Tengeri csapda: hajók torlódnak, olajárak szárnyalnak – vészhelyzet a világon

A nagy kereskedőházak leállították a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és földgáz-szállítmányaikat az iráni haditengerészet hajózásra gyakorolt ​​fenyegetései, valamint az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott, február 28-án kirobbant háborúja miatt. Ez a fejlemény számos, több dimenzióban elhelyezhető következménnyel jár gazdasági szempontból is, ezekből most kettőt tekintünk át. Az egyik elég nyilvánvaló, a másik talán kevésbé az, de annál fájdalmasabb, s elképzelhető az is, hogy utóbbi még nagyob hatással lesz olajárakra, mint az, ami minden, az iráni háborúval kapcsolatos hírek fogyasztójának kézenfekvővé vált.

Ömlesztettáru-szállító hajó a Hormuzi-szorosban - az iráni válság az egekbe emelheti az olajárat, és más árupiaci cikkek is drágulhatnak

Fotó: AFP

Az iráni háború első és már érzékelhető gazdasági hatása az olajárak meredek emelkedésének megindulása volt, amely a hétfőn megindult kereskedésben típustól függően – cikkünk készítésének pillanatáig – 5-10 százalékot is elérhetett. Ilyen mértékű, napon belüli emelkedésre történeti előzmények alapján csak súlyos, szállítási krízissel fenyegető helyzetekben volt eddig példa.

A kialakult helyzet minden bizonnyal hatással lesz a magyar energiapiacra és az üzemanyagok árára is, miként cikkünkben bemutattuk,

a 100 dolláros hordónkénti Brent-ár az, aminek bekövetkeztétől tartanak az elemzők, és ami aggodalomra ad okot az üzemanyagárak közeljövőbeni alakulására gondolva.

Az iráni helyzetben az olajkérdést vizsgálva az egyik legtöbbet emlegetett vetület a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása. A tengerszoroson halad át a globális olajkereskedelem kb. 20-25 százaléka, egy iráni blokáb egyes elemzői prognózisok szerint ömagában képes lehet a 100 dolláros Brent-ár előidézésére. Ez azért lehetséges, mivel békeidőben a szoroson át indulnak a külpiacokra a környező államok olajszállítmányai is, ám ha Irán nem engedi át a rakományokat (praktikusan a kőolajjal töltőtt olajtankereket), akkor az hamar ellátásbiztonsági aggályokat vált ki az egész világon (főként Ázsiában, ahol a vevők ezért más beszállítások után néznek, ami tovább emeli az olajárakat), hiszen az olaj nem immár elvont árupiaci kategóriaként, hanem fizikai formában nem áll majd rendelkezésre.