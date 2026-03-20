Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kövesse élőben!

Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, Brüsszel ukránbarát kormányt akar

nyugdíj

Országgyűlési választás és nyugdíj: ezt kell tudni az áprilisi kifizetésről

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Márciusban a szokott kifizetési rendben történik a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások kifizetése, áprilisban azonban ismét változás lesz abban, hiszen a nyugdíjutalás szokott napja - tárgyhó 12. napja - ezúttal vasárnapra esik, arra a napra, amelyen az országgyűlési választást tartja az ország. Az eljárásrend alapján a hétvége miatt ezért a nyugdíjak bankszámlákra történő utalását korábban, a hét utolsó munkanapján teljesíti a Kincstár.
nyugdíjválasztásáprilis

Ahogy minden évre vonatkozóan előre, úgy 2026-ra is közzétette az előző év végén decemberben a Magyar Államkincstár a 2026-ra vonatkozó nyugdíjfolyósítási dátumokat, vagyis azt a napot, melyen az ellátásra jogosultak az ellátás összegének bankszámlájukon történő jóváírására számíthatnak. Ez főszabály szerint a tárgyhónap 12. napja, ám ettől lehetséges az eltérés. Idén áprilisban ezen napon - vasárnap - lesz az országgyűlési választás, de a Kincstár nem ezzel összefüggésben teljesíti korábban, április 10-én (péntek) a nyugdíjutalást, hanem azért, mert a tárgyhó 12. napja hétvégére esik.

Budapest, 2026. február 6. A februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án. A Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a februári dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét; a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek. MTI/Bodnár Boglárka
Postai kézbesítéssel zajlik a készpénzes kifizetéssel igényelt nyugdíjak teljesítése az érintetteknek (illusztráció)
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Nyugdíj: április 12-e helyen április 10-én számíthatnak arra az érintettek

Az áprilisi nyugdíjutalás főszabályhoz képest korábbi időpontjának oka az, hogy április 12-e vasárnapra esik. Így a kifizetéseket az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10-e péntek. Miként a HAON cikke emlékeztet rá: ez a szabály minden hónapban érvényes, vagyis ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

Fontos ugyanakkor, hogy ez a kifizetés a bankszámlára történő jóváírásokra vonatkozik. Azok az ellátásra jogosultak, akik a kifizetést készpénzben kérik, a Magyar Posta által korábban részükre kiadott nyugdíjkézbesítési naptárból tájékozódhatnak arról, hogy mikor várható a postai kézbesítő általi kifizetés. A postai kifizetések jellemzősen egyébként a hónap közepén kezdődnek, vagyis azon nap környékén, amikor a Kincstár a banki kifizetések teljesítését kezdi. A  vállalat közlése szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére.

Emlékezetes: 

a nyugdíjkifizetés szempontjából a legsűrűbb hónap február volt.

Miként az Origón megírtuk, a jogosultak ebben a hónapban kapták meg a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első hetére járó összeget.

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!