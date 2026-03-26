Nagyon fog fájni Ukrajnának az olajblokád miatti újabb magyar lépés

Amíg az Európai Unió is elhalasztja az orosz olaj kitiltását a térségből, Ukrajna továbbra sem enged semmilyen vizsgálóbizottságot a Barátság vezeték közelébe. Az együttműködés megtagadása miatt Magyarország újabbat lépett, kormányülésen tárgyalják a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállítások leállításának kérdését Orbán Viktor bejelentése szerint. A földgázszállítások leállítása érzékenyen érintené Ukrajnát, mivel Magyarország 2025-re már az elsődleges gázszállítójává vált keleti szomszédjának.

Brüsszel gazdasági öngyilkosságot hajt végre az olcsó orosz olaj kizárásával, ám ezt a lépést elnapolta, Ukrajna pedig továbbra sem engedi használni a Barátság vezetéket

Az orosz olaj kitiltásának elnapolása éppen akkor következett be, amikor az energiahordozót csővezetéken még vásárló Magyarországgal és Szlovákiával súlyos feszültség alakult ki, január 27-től Ukrajna nem biztosítja az orosz olaj szállítását különböző technikai körülményekre hivatkozva, de erről semmiféle bizonyítékot nem mutatott be, sőt az uniós vizsgálóbizottságot sem engedi a vezeték közelébe.

A másik ok pedig az iráni háború, illetve az Egyesült Államok lépése, mivel a száz dollár feletti hordónkénti Brent-olajárak miatt átmenetileg felfüggesztette az orosz olajra kivetett szankciókat.

A Barátság vezetéken tehát továbbra sem érkezik olaj, A magyarországi ellátás kapcsán Somosi Zoltán, a Klímapolitikai intézet kutatója lapunk megkeresésére elmondta, hazánk felszabadította kőolajtartalékainak negyven százalékát, azaz 250 ezer tonnát. Azonban ennek csupán kis része fogyott el a január végi Barátság kőolajvezeték megrongálódását és az elmaradó szállítmányokat követően. A február végén még 96 napra elegendő tartalék 87 napra csökkent.

Somosi Zoltán aláhúzta, Magyarország képes az Adria-kőolajvezetéken keresztül részben biztosítani az ellátást, ami orosz olajjal keverve feldolgozható.

Kedvező fejlemény, hogy a magyar kitermelés az elmúlt években nőtt, az éves ellátás 8-10 százalékát képes biztosítani. Somosi Zoltán rámutatott, egy elhúzódó háború esetén is Magyarországnak még hosszú távú tartalékai vannak, a kormány intézkedései az energiabiztonság és diverzifikáció fele biztosítják az ellátást. Azonban a tartalékok felhasználása nem ideális, és az ország földrajzi elhelyezkedését sem lehet megváltoztatni, így mégiscsak szükség volna a Barátság kőolajvezetékre. És a Janaf hozzáállása mellett sem érdemes elmenni, semmilyen jogszabályba nem ütközne, hogy az Adria vezetéken a megvásárolt orosz olaj Magyarországra érkezzen, ám ezt a horvát partner nem engedélyezi.