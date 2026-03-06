Tudta? Több magyar nevezetesség is szerepel eurós bankjegyeken

A nulla eurós feltalálója, Richard Faille 2015-ben fejlesztette ki ezt a turisztikai célú emlékpénzt, amely ugyanolyan emlékpénz, mint amelyeket a Magyar Nemzeti Bank is kibocsát évről évre kiemelkedő történelmi, tudományos vagy kulturális évfordulók tiszteletére.

Nulla eurós

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Pál József, a Vas Megyei Éremgyűjtők Egyesületének elnöke a Zaol.hu-nak elmondta, hogy az Európai Unióban már nincsen olyan ország, ahol ne lenne a helyi nevezetességekről és látnivalókról ilyen „pénz”. Szakirodalma és katalógusa is van. A nulla eurósok tekintetében is fontosak a kiadott példányszámok, mert néhányat csak pár száz darabban készítenek, árfelhajtási céllal. A ritkaságok márpedig mindenhol ritkaságok, így már találkozott olyan példányokkal, amelyeket 40 és 100 euró közötti összegért adtak-vettek.

Több tonnányi nulla eurós

„Először Pozsonyban, egy európai numizmatikai találkozón láttam nulla eurósokat, mégpedig tonnányi mennyiségben. Az emberek meg 100-150 méteres sorokban várakoztak, hogy vehessenek belőle.

Őszintén szólva, én a nulla eurós kitalálójának Nobel-díjat adnék, annyira zseniális „találmány”.

Hatalmas marketingfogás, hogy az emberek képesek pénzt kiadni érte” – mondta el véleményét Pál József.

Miután a pénz folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll, vélhetően ezért kap figyelmet a nulla eurós szuvenírbankjegy is. Kapható az egyik nagy magyarországi aukciós portálon, illetve egy emlékpénz weboldalon, 1500 forinttól 4000 forintig terjedő áron. Jelenleg már több különleges magyar kiadású ilyen bankjegy létezik, ezeken többek között a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, Keszthely, Miskolc-Lillafüred, Benyovszky Móric, II. Rákóczi Ferenc, illetve a gyulai Almásy-kastély látható.

Nemrégiben arról is beszámoltunk, hogy újabb ország csatlakozhat az euróövezethez. Miután ugyanis Oroszország ukrajnai inváziója fordulatot hozott a NATO-tagság kérdésében, Svédország egy újabb történelmi fordulatot kezd fontolgatni: az euró bevezetését. A svédek korábban elutasították az euróövezethez való csatlakozást, és a kérdés újbóli felmerülése ugyan még elég friss fejlemény, de figyelemre méltó változások vannak folyamatban a gazdasági élet szereplői és a társadalmi megítélés tekintetében egyaránt.

EZT NE HAGY