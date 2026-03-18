Közzétette a halállistát Irán; száguld az olaj ára, az Aramco azonnal evakuált

Eszakálódik az iráni háború, a legfrissebb fejlemények löketet adnak az olaj-, tágabban pedig az energiaárak további emelkedésének. A fejlemények közé tartozik, hogy Izrael iráni gázlétesítményeket támadott, együttműködve az Egyesült Államokkal. Az Irán déli részén fekvő petrolkémiai üzemek elleni támadás folytatásaként robbanások hallatszottak az aszalujjei finomítóból. Megsérült több tartály és a finomító különböző egységei, szállító vezetékei. Izrael emellett azt közölte, hogy egy csapásban likvidálták Irán hírszerzési miniszterét, Esmaeil Khatibot is. Minderre válaszul Irán halállistát tett közzé arról, mely energetikai létesítményeket veszi célba a térségben.

Olajlétesítmények elleni amerikai-izraeli támadás után füst száll fel Teherán közelében a március 8-i felvételen (illusztráció)

Olaj- és gázválság a piacokon, Irán beleállt a hormuzi blokádba

A térségben található államok közül Katar élesen elítélte az izraeli támadást az iráni South Pars gázmező létesítményei ellen, mely mező Katar egyik értékes kitermelési helyszínéhez csatlakozik. Majed Al Ansari, a katari külügyminisztérium szóvivője szerint

az energetikai infrastruktúra célba vétele fenyegetést jelent a globális energiabiztonságra, valamint a régió lakosságára és környezetére nézve is.

Eközben Donald Trump ismét kijelentette, hogy az Egyesült Államok hamarosan készen áll a háború lezárására, miközben Irán válaszcsapásokat indított az Öböl-menti államok energetikai létesítményei ellen. A szerdai eszkaláció újra felfelé mozdította a kőolaj és a földgáz piaci árát, ami végső soron a Hormuzi-szoros mint energiafolyosó Irán általi lezárásával függ össze, azzal, hogy Irán egyelőre nem adja jelét annak, hogy hajlandó lenne feladni a nemzetközi hajóforgalmat blokkoló-támadó álláspontját.

Sőt: a Bloomberg szerint Irán nyilvánosan jelentette be, mely térségbeli energetikai infrastruktúrákra mér csapást.

Az Irán által megjelölt célpontok között alapvető fontosságú gázipari létesítmények is szerepelnek, például az Egyesült Arab Emírségekben található, jelentős Al Hosn mező.

Bár a legtöbb létesítményt már lezárták a támadások kockázata miatt, a komolyabb károk tartósan visszavethetik a globális üzemanyag-ellátást, és magasan tarthatják az árakat.