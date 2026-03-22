Itt a nagy fordulat: Revolut, NAV, rezsi – minden, ami most a pénztárcáját érinti

A világszerte több mint 70 millió ügyfelet kiszolgáló fintech szolgáltató, a Revolut hatalmas bejelentést tett. Érkezik ugyanis a 2026-ra beígért magyarországi fióktelep, amely számos előnnyel is jár majd a magyar ügyfeleknek. Mutatjuk, mit érdemes tudniuk a már meglévő és leendő Revolut-ügyfeleknek.
Kínai nehézgépgyártó fektet be 43 milliárd forintot Tatabányán
Újabb jelentős kínai beruházás érkezik Magyarországra, amely tovább erősíti az ipari bázist és a foglalkoztatást. A Zoomlion beruházása révén egy 43 milliárd forintos intelligens gyártóüzem épül Tatabányán, amely mintegy nyolcszáz új munkahelyet teremthet – jelentette be Szijjártó Péter.
Itt a válasz: így befolyásolja az iráni háború a húsvéti sonka árát
Sonka, tarja, lapocka bőséggel kerülhet idén is a magyar családok húsvéti asztalára, ám mint minden évben, a minőség és az ár most is a húsvéti élelmiszerek beszerzésének fő szempontjaivá válhatnak. A Magyar Húsiparosok Szövetségének hagyományos, húsvéti sajtótájékoztatóján kiderült: a sertéshús továbbra is a magyar húsfogyasztás jelentős részét teszi ki, a forgalom döntő hányada húsvét előtt realizálódik. Ami idén is biztos: a magyar húsipari termékek az idei húsvét alkalmával is biztonsággal fogyasztható, magas minőséget képviselnek.
NAV-riasztás: félmillió embert érintő fontos üzenet az adóbevallásokról
Már elérhetők a tavalyi évben szerzett jövedelmeket tartalmazó szja-bevallási tervezetek. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményről, vagy más okból nem érvényesítettek kedvezményt év közben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteniük a szükséges sorokkal a bevallásukat. Ebben segít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kisfilmje.
Indulhat a roham: fillérektől lehet licitálni a NAV árverésén, egy áruháznyi készlet vihető
Óriási mennyiségű árukészletet árverez el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), melyek egy áruház egykori készletéből származnak. A NAV adatai alapján nagyjából 1500 tételre lehet licitálni, méghozzá a piaci árnál jóval alacsonyabb indulási árról. A licitálók 2026. március 27-én reggel 8 órától kezdhetik meg az ajánlattételt, és összesen négy napjuk lesz arra, hogy megszerezzék a kiválasztott termékeket. Fontos tudni, hogy a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, így érdemes időben elvégezni a szükséges adminisztrációt a NAV elektronikus árverési felületén.
Meglepő fordulat a lakáspiacon: újra lehet alkudni, nem is keveset
Fordult a kocka a lakáspiacon: a vevők ismét erősebb alkupozícióba kerültek. Az Otthon Start első hullámának lecsengése után 50 millió forintos árzuhanások és közel 60 százalékos alkuk is megjelentek a téli hónapokban.
Fontos tudnivalókat közölt az MVM a rezsistopkedvezményről – ez a pénztárcába vág!
Március 21-étől érkeznek a rezsistopkedvezményt tartalmazó számlák – közölte az MVM Facebook-oldalán csütörtökön. A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistopkedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Március 21-étől érkeznek a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák. Az MVM közlése szerint a január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd. Emlékeztettek, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel.