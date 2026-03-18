Közzétette a halállistát Irán; száguld az olaj ára, az Aramco azonnal evakuált

Eszakálódik az iráni háború, a legfrissebb fejlemények löketet adnak az olaj-, tágabban pedig az energiaárak további emelkedésének. A fejlemények közé tartozik, hogy Izrael iráni gázlétesítményeket támadott, együttműködve az Egyesült Államokkal. Az Irán déli részén fekvő petrolkémiai üzemek elleni támadás folytatásaként robbanások hallatszottak az aszalujjei finomítóból. Megsérült több tartály és a finomító különböző egységei, szállító vezetékei. Izrael emellett azt közölte, hogy egy csapásban likvidálták Irán hírszerzési miniszterét, Esmaeil Khatibot is. Minderre válaszul Irán halállistát tett közzé arról, mely energetikai létesítményeket veszi célba a térségben.
Olaj- és gázválság a piacokon, Irán beleállt a hormuzi blokádba
A térségben található államok közül Katar élesen elítélte az izraeli támadást az iráni South Pars gázmező létesítményei ellen, mely mező Katar egyik értékes kitermelési helyszínéhez csatlakozik. Majed Al Ansari, a katari külügyminisztérium szóvivője szerint
az energetikai infrastruktúra célba vétele fenyegetést jelent a globális energiabiztonságra, valamint a régió lakosságára és környezetére nézve is.
Eközben Donald Trump ismét kijelentette, hogy az Egyesült Államok hamarosan készen áll a háború lezárására, miközben Irán válaszcsapásokat indított az Öböl-menti államok energetikai létesítményei ellen. A szerdai eszkaláció újra felfelé mozdította a kőolaj és a földgáz piaci árát, ami végső soron a Hormuzi-szoros mint energiafolyosó Irán általi lezárásával függ össze, azzal, hogy Irán egyelőre nem adja jelét annak, hogy hajlandó lenne feladni a nemzetközi hajóforgalmat blokkoló-támadó álláspontját.
Sőt: a Bloomberg szerint Irán nyilvánosan jelentette be, mely térségbeli energetikai infrastruktúrákra mér csapást.
Az Irán által megjelölt célpontok között alapvető fontosságú gázipari létesítmények is szerepelnek, például az Egyesült Arab Emírségekben található, jelentős Al Hosn mező.
Bár a legtöbb létesítményt már lezárták a támadások kockázata miatt, a komolyabb károk tartósan visszavethetik a globális üzemanyag-ellátást, és magasan tarthatják az árakat.
Ez az iráni halállista most
Az iráni félhivatalos, de általában a kormányzati állásponttal egybecsengő információkat közlő Tasnim hírügynökség szerint „ezek a központok közvetlen és legitim célpontokká váltak, és a következő órákban támadás érheti őket.”
A felsorolt létesítmények támadásával Irán nem csak a térség, hanem - ha élhetünk ezzel a hasonlattal - azokon keresztül a globális energiaellátás fő, betápláló ütőerei közül vágna át néhányat. Mutatjuk:
- Katar: Ras Laffan finomító (1. és 2. fázis), Mesaieed Petrolkémiai Komplexum: a Ras Laffan finomítót már korábban is érte találat, ami azért aggasztó, mert a globális gázpiacon is kiemelkedően fontos szereplőnek számító Katar legfontosabb termelőlétesítménye. Az itt termelt LNG jelentős részét Európa és Délkelet-Ázsia vásárolta. A létesítmény leállítását is megérezte a piac, ha pedig a területen komolyabb károk keletkeznek, abból még komolyabb áremelkedés lehet.
- Szaúd-Arábia: Samref finomító, Jubail petrolkémiai komplexum. Szintén nagyon érzékeny infrastruktúra globális viszonylatban is, a Jubail iparvárosban műküdő gigantikus létesítmények közül a petrolkémiai üzem a világ egyik legnagyobb vegyipari egysége, mely egyúttal a világ legnagyobb ipari parkjának része.
- Egyesült Arab Emírségek: Al Hosn gázmező, vagy más néven Shah-mező a világ egyik legbonyolultabb, méregdrága technológiát alkalmazó gázmezője, mely nagyon fontos termelője az Egyesült Arab Emírségek belföldi piacának. A földgázmező jelentősen csökkenti az ország importfüggőségét, ami főleg az ipari létesítmények működtetése miatt fontos. Melléktermékeként a projekt napi több ezer tonna elemi ként termel.
A Fars, az iráni Forradalmi Gárdához közeli álló hírügynökség szerint „az ellenséges rakéták, amelyek az aszalujéi finomítót érték, a háborút a korlátozott összecsapásoktól gyakorlatilag egy »teljes körű gazdasági háború« felé billentették.”
A Saudi Aramco evakuál
Az iráni halállistát komolyan vették a térség országaiban. A friss hírek szerint a Saudi Aramco elővigyázatosságból megkezdte a Samref és a Jubail létesítmények kiürítését – közölte egy, az ügyre rálátó ismerő forrás. A vállalat szóvivője egyelőre nem kommentálta az értesülést.
Más, a listán szereplő létesítményeket is kiürítettek, köztük az Egyesült Arab Emírségekben található Al Hosn gázmezőt, valamint a katari Mesaieed Petrolkémiai Komplexumot.
Az olajárak pedig újra meredek emelkedésnek indultak. A globális referencia Brent ára jelentősen eltávolodott az amerikai olajtól: a Brent-WTI különbség hordónként mintegy 10 dollárra nőtt, ami a tengeri szállítási piacok növekvő feszültségére utal. A Brent nyersolaj ára már újra 110 dollár körül jár hordónként.
A fenti különbség azt mutatja, hogy a piac egyre inkább beárazza a Hormuzi-szoros körüli kockázatokat, ahol az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújához kapcsolódó katonai tevékenység már zavarja a tartályhajók mozgását, valamint növeli a biztosítási és szállítási költségeket.
Az Oilprice gyorsértékelése arra hívja fel a figyelmet, hogy a kereskedők a Brent-WTI különbséget egyfajta valós idejű indikátorként figyelik. Ennek további növekedése azt jelezheti, hogy a konfliktus már nem csupán regionális kockázat, hanem a globális olajellátást is egyre inkább korlátozza.