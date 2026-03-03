A háború kiterjedésére számítanak a kereskedők, meredeken emelkedik az olaj ára

Az olaj ára jelentősen emelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael fokozta katonai műveleteit Irán ellen, amely válaszul a Hormuzi-szoros teljes lezárásával fenyegetőzött, és dróntámadást hajtott végre az amerikai nagykövetség ellen Rijádban. A Brent olaj jegyzése 80 dollár közelébe emelkedett, hétfőn 7 százalékos ugrást követően, míg a WTI ára 73 dollár körül mozgott. Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy Washington „bármit megtesz, ami kell”, Marco Rubio külügyminiszter pedig a katonai kampány további eszkalációját helyezte kilátásba.
A rijádi amerikai nagykövetséget két drón találta el, kisebb tüzet és korlátozott anyagi kárt okozva. Az amerikai külügyminisztérium felszólította állampolgárait a Közel-Kelet elhagyására a súlyos biztonsági kockázatok miatt. Ebrahim Jabbari, az iráni Forradalmi Gárda tanácsadója az állami televízióban azt mondta: felgyújtanak minden hajót, amely megpróbál áthaladni a Hormuzi-szoroson.
A háború szombaton robbant ki, és gyorsan kiterjedt az olajban gazdag térségre.
Az olaj, a földgáz, a dízel és még a szén ára is megugrott, ami világszintű inflációs hullám veszélyét hordozza.
A piaci mutatók szűk kínálatra utalnak: a Brent azonnali spreadje 1,83 dollárra nőtt az egy héttel korábbi 19 centről, a hosszabb lejáratok közötti különbség pedig 3,80 dollárra tágult.
Az energetikai infrastruktúra közvetlen célponttá vált. Szaúd-Arábia leállította a Ras Tanura finomítót egy dróntámadás után, Katar pedig felfüggesztette a világ legnagyobb LNG-exportlétesítményének termelését iráni támadás miatt. A Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom gyakorlatilag leállt, pedig ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és LNG-ellátásának mintegy egyötöde.
A feszültség a szállítmányozási piacokon is érezhető: a Közel-Keletről Kínába irányuló nyersolaj-fuvarozás napi díja rekord, 424 ezer dollárra ugrott. Bár Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek már korábban növelték exportjukat, és az OPEC+ is termelésbővítésről döntött, ezek fenntarthatósága a Hormuzon való áthaladástól függ.
Elemzők szerint rövid távon 82–85 dollár lehet a Brent felső sávja, miközben a korábbi kínálatbővítések valamelyest tompítják az áremelkedést.
Irán külügyminisztere hangsúlyozta, hogy Teherán nem a szomszédos országokkal, hanem az ott állomásozó amerikai erőkkel áll szemben. Az izraeli hadsereg folytatta a Teherán és a Hezbollah elleni csapásokat, az izraeli Leviathan gázmező pedig leállította termelését. Az amerikai stratégiai tartalék felszabadításáról egyelőre nincs döntés.
Diplomáciai szinten az Egyesült Arab Emírségek és Katar igyekszik mérsékelni a konfliktust. Ha azonban a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, a Perzsa-öböl termelői néhány héten belül elérhetik tárolókapacitásuk határát, ami kitermeléscsökkentéshez vezethet. Elemzők szerint minél tovább húzódik a háború, annál súlyosabb hatást gyakorol az olajpiacra és a világgazdaságra.
Olaj, gáz: bajba kerülhet az Európai Unió
Újra egyértelművé vált az Európai unió hibás energiapolitikája az iráni háború kitörése után. Az EU szinte minden fosszilis tüzelőanyagát importból szerzi be, ami miatt sebezhetővé válik a geopolitikai konfliktusokkal szemben, főleg úgy, hogy a racionalitásokat nélkülözve leválasztotta magát a szárazföldön, olcsón elérhető orosz olajról és gázról. Az elmúlt napok fejleményei egyértelműen rávilágítottak: az EU képtelen energiaszuverenitását biztosítani. A témában írt korábbi cikkünket itt olvashatja.
Aki a háborút támogatja az energiaárak emelésére is igent mond
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hétfőn délelőtt nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs pedig a Facebookon közzétett bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter álláspontját. A poszt központi állítása szerint „1000 forintos benzin” várna a magyarokra, ha az ukrán vezetés és Magyar Péter elképzelései érvényesülnének.