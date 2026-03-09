Az elszabadult olajárak miatt pánikolnak a franciák: titkos megbeszélést kezdeményeztek a G7 országokkal

A világ gazdaságilag hét legfejlettebb országainak (G7) pénzügyminiszterei hétfőn várhatóan megvitatják, hogy közösen felszabadítsanak-e olajtartalékokat – mondták az ügyet ismerő források. A háttérben az áll, hogy a közel-keleti háború akadályozza a térségből érkező olajszállításokat, miközben az olaj ára meredeken emelkedett – közölte a Financial Times cikke alapján a Bloomberg hírügynökség.

Több éve nem látott szintre melkedett az olaj ára az iráni háború miatt. (illusztráció)

Fotó: Pexels

A megbeszélést, amely közép-európai idő szerint várhatóan 13:30 körül kezdődik, Franciaország kezdeményezte — közölték a névtelenséget kérő források, arra hivatkozva, hogy zárt körű egyeztetésről van szó. A G7 soros elnöki tisztségét jelenleg Franciaország tölti be.

Elsőként a Financial Times számolt be a telefonhívásról, és arról is, hogy az Egyesült Államok támogatja az olajtartalékok közös felszabadításának ötletét. A lap szerint bármilyen lépést a Nemzetközi Energiaügynökséggel (IEA) összehangolva hajtanának végre. A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre még nem született döntés.

A stratégiai készletek összehangolt felszabadítására korábban mindössze öt alkalommal került sor. Ezek közül két eset Oroszország 2022-es ukrajnai inváziójára adott válasz volt. Korábban Líbiában bekövetkezett ellátási zavarok, a Katrina hurrikán utóhatásai, valamint az első öbölháború idején nyúltak a tartalékokhoz.

A Brent típusú nyersolaj ára hétfőn csaknem 120 dollárra emelkedett hordónként, szemben a háború előtti mintegy 72 dolláros szinttel. Ennek fő oka, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva maradt, így a Perzsa-öböl térségének exportja megrekedt. Több nagy kitermelő ország, köztük az Egyesült Arab Emírségek és Irak már kénytelen volt visszafogni termelését a tárolókapacitás hiánya miatt, miközben Szaúd-Arábia igyekszik a szállítmányokat a Vörös-tenger felé átirányítani.

A lehetséges készletfelszabadítás híre némileg mérsékelte az árfolyam-emelkedést.

A két, névtelenséget kérő forrás szerint egyes európai országok attól tartanak, hogy az Egyesült Államok az orosz olajjal szembeni szankciók enyhítését is szorgalmazhatja, amelyeket Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja miatt vezettek be – éppen akkor, amikor az orosz gazdaság már komoly feszültség jeleit mutatja.