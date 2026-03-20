Fontos dolgot jelentettek be az amerikaiak, a MOL már ugrásra készen

1 órája
Április 17-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - közölte a szerb közmédia. Ez a döntés nem csak Szerbia, hanem a régió ellátásbiztonsága szempontjából is fontos, valamint amiatt is, mert a MOL tulajdonrészt szerez a NIS-ben, és az elmúlt hetekben ki is segítette a szerb olajvállalatot a pancsovai finomító leállása idején.
Fontos fejleményt történt a szerb olajvállalat körül: a NIS március 12-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, február 20-án kiadott és március 20-án lejáró engedély után. Aleksandar Vucic szerb elnök korábban jelezte, hogy kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból. Ez most megtörtént, a szerb fél pedig azt reméli, hogy a döntés segíti az emelkedő olajárak miatt kialakult nehéz helyzetben.

This photograph shows the Petroleum Industry of Serbia (NIS), Serbias only oil refinery, which has halted production and is in the process of shutting down due to US sanctions in Pancevo on December 10, 2025. The refinery  that previously supplied around 80 percent of Serbias fuel needs  has been unable to receive crude oil since October 9, 2025 after its Russian majority owners were hit by US sanctions over Moscows invasion of Ukraine. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
A NIS pancsovai olajfinomítójáról készült felvétel
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Tovább működhet a NIS

A szerb energiapiac, azon belül a NIS helyzetével több alkalommal foglalkoztunk az Origón, és bemutattuk a MOL tulajdonszerzési törekvését a NIS-ben. A szerb olajvállalat működési engedélyének meghosszabbítása - a még fennálló orosz tulajdonrész miatt - ezért ellátásbiztonsági és az orosz tulajdonrész kivásárlásának szempontjából is fontos.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggel hangsúlyozta: 

az engedély majdnem egy hónapos meghosszabbítása különösen fontos az olajárak emelkedése idején. 

Mint mondta, a pancsovai finomító folytatja működését, az üzemanyag-ellátás stabil marad, és nincs szükség lakossági felhalmozásra, mivel elegendő készletek állnak rendelkezésre.

A miniszter kiemelte, hogy a NIS működését több mint egy éve nehezítik váratlan körülmények, és közel száz napig nyersolaj sem érkezett Szerbiába, ennek ellenére nem alakult ki hiány a piacon. Hozzátette: 

  • a közel-keleti konfliktus tovább bonyolítja a helyzetet, ezért világszerte intézkedéseket hoznak az ellátásbiztonság fenntartására;
  • Szerbiában 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, valamint 40 ezer tonna dízelt szabadítottak fel a tartalékokból, és további lépések is várhatók a stabilitás érdekében.

A NIS február 20-án kapott korábbi OFAC-engedélye lehetővé tette a vállalat működésének, szerződéseinek és egyéb megállapodásainak fenntartását, beleértve az olajimportot és -feldolgozást, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, valamint a pénzügyi elszámolásokat.

Az OFAC korábban külön engedélyt adott ki a részvényesek és érintett felek számára is a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, amely 2026. március 24-ig érvényes. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. 

Március 31-én írhatja alá a MOL a szerződést

A MOL-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a MOL között az orosz tulajdonrész átvételéről. 

A felek tervei szerint az adásvételi szerződést március 31-ig írhatják alá, amelyhez - egyebek mellett - az OFAC, valamint szerb állami és szabályozó hatóságok jóváhagyása szükséges.

A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

A hír kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter bejelentette: ideiglenesen mentesítik a szankciók alól a már tengeren, olajtankerekben utazó orosz eredetű kőolajat. A mentesítés átmenetileg enyhíthet az olajpiaci nyomáson, némileg fékezve az iráni válság miatti áremelkedés mértékét. Ez azért fontos, mert korábban  a pancsovai finomítóba urals típusú exportkeverék is érkezett, majd később a horvát Janaf nyersolajszállító révén kapott szállítmányokat.

 

