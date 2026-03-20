Fontos dolgot jelentettek be az amerikaiak, a MOL már ugrásra készen

Fontos fejleményt történt a szerb olajvállalat körül: a NIS március 12-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, február 20-án kiadott és március 20-án lejáró engedély után. Aleksandar Vucic szerb elnök korábban jelezte, hogy kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból. Ez most megtörtént, a szerb fél pedig azt reméli, hogy a döntés segíti az emelkedő olajárak miatt kialakult nehéz helyzetben.
Tovább működhet a NIS
A szerb energiapiac, azon belül a NIS helyzetével több alkalommal foglalkoztunk az Origón, és bemutattuk a MOL tulajdonszerzési törekvését a NIS-ben. A szerb olajvállalat működési engedélyének meghosszabbítása - a még fennálló orosz tulajdonrész miatt - ezért ellátásbiztonsági és az orosz tulajdonrész kivásárlásának szempontjából is fontos.
Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggel hangsúlyozta:
az engedély majdnem egy hónapos meghosszabbítása különösen fontos az olajárak emelkedése idején.
Mint mondta, a pancsovai finomító folytatja működését, az üzemanyag-ellátás stabil marad, és nincs szükség lakossági felhalmozásra, mivel elegendő készletek állnak rendelkezésre.
A miniszter kiemelte, hogy a NIS működését több mint egy éve nehezítik váratlan körülmények, és közel száz napig nyersolaj sem érkezett Szerbiába, ennek ellenére nem alakult ki hiány a piacon. Hozzátette:
- a közel-keleti konfliktus tovább bonyolítja a helyzetet, ezért világszerte intézkedéseket hoznak az ellátásbiztonság fenntartására;
- Szerbiában 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, valamint 40 ezer tonna dízelt szabadítottak fel a tartalékokból, és további lépések is várhatók a stabilitás érdekében.
A NIS február 20-án kapott korábbi OFAC-engedélye lehetővé tette a vállalat működésének, szerződéseinek és egyéb megállapodásainak fenntartását, beleértve az olajimportot és -feldolgozást, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, valamint a pénzügyi elszámolásokat.
Az OFAC korábban külön engedélyt adott ki a részvényesek és érintett felek számára is a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, amely 2026. március 24-ig érvényes. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.
Március 31-én írhatja alá a MOL a szerződést
A MOL-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.
Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a MOL között az orosz tulajdonrész átvételéről.
A felek tervei szerint az adásvételi szerződést március 31-ig írhatják alá, amelyhez - egyebek mellett - az OFAC, valamint szerb állami és szabályozó hatóságok jóváhagyása szükséges.
A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.
A hír kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter bejelentette: ideiglenesen mentesítik a szankciók alól a már tengeren, olajtankerekben utazó orosz eredetű kőolajat. A mentesítés átmenetileg enyhíthet az olajpiaci nyomáson, némileg fékezve az iráni válság miatti áremelkedés mértékét. Ez azért fontos, mert korábban a pancsovai finomítóba urals típusú exportkeverék is érkezett, majd később a horvát Janaf nyersolajszállító révén kapott szállítmányokat.