Horrorüzemekre csaptak le a fogyasztóvédők – videó

Súlyos jogsértések miatt zárt be üzletet és vont ki élelmiszereket a forgalomból az NKFH.

Súlyos élelmiszer-biztonsági és higiéniai hiányosságokat tárt fel az NKFH három különböző kereskedelmi egység ellenőrzése során.

NKFH: kosz, lejárt és nyomonkövethetetlen élelmiszerek, pókhálók

A hatósági ellenőrzés alá vont Brutál Diszkont üzletben végzett ellenőrzés során lejárt élelmiszereket találtak a polcokon, köztük kifejezetten érzékeny fogyasztói csoportoknak szánt termékeket is. Emellett több termékről hiányzott a minőségmegőrzési idő és a tételazonosító jelölés is, ami súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. A jelölések hiánya nem csupán a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, hanem kizárja a termékek eredetének és útjának nyomonkövetését is. Az ilyen gyakorlat az élelmiszer-hamisítás gyanúját is felveti, tekintettel arra, hogy az eltávolítás a valós lejárati idő elfedésére is irányulhat.

A MARKET POINT kereskedelmi egységben végzett ellenőrzés során a hatóság több élelmiszer-kategóriát érintő, rendszerszintű hiányosságokat tárt fel. Az intézkedések feldolgozott élelmiszerekre, helyben sütött termékekre, valamint zöldség-gyümölcs árukra egyaránt kiterjedtek. Az ellenőrzés során szintén több magyar nyelvű jelöléssel nem rendelkező, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű termék került azonosításra mind a polcokon, mind a hűtőkben. A kifogásolt termékek között szerepeltek húskészítmények, tejtermékek, édességek és gyorsfagyasztott áruk is. Ezek forgalmazása közvetlen élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, ezért a hatóság az érintett tételek azonnali kivonását és értékesítésük megtiltását rendelte el.

A hatóság továbbá jelentős mennyiségben azonosított nyomonkövethetetlen termékeket is, különösen a helyben sütött péksütemények körében. Egyes fánk- és töltött pékárutételek esetében sem a tételazonosítás, sem a megfelelő jelölés nem volt biztosított, így azok eredete és kezelése nem volt visszakövethető. Ezen termékek tárolása során továbbá komoly higiéniai problémák is felmerültek. Az ilyen termékek forgalmazása súlyosan sérti az élelmiszerlánc-biztonsági előírásokat. A zöldség-gyümölcs kínálat ellenőrzése során további hiányosságok kerültek feltárásra, több termék esetében hiányzott a származási ország, az osztályba sorolás és a fajta megjelölése, így a vásárlók nem kaptak megfelelő tájékoztatást a termékek eredetéről és minőségéről. Az ilyen jelölési hiányosságok nemcsak a fogyasztói jogokat sértik, hanem a tisztességes piaci versenyt is torzítják.