Indulhat a roham: fillérektől lehet licitálni a NAV árverésén, egy áruháznyi készlet vihető

Óriási mennyiségű árukészletet árverez el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), melyek egy áruház egykori készletéből származnak. A NAV adatai alapján nagyjából 1500 tételre lehet licitálni, méghozzá a piaci árnál jóval alacsonyabb indulási árról.
A NAV árverést hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gyűjtőhelyen tárolt árukészlet kiárusítására, ami óriási lehetőséget jelenthet azoknak, akik az átlagos kiskereskedelmi áraknál olcsóbban próbálnak vásárolni. A NAV online felületén bonyolítja az árverést, így bár a termékek átvételéért Miskolcra kell látogatni, licitálni az ország bármely pontján élve lehet. A kínálat pedig bőséges, sokszínű, mert teljes nagyáruházi választékot jelent derül ki a Boon cikkéből.

Gyerekbicikli is szerepel a NAV árverésén
Fotó: NAV

Pár ezer forint már elég lehet a részvételhez a NAV árverésén

A lap gyűjtése szerint a licitálók 2026. március 27-én reggel 8 órától kezdhetik meg az ajánlattételt, és összesen négy napjuk lesz arra, hogy megszerezzék a kiválasztott termékeket. 

Fontos tudni, hogy a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, így érdemes időben elvégezni a szükséges adminisztrációt a NAV elektronikus árverési felületén.

A kínálat böngészése közben elképesztő kikiáltási árakat látni a Boon beszámolója szerint. Például találni olyan gyerekkerékpárt a tételek között, melynek bolti ára több tízezer forint, a NAV árverésén azonban mindössze 7 000 forint a kikiáltási ár.

A tavaszi és nyári utazásokhoz elengedhetetlen nagy méretű bőröndök kikiáltási ára mindössze 3000 forintnál kezdődik, de választhatunk nagyobb darabokat is 4, 6 vagy 8 ezer forintért. 

A lakberendezési tárgyak kedvelői is megtalálják számításukat: 5 darabos képkeret csomagot kínálnak 3000 forintért, a gyerekszoba dísze pedig egy emberméretű, rózsaszín plüssmaci lehet, amelynek minimálára 8000 forint. A gazdikra is gondoltak a szervezők, hiszen 17 darabból álló kutyajáték csomagot is listáztak, amelyre már 3000 forinttól lehet tenni az ajánlatokat.

A textil- és ruházati szekció talán a leggazdagabb része az árverésnek. Hatalmas mennyiségű női, férfi és gyerekruha várja a liciteket, de találni extrém ajánlatokat is, mint például egy 99 darabból álló férfiing csomagot.

A NAV árveréseit nagy érdeklődés kíséri, és néha egészen szokatlanak tűnő árufélékkel is lehet találkozni az alkalmakon. Miként megírtuk, volt olyan NAV-árverés, melyen makett- és modellező készleteket árvereztek el.

 

