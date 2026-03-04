Mutatjuk kiknek jár a nyugdíj előtti álláskeresési segély

A nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni. A segélyt az álláskeresési járadék kimerítését követően, a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belül lehet igényelni – olvasható a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztató oldalán.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) jogosultsági feltételei:
Az az álláskereső jogosult rá, aki:
- álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és
- a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik és
- a kérelem benyújtását megelőző három éven belül összesen legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és
- a kérelem benyújtásának időpontjában álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot,
- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel (min. 15 év) és
- korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély igénylése:
Az igényléshez szükséges kérelem személyesen benyújtható az illetékes foglalkoztatási osztályon. A nyomtatvány megtalálható a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat weboldalán, ahol elérhető a NYES részletes tájékoztatója is. A felületről letöltött és a megfelelő adatokkal kitöltött kérelme elektronikus úton az e-papír szolgáltatáson keresztül is benyújtható.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély összege, folyósítása:
- A NYES az álláskereső öregségi nyugdíjra való jogosultsága, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultsága megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.
- Összege a kérelem benyújtásakor hatályos minimálbér 40 százaléka 2024.01.01. napjától 3.557,- Ft/nap, ez havi szintre vetítve bruttó 129 120 Ft.
- A megállapított NYES összege minimálbér emelésekor automatikusan nem növekszik, az érintett személy részere a korábban megállapított összeggel kerül folyósításra. Annak összege a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően, a feltételek megléte esetén új eljárás keretében módosítható. A feltételek vizsgálatát minimálbér emelkedését követően kérheti ügyintézőjénél.
- A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása postai úton, vagy bankszámlára történik havonta, a megállapító határozat véglegessé válását követően.
A nyugdíj előtti öt évben a dolgozó védettnek minősül
A védett kor jogilag rögzített: az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző utolsó öt évet jelenti. Magyarországon az általános nyugdíjkorhatár jelenleg 65 év, így a védettség a 60. életév betöltésétől illeti meg a munkavállalót. A Nők 40 kedvezményes nyugdíj sem írja felül ezt a szabályt, a hölgyeknél is a 60. és a 65. életév közötti időszakot kell alapul venni. Fontos azonban, hogy a védelem csak a határozatlan idejű munkaviszonyokra vonatkozik, és csak akkor, ha a dolgozó még nem minősül nyugdíjasnak.
A munkáltató csak akkor mondhat fel a dolgozónak, ha az olyan súlyos kötelezettségszegést követ el, ami egyébként azonnali hatályú felmondást vonna maga után. Ha viszont a cég átszervezés miatt szüntet meg egy munkakört, vagy a dolgozó egészségi állapota miatt már nem alkalmas a feladatra, a munkáltató nem küldheti el azonnal az érintettet. Köteles megvizsgálni, van-e a munkavégzés helyén másik, a dolgozó képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelelő betöltetlen munkakör. A felmondás csak akkor válik jogszerűvé, ha nincs ilyen szabad munkakör, vagy ha a felajánlott új lehetőséget a munkavállaló elutasítja – derül ki a hóvége.hu cikkéből.
Ha a felmondás mégis megtörténik és jogszerű (tehát nem magatartásbeli okból), akkor a dolgozónak kárpótlás jár: a védett korban lévő munkavállalót a rendes végkielégítésen felül emelt összegű végkielégítés illeti meg. Ennek mértéke:
- 3-5 év munkaviszony esetén 2 havi,
- 5-10 év munkaviszony esetén 3 havi,
- 10-15 év munkaviszony esetén 5 havi,
- 15-20 év munkaviszony esetén 6 havi,
- 20-25 év munkaviszony esetén 8 havi,
- 25 évnél hosszabb munkaviszony esetén 9 havi bér jár neki.
Ha a munkavállaló maga mond fel, akkor persze semmilyen végkielégítés nem jár. Ugyanez a helyzet, ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt és azért szüntetik meg a munkaviszonyát, mert nyugdíjba vonul.
Ha a munkáltató nem ajánl fel másik állást vagy nem valós indokokra hivatkozik, a munkavállalónak 30 napja van a bírósághoz fordulni. Ilyenkor nem a dolgozónak, hanem a cégnek kell bebizonyítania, hogy nem volt más betölthető hely.