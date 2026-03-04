Mutatjuk kiknek jár a nyugdíj előtti álláskeresési segély

A védett kor jogilag rögzített: az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző utolsó öt évet jelenti. Magyarországon az általános nyugdíjkorhatár jelenleg 65 év, így a védettség a 60. életév betöltésétől illeti meg a munkavállalót. A Nők 40 kedvezményes nyugdíj sem írja felül ezt a szabályt, a hölgyeknél is a 60. és a 65. életév közötti időszakot kell alapul venni. Fontos azonban, hogy a védelem csak a határozatlan idejű munkaviszonyokra vonatkozik, és csak akkor, ha a dolgozó még nem minősül nyugdíjasnak.

A munkáltató csak akkor mondhat fel a dolgozónak, ha az olyan súlyos kötelezettségszegést követ el, ami egyébként azonnali hatályú felmondást vonna maga után. Ha viszont a cég átszervezés miatt szüntet meg egy munkakört, vagy a dolgozó egészségi állapota miatt már nem alkalmas a feladatra, a munkáltató nem küldheti el azonnal az érintettet. Köteles megvizsgálni, van-e a munkavégzés helyén másik, a dolgozó képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelelő betöltetlen munkakör. A felmondás csak akkor válik jogszerűvé, ha nincs ilyen szabad munkakör, vagy ha a felajánlott új lehetőséget a munkavállaló elutasítja – derül ki a hóvége.hu cikkéből.

Ha a felmondás mégis megtörténik és jogszerű (tehát nem magatartásbeli okból), akkor a dolgozónak kárpótlás jár: a védett korban lévő munkavállalót a rendes végkielégítésen felül emelt összegű végkielégítés illeti meg. Ennek mértéke:

3-5 év munkaviszony esetén 2 havi,

5-10 év munkaviszony esetén 3 havi,

10-15 év munkaviszony esetén 5 havi,

15-20 év munkaviszony esetén 6 havi,

20-25 év munkaviszony esetén 8 havi,

25 évnél hosszabb munkaviszony esetén 9 havi bér jár neki.

Ha a munkavállaló maga mond fel, akkor persze semmilyen végkielégítés nem jár. Ugyanez a helyzet, ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt és azért szüntetik meg a munkaviszonyát, mert nyugdíjba vonul.