Nőnapra komoly bírság jöhet - itt ellenőriz a NAV

Március első hetében a hivatal országos figyelmet fordít a virág-, édesség- és ajándékárusok ellenőrzésére. A nőnap nagy forgalmat generál a kiskereskedőknél, így Aa revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.
A szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak. Aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, akár kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt - közölte hétfőn az adóhivatal. A nőnap forgalom idején indul átfogó ellenőrzés. 

nőnap
Komoly ellenőrzések várhatók a nőnapi üzletben érdekelteknél/Fotó: Unsplash

Igazolatlan eredetű áru nőnap körül

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40 százalékáig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: 

magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint.

 

A revizorok munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  végrehajtási szakemberei is támogatják. Súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében, akár az árukészletet is lefoglalhatja. A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek. Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.

 

