Beindult a pánik: ismét száz dollár felett az olaj ára

Miután az iráni háború további hajózási zavarokhoz vezetett a Közel-Keleten, és Kína szigorította az üzemanyagexportot, a Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé ugrott - közöte a Bloomberg. A globális olaj ára 10%-kal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el.

Irán újabb hajókat talált el, az olaj ára pedig ismét az egekbe szökött. Fotó: HANDOUT / ROYAL THAI NAVY

Omán minden hajót kitiltott a Hormuzi-szoroson kívüli kulcsfontosságú exporttermináljáról, miközben Irán újabb két tankert támadott meg iraki vizeken, ami rávilágít a háború régióra gyakorolt ​​széleskörű hatásaira, és beárnyékolja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmértékű tartalékfelszabadítását, amelynek célja az emelkedő árak lecsillapítása volt.

A feszültség további jeleként a kínai finomítók elkezdték lemondani a finomított üzemanyagok, köztük a benzin és a dízel exportjának megállapodás szerinti szállítmányait. Az ország legnagyobb feldolgozóit a múlt héten arra kérték, hogy ne írjanak alá új szerződéseket.

A Goldman Sachs Group Inc. figyelmeztetett, hogy az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot, ha a Hormuzon átívelő áramlások márciusig alacsonyak maradnak – közölte a bank egy kutatási jelentésben, amelyben frissítette ár-előrejelzéseit. Abban az évben a Brent hordónkénti ára 147,50 dolláros csúcsra emelkedett a megnövekedett kereslet és a stagnáló kínálat miatt.

„Az egyetlen dolog, ami igazán le fogja csökkenteni az olajárakat, az az, ha valóban újra megnyílik a Hormuzi-szoros” – mondta Neil Beveridge, a Sanford C. Bernstein & Co. kutatási igazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. Hozzátette, hogy a stratégiai tartalékokból származó áramlási sebesség „semmi a Hormuzi-szoros lezárása miatti napi 20 millió hordó” kitermelési zavarhoz képest.

Az iráni–izraeli háború és a közel-keleti ellátási kockázatok miatt tovább emelkedtek az olajárak a világpiacon, miközben egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a konfliktus elhúzódása súlyos energiaár-robbanást okozhat Európában. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik a szuverén energiapolitika és a hazai védett üzemanyagár szerepe. Erről részletes elemző cikkünket itt olvashatja.