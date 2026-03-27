Eldőlt, hogy számolják idén a nyugdíjakat – itt a szorzó

A kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy garantálja a nyugdíjak értékállóságát. A Magyar Közlönyben megjelent az a péntektől hatályba lépő kormányrendelet, amely meghatározza a nyugdíj számításához szükséges valorizációs értéket. A nyugdíjasok számára alapvető jelentőségű a valorizációs mutató, mivel az határozza meg a nyugdíjak reálértékét. A rendelet a 2026. január 1-jén kezdődő időszakra vonatkozik, és a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Hogyan számolják idén a nyugdíj összegét?

A rendelet a társadalmi egyeztetés után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter eredeti javaslatát tartalmazza, ez azt jelenti, hogy a 2024-es kereseteknél 1,090 a szorzó. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy

9 százalékkal felszorozva veszik figyelembe a korábban megállapított szorzókat, a 2024-es kereseteket is ezzel számolva számítják be a nyugdíjaknál.

A rendelethez csatolt táblázat 1950-ig visszamenőleg tartalmazza a most megváltozott szorzókat. A keresetek, jövedelmek beszámításakor alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapított nyugellátásoknál kell alkalmazni. Az idei év első két hónapjában benyújtott igényléseknél a nyugdíjak végleges összegét csak a rendelet megjelenése után állapítják meg, addig előleget kapnak a friss nyugdíjasok, ezt majd korrigálják utólag.

A kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy garantálja a nyugdíjak értékállóságát. Az elmúlt években azonban akadtak olyan gazdasági és más helyzetek, amikor a kabinet úgy döntött: pluszjuttatásokat nyújt a nyugdíjasoknak, ennek számos formája valósult meg.


