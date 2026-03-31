„A piac kifullad, és az árak emelkedni fognak” – hajmeresztően közel kerültünk a 200 dolláros olajárhoz

Az FGE NexantECA energiapiaci tanácsadó cég szerint az olaj ára akár 150 vagy 200 dollárra is emelkedhet hordónként, ha a Hormuzi-szoros szinte teljes lezárása a következő hat-nyolc hétben is fennáll az iráni háborúval összefüggésben. Ez a lehetőség ugyanakkor könnyen valósággá válhat, mert miként az Origón ebben a cikkben bemutattuk, Washingtonban azt mérlegelik, hogy úgy zárják le legfeljebb néhány héten belül az iráni háborút, hogy az energiafolyosó zárva marad, és egy későbbi időszakban nyitják meg azt, főként európai és a Perzsa-öböl országainak képességére támaszkodva.

Közel 3 milliárd dollár értékű venezuelai kőolaj eladását kezdeményezik az amerikaiak (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Százmillió hordó olaj esik ki a hormuzi zárás miatt a piacról hetente

„Hetente 100 millió hordó, havonta pedig 400 millió hordó olaj nem folyik át a Hormuzi-szorosan” – emelte ki Fereidun Fesharaki, az igazgatótanács emeritus elnöke a Bloomberg Televisionnek adott nyilatkozatában. „Tehát belátható időn belül a piaci veszteségek csillagászatiak lesznek” – prognisztizálja a szakember.

Az olaj ára kisebb megszakításokkal és mérsékelt csökkenésekkel emelkedett március folyamán az egész Közel-Keletet megrázó iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása miatt. A szoroson azóta

csak néhány hajó haladt át, azok is különalkuk keretében megfizetett busás összegek ellenében,

illetve magának Iránnak a kitermelését szállító olajtankerek, ami az adatok alapján az iráni olajexport folytonosságát mutatja.

Eközben a Perzsa-öböl többi termelője összességében napi több millió hordónyi olajszállítást állított le.

A határidős árfolyamok jelenleg is volatilisek voltak, egy tankerhajó elleni újabb támadás megemelte az árakat, de Donald Trump elnök azon kijelentése, miszerint tanácsadóival egyeztet arról, hogy

hajlandó befejezni a katonai csapásokat a vízi út zárva tartása mellett, növelte a kockázatvállalási hajlandóságot.

Ha ugyanis a csapások megszűnnek Irán ellen, feltehetően Teheránnak sem lesz oka megtámadni a Hormuzi-szoros hajóforgalmát – hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy a fenti teheráni „vámterv” alapján az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajókat Irán továbbra is ellenségesnek tekintené, de legalábbis feltartóztatná a szoros környékén.