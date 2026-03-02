Tengeri csapda: hajók torlódnak, olajárak szárnyalnak – vészhelyzet a világon

A nagy kereskedőházak leállították a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és földgáz-szállítmányaikat az iráni haditengerészet hajózásra gyakorolt fenyegetései, valamint az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott, február 28-án kirobbant háborúja miatt. Ez a fejlemény számos, több dimenzióban elhelyezhető következménnyel jár gazdasági szempontból is, ezekből most kettőt tekintünk át. Az egyik elég nyilvánvaló, a másik talán kevésbé az, de annál fájdalmasabb, s elképzelhető az is, hogy utóbbi még nagyob hatással lesz olajárakra, mint az, ami minden, az iráni háborúval kapcsolatos hírek fogyasztójának kézenfekvővé vált.
Olaj, üzemanyagár, Hormuzi-szoros
Az iráni háború első és már érzékelhető gazdasági hatása az olajárak meredek emelkedésének megindulása volt, amely a hétfőn megindult kereskedésben típustól függően – cikkünk készítésének pillanatáig – 5-10 százalékot is elérhetett. Ilyen mértékű, napon belüli emelkedésre történeti előzmények alapján csak súlyos, szállítási krízissel fenyegető helyzetekben volt eddig példa.
A kialakult helyzet minden bizonnyal hatással lesz a magyar energiapiacra és az üzemanyagok árára is, miként cikkünkben bemutattuk,
a 100 dolláros hordónkénti Brent-ár az, aminek bekövetkeztétől tartanak az elemzők, és ami aggodalomra ad okot az üzemanyagárak közeljövőbeni alakulására gondolva.
Az iráni helyzetben az olajkérdést vizsgálva az egyik legtöbbet emlegetett vetület a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása. A tengerszoroson halad át a globális olajkereskedelem kb. 20-25 százaléka, egy iráni blokáb egyes elemzői prognózisok szerint ömagában képes lehet a 100 dolláros Brent-ár előidézésére. Ez azért lehetséges, mivel békeidőben a szoroson át indulnak a külpiacokra a környező államok olajszállítmányai is, ám ha Irán nem engedi át a rakományokat (praktikusan a kőolajjal töltőtt olajtankereket), akkor az hamar ellátásbiztonsági aggályokat vált ki az egész világon (főként Ázsiában, ahol a vevők ezért más beszállítások után néznek, ami tovább emeli az olajárakat), hiszen az olaj nem immár elvont árupiaci kategóriaként, hanem fizikai formában nem áll majd rendelkezésre.
Irán pedig mostanra le is zárta a Hormuzi-szorost. A közelben tartózkodó nyugati szövetséges erők mellett állítólag az iráni haditengerészet is figyelmeztetést adott ki a kereskedelmi hajók részére, bár ellentmondás látszik abban, hogy ezek miről szólnak. Míg az amerikai haditengerészet műveleti területnek tekinti a teljes térséget, s ezért azt jelzi, hogy nem garantálja a polgári hajók biztonságát, addig iráni oldalról elhangzott hasonló tartalmú figyelmeztetés, de az is, hogy az olajszállítókat továbbra sem tartóztatják el.
Ugyanakkor meg nem erősített hírek szerint a hétvégén iráni erők már elsüllyesztettek egy áthaladó hajót, noha az sem egyértelmű, hogy a Hormuzi-szoros blokádját az iráni haditengerészet, vagy az azzal párhuzamosan létező hatalmi-katonai erő, az iráni Forradalmi Gárda hajtja végre.
Bárhogy is, a nagy kereskedőházak hajói megálltak a Hormuzi-szoroson kívüli kikötőknél, és további fejleményekre várnak.
A kérdés pedig, hogy lesz-e elég pénz a szállítmányozóknál arra, hogy hajóik végül újrainduljanak.
Közlekednek-e a kereskedelmi hajók az életveszélyes vizeken és milyen áron?
A második, talán kevésbé nyilvánvaló kérdés ugyanis az, hogy a hajókat biztosító társaságok a kialakult helyzetben
- hajlandók-e fedezetet nyújtani a hajókra, amennyiben azokkal szállítani akarnak;
- ha igen, milyen kondíciók mentén, és
- ezeket a kondíciókat és összegeket a szállítmányozó cégek hajlandók (képesek-e) megfizetni, ami óhatatlanul szállítási díjaik, azon keresztül a Hormuzi-szoroson átáramló energiapiaci termékek (olaj és LNG) árát emeli.
Amiről itt szó van, az egyelőre némileg hipotetikus helyzet, mert a Hormuzi-szoros forgalma egyelőre szinte teljesen leállt. Összeállításunk készítésekor a MarineTraffic adatai szerint a szoros szine teljesen kiürült, néhány halászhajó azonosítható bizonyosan a szorosban, a keresekedelmi hajók lényegében a szoros két oldalán torlódnak:
Az Iránból érkező, a hajózásra vonatkozó figyelmeztetések mellett a hétvégi értékelések szerint még a Hormuzi-szoros részleges lezárása is erőteljes sokkhatást eredményezett volna, azóta pedig új tűnik, felállt a blokád (bár egyelőre nem sokat tudni arról, az milyen jellegű). A Vortexa, a tengeri energiafuvarozás nyomon követésére szakosodott technológiai vállalat szerint közvetlenebb kockázatot jelentenének az iráni exportinfrastruktúra a többek között a Kharg-szigetre vagy a tengeri rakodórendszerekre mért célzott csapások, amelyek heteken belül már napok alatt lenullázhatják a tengeri forgalmat.
Ugyanakkor érdemes összefoglalni, hogyan reagáltak a nagy biztosítótársaságok a helyzetre, mert az, ahogyan az elmúlt bő 48 óra fejleményeit kezelték, azt jelenti, hogy órási költségemelkedésre kell készülni azoknak a szállítmányozóknak, amelyek mégis vállalnák a hajózást, s amely költségemelkedések akkor sem fognak egycsapásra elpárologni, ha az iráni konfliktus gyorsan lezárulna. Amire egyébként kevés az esély: az első elemzői kommentárok szerint legalább heteken át tartó csapásokra kell készülni, Trump elnök pedig bár nem adott egyértelmű időbeni prognózist a kifutásról, azt azonban közölte, hogy a csapások intenzitását hetek át fenn tudják tartani.
...s amiről kevesebb szó esik
Több vezető kereskedő egymástól függetlenül is azt nyilatkozta a Lloyd's List globális tengeri információgyűjtéssel foglalkozó iparági platformnak, az iráni figyelmeztetéseket komolynak tekintik, és átmenetileg felfüggesztik szállításaikat. A Reuters egy vezető beosztású, nagy kereskedőházat képviselő személyt idézett, aki kijelentette, hogy hajóik „néhány napig a helyükön maradnak”.
A Lloyd's List azonosító rendszere szerint szombaton még több hajó is megfordult az Ománi-öbölben, míg mások tovább haladtak a Hormuzi-szoroson keresztül, annak ellenére, hogy Irán akkor már kiadta figyelmeztetéseit a hajózási társaságok felé. Nem volt ugyanakkor világos, hogy áthaladt-e bármelyik tartályhajó a Hormuzi-szoroson kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel.
Ami viszont világos, az az, hogy a biztosítók sorra küldik a felmondási értesítéseket az öböl menti konfliktus miatt a hajóvállatoknak.
Ez mit jelent?
Azt, hogy a kialakult helyzet miatt nem vállalják a fedezetet a korábban megkötött kondíciók szerint, helyete az árkockázatokat óráról órára árazzák újra, ami a biztosítási díjak meredek emelkedését vetíti előre.
Ez pedig a szállítmányozó cégek költségeit növeli, ami nyilvánvalóan az olaj árában is jelentkezni fog.
Az Insurance Business szerint a jelentős tengeri háborús kockázati biztosítók – köztük az oslói székhelyű Skuld és a NorthStandard P&I – már megkezdték a hivatalos, 72 órás felmondási értesítések kiküldését a Közel-Kelet Öböl térségére és az Ománi-öbölre vonatkozó fedezetek esetében.
Az intézkedés március 5-én lép hatályba, és lényegében új alapokra helyezi minden, a régióba belépő hajó biztosítási feltételeit.
„A kialakult helyzetre tekintettel az egyesület úgy döntött, hogy felmondási értesítést küld a biztosítottak részére” – közölte körlevelében március 1-jén a Skuld. A döntést az is indokolta, hogy jelentések szerint legalább három tartályhajó megsérült a csapások során, és az iráni ellencsapások célpontjává vált Omán Duqm kikötője is.
A biztosítási szakemberek számára a 72 órás időablak intenzív tárgyalási időszakot jelent. A biztosítók nem feltétlenül vonulnak ki teljesen a térségből, ám tranzitonként adnak fedezetet:
minden egyes áthaladást külön kell jóváhagyni, és az aktuális – szó szerint óráról órára változó – fenyegetettségi szint alapján árazzák be azt.
A csapásokat megelőzően a Perzsa-öböl térségében a háborús kockázati díjak egy hajótest értékének mintegy 0,25 százalékát tették ki. Piaci elemzők szerint a díjak az újranyitáskor legalább 50 százalékkal emelkedhetnek.
Egy 100 millió dollár értékű, ún. nagyon nagy nyersolajszállító (VLCC) besorolású hajó esetében ez azt jelenti, hogy egyetlen út biztosítási költsége a korábbi 250 ezer dollárról közel 400 ezer dollárra ugorhat.
Dylan Mortimer, a Marsh biztosításközvetítő tengeri biztosítási szakértője a The Guardian című lapnak nyilatkozva jelentős díjemelésekre számít.
Becslésünk szerint rövid távon a tengeri hajótest-biztosítási díjak 25–50 százalékkal is emelkedhetnek a Perzsa-öböl térségében
– mondta a szakember.
Az aktuálisan nyilvánosan elérhető biztosítási adatokból átlagolással készített grafikonon jól látszik, hogy a konfliktus hatására megugranak a kockázati díjak, amit a százalékos mérték emelkedése fejez ki:
A tengeri iparág gyakorlatilag saját blokádot vezetett be a Hormuzi-szorosa. A nagy konténeres hajóstársaságok – köztük az MSC, a CMA CGM és a Hapag-Lloyd – felfüggesztették minden közel-keleti foglalásukat, vagy hajóikat úgynevezett „biztonságos menedék” térségekbe irányították.
A Lloyd’s List és a Kpler nyomkövetési adatai szerint már tucatnyi konténerszállító és LNG-hajó fordult vissza, vagy tért ki a szoros elől. Az eredmény egy „de facto lezárás”, amely a hajókat a Jóreménység foka körüli, jóval hosszabb útvonalra kényszeríti.
Ez 15-20 nappal hosszabb menetidőt jelent, magasabb üzemanyagköltséget, és másodlagos kárigényeket indíthat el az áru késedelme és az ellátási láncok megszakadása miatt.
A térségben a katonai erők döntenek arról, merre haladhatnak a hajók – de végső soron a biztosítók határozzák meg, hová érdemes elindulni. Jelenleg pedig az „indulás” ára olyan szintre emelkedik, amelyet a globális ellátási lánc már nem hagyhat figyelmen kívül.