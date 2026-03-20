Országgyűlési választás és nyugdíj: ezt kell tudni az áprilisi kifizetésről

Ahogy minden évre vonatkozóan előre, úgy 2026-ra is közzétette az előző év végén – decemberben – a Magyar Államkincstár a 2026-ra vonatkozó nyugdíjfolyósítási dátumokat, vagyis azt a napot, melyen az ellátásra jogosultak az ellátás összegének bankszámlájukon történő jóváírására számíthatnak. Ez főszabály szerint a tárgyhónap 12. napja, ám ettől lehetséges az eltérés. Idén áprilisban ezen napon - vasárnap - lesz az országgyűlési választás, de a Kincstár nem ezzel összefüggésben teljesíti korábban, április 10-én (péntek) a nyugdíjutalást, hanem azért, mert a tárgyhó 12. napja hétvégére esik.

Nyugdíj: április 12-e helyen április 10-én számíthatnak arra az érintettek

Az áprilisi nyugdíjutalás főszabályhoz képest korábbi időpontjának oka az, hogy április 12-e vasárnapra esik. Így a kifizetéseket az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10-e péntek. Miként a HAON cikke emlékeztet rá: ez a szabály minden hónapban érvényes, vagyis ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

Fontos ugyanakkor, hogy ez a kifizetés a bankszámlára történő jóváírásokra vonatkozik. Azok az ellátásra jogosultak, akik a kifizetést készpénzben kérik, a Magyar Posta által korábban részükre kiadott nyugdíjkézbesítési naptárból tájékozódhatnak arról, hogy mikor várható a postai kézbesítő általi kifizetés. A postai kifizetések jellemzősen egyébként a hónap közepén kezdődnek, vagyis azon nap környékén, amikor a Kincstár a banki kifizetések teljesítését kezdi. A vállalat közlése szerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére.

Emlékezetes:

a nyugdíjkifizetés szempontjából a legsűrűbb hónap február volt.

Miként az Origón megírtuk, a jogosultak ebben a hónapban kapták meg a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első hetére járó összeget.

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege.