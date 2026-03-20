Fontos dolgot jelentettek be az amerikaiak, a MOL már ugrásra készen

Fontos fejleményt történt a szerb olajvállalat körül: a NIS március 12-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, február 20-án kiadott és március 20-án lejáró engedély után. Aleksandar Vucic szerb elnök korábban jelezte, hogy kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból. Ez most megtörtént, a szerb fél pedig azt reméli, hogy a döntés segíti az emelkedő olajárak miatt kialakult nehéz helyzetben.

A NIS pancsovai olajfinomítójáról készült felvétel

Tovább működhet a NIS

A szerb energiapiac, azon belül a NIS helyzetével több alkalommal foglalkoztunk az Origón, és bemutattuk a MOL tulajdonszerzési törekvését a NIS-ben. A szerb olajvállalat működési engedélyének meghosszabbítása - a még fennálló orosz tulajdonrész miatt - ezért ellátásbiztonsági és az orosz tulajdonrész kivásárlásának szempontjából is fontos.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggel hangsúlyozta:

az engedély majdnem egy hónapos meghosszabbítása különösen fontos az olajárak emelkedése idején.

Mint mondta, a pancsovai finomító folytatja működését, az üzemanyag-ellátás stabil marad, és nincs szükség lakossági felhalmozásra, mivel elegendő készletek állnak rendelkezésre.

A miniszter kiemelte, hogy a NIS működését több mint egy éve nehezítik váratlan körülmények, és közel száz napig nyersolaj sem érkezett Szerbiába, ennek ellenére nem alakult ki hiány a piacon. Hozzátette:

a közel-keleti konfliktus tovább bonyolítja a helyzetet, ezért világszerte intézkedéseket hoznak az ellátásbiztonság fenntartására;

Szerbiában 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, valamint 40 ezer tonna dízelt szabadítottak fel a tartalékokból, és további lépések is várhatók a stabilitás érdekében.

A NIS február 20-án kapott korábbi OFAC-engedélye lehetővé tette a vállalat működésének, szerződéseinek és egyéb megállapodásainak fenntartását, beleértve az olajimportot és -feldolgozást, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, valamint a pénzügyi elszámolásokat.

Az OFAC korábban külön engedélyt adott ki a részvényesek és érintett felek számára is a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, amely 2026. március 24-ig érvényes. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.