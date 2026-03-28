Megmentő tűnt fel az olajválságban, de vannak, akik beleköphetnek a levesbe

A Bloomberg egy, az ügyre közelről rálátó forrása alapján azt írja, hogy Szaúd-Arábia hatalmas Kelet-Nyugat csővezetéke (melyet angolszász környezetben Petroline néven is hivatkoznak) elérte szállítási kapacitásának csúcsát, és napi 7 millió hordó szállított hordóval üzemel. A vezeték jelentősége óriási, mert így az olajszállímányokat nem a lényegében blokád alatt lévő Hormuzi-szoroson át kell küldeni, hanem annak kihagyásával a Vörös-tengeren át. Ám ez az önmagában fontos fejlemény még nem oldja meg az energiapiaci válságot, és ugyanúgy hordozhat biztonsági kockázatokat.

A Saudi Aramco dolgozói az egyik vezetékszakaszon - a Kelet-Nyugat csővezeték elérte 7 millió hordónyi olaj napi kapacitását (illusztrációs célú kép)

Mi a szaúd-arábiai Kelet-Nyugat kőolajvezeték?

Annak igénye, hogy a Közel-Kelet olajkitermelő országai ne legyenek rászorulva exportjukat illetően a Hormuzi-szorosra, és csökkentsék kitettségüket annak de facto Irán általi ellenőrzésétől, régóta élő gondolat, ám a megépült csővezetékek jelenleg sem alkalmasak arra, hogy teljesen kiváltsák a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, hiszen a kőolajat legfeljebb egy másik kikötőben, de ugyanúgy hajóra kell rakni ahhoz, hogy eljusson az ázsiai piacokra. Mégis, a megépült rendszereknek, különösen a Szaúd-Arábiában működő Kelet-Nyugat vezetéknek mégis nagy jelentősége lehet, különösen a mostani válságban.

A Kelet-Nyugati csővezetéket (Petroline) a szaúdi olajóriás, az Aramco üzemelteti. Az Aramco a világ egyik legnagyobb vállalata, egyben a globális olajtermelés 12 százalékát ellenőrzi. Kitermelési kapacitása meghaladja a napi 12 millió hordót. Az általa üzemeltetett 1200 km hosszú óriásvezeték a Perzsa-öböl közelében található Abqaiq olajfeldolgozó központtól az ország másik oldalán, a Vörös-tengeren található Janbu kikötőjéig fut. Janbu kikötőjében az olajat tankerekbe töltik, és azok az Ádeni-öböl felé haladva, a Bab el-Maneb-szoroson átkelve, vagy pedig északnyugatra, a Vörös-tengeren, majd a Szuezi-csatornán áthaladva szállíthatják a rakományt céljuk felé.

A csővezeték napi 7 millió hordó szállítására alkalmas, a friss értesülések szerint Szaúd-Arábiának egy hónappal az Irán elleni csapások megindítása után sikerült elérnie a maximális szállítási kapacitást, miután az olaja már a háború első napjait követően elkezdte a Petroline-ra átirányítani.

Március 10-én az Aramco már prognosztizálta, hogy napi körülbelül 5 millió hordó exportra fordítható a szállított olajból, míg a fennmaradó mennyiség a helyi finomítókat láthatja el.