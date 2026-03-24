Jelentősen árat emelt a Netflix: a magyar előfizetőket is érinti

Az új Netflix-díjszabás szerint, amelyet már érvénybe is léptettek, az alapcsomag 2890 forintról 3190 forintra, a standard 3990-ről 4490-re, a prémium 5090-ről 5690 forintra emelkedett. Az emelt árak már fel is kerültek a platform hivatalos felületére, vagyis aki most dönt az előfizetés mellett, az már az emelt díjakkal számolhat. A meglévő ügyfelek esetében a váltás időzítése egyénenként eltérhet, hiszen attól függ, mikor történt az előfizetés megújítása, de a többség számára április lesz az a pont, amikor először szembesülnek a magasabb költségekkel – számolt be róla a Gsplus.

A prémium csomag már a Netflixnél a legdrágább

A Netflix ezzel már a drágább szolgáltatások közé tartozik. A Disney+ esetében a standard csomag 2026-ban havi 2990 forint, a prémium 4890 forint körül alakul. Ez azt jelenti, hogy még a Disney legdrágább csomagja is olcsóbb, mint a Netflix prémium előfizetése. A HBO Max szintén alacsonyabb árszinten maradt: a standard csomag 3490, a prémium 4590 forint havonta. Vagyis itt a csúcsár még mindig több mint ezer forinttal kedvezőbb, mint a Netflixnél. Még látványosabb a különbség az olyan szolgáltatóknál, mint az Amazon Prime Video, amely egységesen körülbelül 1900 forintba kerül havonta, vagy az Apple TV+, amely 2790 forint körüli áron érhető el. Ezek már a Netflix alapcsomagjánál is jóval olcsóbb alternatívák. A SkyShowtime pedig még lejjebb pozicionálja magát: egyes csomagjai – kedvezményekkel – akár 1500–3000 forint közötti sávban mozognak. Összességében tehát a Netflix új árazása azt jelenti, hogy az alapcsomag már közelíti a középkategóriás szolgáltatók árát, a standard csomag a piac felső sávjába került, a prémium pedig jelenleg a legdrágább mainstream opciók közé tartozik Magyarországon – írta a Delmagyar.

Ha az elmúlt éveket nézzük, a Netflix árai fokozatosan, lépcsőzetesen emelkedtek. A szolgáltató korábban jellemzően kisebb lépésekben drágított, amit részben a növekvő tartalomgyártási költségekkel, részben pedig az új funkciók – például a jelszómegosztás korlátozása vagy a plusz felhasználói profilok – bevezetésével indokolt. Most azonban látványosan felpörgött a drágulás. A platform népszerűsége ugyanakkor továbbra is töretlen. A Netflix globálisan az egyik piacvezető streamingszolgáltató, amely több százmillió előfizetőt szolgál ki világszerte, és folyamatosan bővíti saját gyártású tartalmait.