Nagyon pörög ez a fizetési forma – Ön már használja?

Tekintélyes mértékben nőtt a kártyás fizetések, ezen belül az okoseszközös tranzakciók összege az elmúlt években a K&H-nál. Az idei év első két hónapjában a számuk 37 százalékkal nőtt éves összevetésben, az elköltött összeg pedig 58 százalékkal emelkedett. A múlt év egészében pedig az éves szintű növekedés a tranzakciószámban 29 százalékos volt, az összeg pedig több mint 60 százalékkal nőtt.
A digitális fizetések továbbra is látványos erősödést mutatnak Magyarországon, ezen belül a K&H-s ügyfelek körében is, de a készpénzállomány is növekszik. A forgalomban lévő készpénz állománya a múlt év végén, decemberben, a jegybank januárban publikált adatai szerint megközelítette a 9400 milliárdos értéket, szemben az egy évvel korábbi 8888 milliárdos, valamint az öt évvel ezelőtti 7281 milliárdos összeggel.

okosfizetés, Budapest, 2026. március 11.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársa a Pay&GO bankkártyás fizetéshez szükséges új jegyérvényesítő készülék telepítésénél a fővárosi Puskás Ferenc Stadion metrómegállóban 2026. március 11-én.MTI/Kocsis Zoltán
Noha a készpénznek is helye van a magyar gazdaságban, az okosfizetés egyre inkább teret nyer
Ez azt jelzi, hogy a készpénznek továbbra is helye van a magyar gazdaságban, de az új megoldások is teret nyertek. Meredek emelkedő pályán vannak ugyanis a kártyás fizetések, ezen belül a különböző okoseszközös megoldások összege is. 
A K&H összesítése szerint a pénzintézetnél az okoseszközös vásárlások összege az idei év első két hónapjában 58 százalékkal nőtt éves szinten, míg a tranzakciók száma 38 százalékkal emelkedett. A múlt év egészében az okoseszközös forgalom több mint 60, a tranzakciószám pedig 29 százalékkal emelkedett. Az öt évvel korábbihoz képest pedig többszörösére nőtt mindkét mutató. 

 
Bíznak az okosfizetésben a felhasználók

 
A robbanásszerű fejlődés jól mutatja az okoseszközös fizetésekbe vetett bizalmat. A banki mobilalkalmazások azonnali visszajelzést adnak a költésekről, így az ügyfelek könnyen és gyorsan tudják követni kiadásaikat, szemben a készpénzzel. A jövő tehát egyértelműen a könnyű és gyors fizetési megoldásoké, melyek tovább egyszerűsítik a digitális tranzakciókat a mindennapokban is.
 
A készpénzmentes forgalom nemcsak gyorsabb és biztonságosabb, hanem a készpénz szállításának, őrzésének és gyártásának elmaradása révén a nemzetgazdasági szintű költségeket és a környezeti terhelést is jelentősen csökkenti – jegyzi meg a bank közleménye.
 

 

