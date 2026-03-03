Ezt kell tudni a márciusi nyugdíjak kifizetési rendjéről – mutatjuk!

Az ellátásokat havonta, forintban utalják, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig. Ebben a hónapban, azaz márciusban nem várható eltérés a szokott utalási rendttől, azaz a banki jóváírás várható napja március 12-e, csütörtök - áll a Nyugdíjfolyósító által közzétett információk között.
Nyugdíjfolyósító: márcus 12-én várható a banki jóváírás
2026-ban a belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalás esetén az ellátás jóváírása a Nyugdíjfolyósító által megadott napon történik az adott hónapban.
Ez 2026 március hónapban 12-e, ami csütörtökre esik.
Azok a nyugellátásra és az azzal azonos módon utalandó ellátásra jogosult személyek, akik járandóságukat nem banki teljesítéssel kérik, a Magyar Posta Zrt. által elvégzett kézbesítéssel számíthatnak március hónapban is a kifizetésekre. A Posta az ellátásban részesülő személyeket a kézbesítési napokról rendszerint előző év november hónapban ún. Nyugdíjkifizetési naptár formájában tájékoztatja.
Februárban érkeztek az emelt összegű nyugdíjak, és a 13. és 14. havi egy része is
Márciusban tehát visszaáll a szokott nyugdíjutalási rend, miután februárban némileg megváltozott a kifizetések teljesítése. Ennek oka volt, hogy idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezett a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete.
Így bankszámlára való jóváírás esetén
- február 12-én, csütörtökön érkezett a február havi ellátás,
- a 13. havi nyugdíjat és 14. havi első részletét a következő napon, február 13-án, pénteken utalták.
Feburár hónapban megváltozott a postai kézbesítés rendje is: miként az Origo a Magyar Posta tájékoztatása alapján megírta, a vállalat már február 6-án megkezdte a februárban esedékes 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének ütemezett kézbesítését.
Miként az Origón megírtuk, a nyugdíjasokról való méltó gondoskodás a kormányzat kiemelt törekvései közé tartozik. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék), kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is.
Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani.