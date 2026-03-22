Nyaralót vásárolna az idén? Mutatjuk, hol keresgéljen

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2 – 1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők - ökölszabály szerint minél közelebb van az ingatlan a tóparthoz, annál magasabb a négyzetméterára. A magasabb ársávban pedig Tihany is benne van, a helység az északi part legdrágább települése. A déli parton 900 ezer – 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében 800 ezer – 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző. A drágulás üteme ugyan lassul, de a szűk kínálat és a presztízs miatt a prémium ingatlanok ára továbbra is stabil.

„Ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Érdekesség, hogy ez az igény a pandémia idején jelent meg markánsabban a hibrid, illetve otthoni munkavégzéshez kapcsolódóan.

Szintén a munkalehetőségek miatt népszerűbbek a tó keleti felén található települések, ahonnét több nagyváros, például Veszprém, Székesfehérvár gyorsabban elérhetők.

A Velencei-tó piaca a közelmúlt vízszintproblémái ellenére sem gyengült,

és az árak is emelkedtek, igaz, mérsékeltebb ütemben. A térség egyre inkább lakóingatlanos karakterűvé vált, mert sok vevő második otthonként vagy első lakásként tekint a környékbeli ingatlanokra, a térség egyszerre tekinthető ma már Székesfehérvár és Budapest agglomerációjának is. A négyzetméterárak itt 650 – 900 ezer forint között alakulnak, de nőtt az alku szerepe és hosszabbodtak az értékesítési idők is.

Itt találhatja a legjobb ár-érték arányú nyaralókat

A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találunk luxuskategóriájú vízparti nyaralókat 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2 – 7 százalékos drágulás lehetséges. A kereslet itt jórészt saját használatra épül, de az alacsonyabb bázis miatt a növekedés mégis látványosabb lehet, mint a prémium térségekben.