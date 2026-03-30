Üzent a NAV: ez minden adózót kedvezően érint

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megújult az Adónaptár az Ügyfélportálon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) határidő-követő szolgáltatása segít a naprakész adóügyintézésben. Az újítás révén az Adónaptár már automatikusan megjeleníti, és akár más naptáralkalmazásokba is betölti a fontos adózási teendőket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NAVadózási rendszeradózás

Az Ügyfélportálra bejelentkezett felhasználó adózási feladatai automatikusan megjelennek a személyes, profiljához kötött Adónaptárában. A korábbi verzióhoz képest már előzetes kérdésekre sem kell válaszolni, hiszen a rendszer a NAV nyilvántartásaiból tölti be a szükséges adatokat.

A NAV határidő-követő szolgáltatása segít a naprakész adóügyintézésben (illusztráció) Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László
Az Adónaptár minden megnyitáskor automatikusan frissül, így a felhasználók mindig naprakész információkat látnak a bevallási határidőkről és kötelezettségekről. A naptár kapcsolódik az Ügyfélportál Idővonalához is, ahol egy áttekinthető, függőleges sáv mutatja a közelgő bevallási határidőket. A naptárbejegyzésekből közvetlenül elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, ahová átlépve – újabb azonosítás nélkül – kitölthető és be is adható a szükséges bevallás. 

Az egyes határidőkről értesítés is kérhető, a naptár adatai pedig letölthetők, így a mindennapokban használt telefonos vagy asztali gépes naptáralkalmazásokba is könnyen beilleszthetők.

Az Adónaptár minden adózónak elérhető az Ügyfélportálon – írták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!