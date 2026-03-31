Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

„A piac kifullad, és az árak emelkedni fognak" – hajmeresztően közel kerültünk a 200 dolláros olajárhoz

Az iráni háborúval összefüggésben már korábban megjelentek a jóslatok arról, hogy nagyon is lehetséges forgatókönyv az, hogy az olaj hordónkénti ára 200 dollárra emelkedik. Most arra is érkezett előrjelzés, mikor, iletve milyen körülmény mentén közelítheti meg az olaj ára a rettegett 150-200 dolláros hordónkénti ársávot: elég, ha a Hormuzi-szoros zárva marad.
Az FGE NexantECA energiapiaci tanácsadó cég szerint az olaj ára akár 150 vagy 200 dollárra is emelkedhet hordónként, ha a Hormuzi-szoros szinte teljes lezárása a következő hat-nyolc hétben is fennáll az iráni háborúval összefüggésben. Ez a lehetőség ugyanakkor könnyen valósággá válhat, mert miként az Origón ebben a cikkben bemutattuk, Washingtonban azt mérlegelik, hogy úgy zárják le legfeljebb néhány héten belül az iráni háborút, hogy az energiafolyosó zárva marad, és egy későbbi időszakban nyitják meg azt, főként európai és a Perzsa-öböl országainak képességére támaszkodva.

Közel 3 milliárd dollár értékű venezuelai kőolaj eladását kezdeményezik az amerikaiak (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Százmillió hordó olaj esik ki a hormuzi zárás miatt a piacról hetente

„Hetente 100 millió hordó, havonta pedig 400 millió hordó olaj nem folyik át a Hormuzi-szorosan” – emelte ki Fereidun Fesharaki, az igazgatótanács emeritus elnöke a Bloomberg Televisionnek adott nyilatkozatában. „Tehát belátható időn belül a piaci veszteségek csillagászatiak lesznek” – prognisztizálja a szakember.

Az olaj ára kisebb megszakításokkal és mérsékelt csökkenésekkel emelkedett március folyamán az egész Közel-Keletet megrázó iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása miatt. A szoroson azóta

  • csak néhány hajó haladt át, azok is különalkuk keretében megfizetett busás összegek ellenében, 
  • illetve magának Iránnak a kitermelését szállító olajtankerek, ami az adatok alapján az iráni olajexport folytonosságát mutatja. 

Eközben a Perzsa-öböl többi termelője összességében napi több millió hordónyi olajszállítást állított le. 

A határidős árfolyamok jelenleg is volatilisek voltak, egy tankerhajó elleni újabb támadás megemelte az árakat, de Donald Trump elnök azon kijelentése, miszerint tanácsadóival egyeztet arról, hogy 

hajlandó befejezni a katonai csapásokat a vízi út zárva tartása mellett, növelte a kockázatvállalási hajlandóságot. 

Ha ugyanis a csapások megszűnnek Irán ellen, feltehetően Teheránnak sem lesz oka megtámadni a Hormuzi-szoros hajóforgalmát – hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy a fenti teheráni „vámterv” alapján az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajókat Irán továbbra is ellenségesnek tekintené, de legalábbis feltartóztatná a szoros környékén.

Nem biztos, hogy visszatér a régi világ

Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy bár a háború közeli befejezésére utaló amerikai kijelentéseket a piac az elmúlt napokban mindig pozitívan fogadta – ami az olajár mérséklődésében nyilvánult meg –, az elemzők és a kereskedők egy része úgy látja, hogy ezek a „szóbeli intervenciók” csak igen korlátozott erejűek. Sőt, Fesharaki szerint egyáltalán nem hatékonyak hosszú távon, mert az ellátási zavarok fizikai valósága fogja végső soron alakítani, várhatóan felhajtani az árakat. „A piac kifullad, és az árak emelkedni fognak” – mondta, kifejezve kételyeit.

Többen pedig kétségeiket fejezik ki amiatt is, hogy 

az iráni háború lezárása után visszatérhet-e a Perzsa-öböl térségét érintő energiakereskedelem a háború előtti kerékvágásba. 

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a The Economistnak napokban adott friss interjújában azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújából eredő kockázatokat alábecsülik. Komor hangot ütött meg, azt sugallva, hogy azok, akik a háború befejezésekor a normalitáshoz való gyors visszatérésre számítanak, „túlzottan optimisták”, és hozzátette, hogy „valódi sokkhatás előtt állunk, amely valószínűleg túlmutat azon, amit jelenleg el tudunk képzelni”.

A globális energipiaci sokk ellen a kormányok máris védekezni kényszerülnek. A magyar kormány az elsők között lépett, és vezetett be a családok és vállalkozások pénztárcját kímélő védett árakat a hazai üzemanyag-kiskereskedelemben.

 

