vannak kapcsolva. Az ukrán áramimport nagyjából negyven százaléka Magyarországról érkezik, azaz ha Magyarország a földgáz és vagy az áram exportját korlátozza vagy felfüggeszti, azzal minden egyéb híresztelés ellenére képes hiányt előidézni. Olyan mértékűt, ami tárgyalási alap lehet ahhoz, hogy a Barátság vezetékkel kapcsolatban minimum pontos és hiteles tájékoztatást adjon, ha pedig az ő bevallásuk szerint is sértetlen, újraindítsa az olajszállítást.