A háború kiterjedésére számítanak a kereskedők, meredeken emelkedik az olaj ára

Az olaj ára jelentősen emelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael fokozta katonai műveleteit Irán ellen, amely válaszul a Hormuzi-szoros teljes lezárásával fenyegetőzött, és dróntámadást hajtott végre az amerikai nagykövetség ellen Rijádban. A Brent olaj jegyzése 80 dollár közelébe emelkedett, hétfőn 7 százalékos ugrást követően, míg a WTI ára 73 dollár körül mozgott. Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy Washington „bármit megtesz, ami kell”, Marco Rubio külügyminiszter pedig a katonai kampány további eszkalációját helyezte kilátásba.

A Ras Tanura olajtermelő üzeme Dammám közelében, Szaúd-Arábia keleti tartományában. Leállása is hozzájárult az olaj világpiaci árának emelkedéséhez. Fotó: BILAL QABALAN / AFP

A rijádi amerikai nagykövetséget két drón találta el, kisebb tüzet és korlátozott anyagi kárt okozva. Az amerikai külügyminisztérium felszólította állampolgárait a Közel-Kelet elhagyására a súlyos biztonsági kockázatok miatt. Ebrahim Jabbari, az iráni Forradalmi Gárda tanácsadója az állami televízióban azt mondta: felgyújtanak minden hajót, amely megpróbál áthaladni a Hormuzi-szoroson.

A háború szombaton robbant ki, és gyorsan kiterjedt az olajban gazdag térségre.

Az olaj, a földgáz, a dízel és még a szén ára is megugrott, ami világszintű inflációs hullám veszélyét hordozza.

A piaci mutatók szűk kínálatra utalnak: a Brent azonnali spreadje 1,83 dollárra nőtt az egy héttel korábbi 19 centről, a hosszabb lejáratok közötti különbség pedig 3,80 dollárra tágult.

Az energetikai infrastruktúra közvetlen célponttá vált. Szaúd-Arábia leállította a Ras Tanura finomítót egy dróntámadás után, Katar pedig felfüggesztette a világ legnagyobb LNG-exportlétesítményének termelését iráni támadás miatt. A Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom gyakorlatilag leállt, pedig ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és LNG-ellátásának mintegy egyötöde.

A feszültség a szállítmányozási piacokon is érezhető: a Közel-Keletről Kínába irányuló nyersolaj-fuvarozás napi díja rekord, 424 ezer dollárra ugrott. Bár Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek már korábban növelték exportjukat, és az OPEC+ is termelésbővítésről döntött, ezek fenntarthatósága a Hormuzon való áthaladástól függ.

Elemzők szerint rövid távon 82–85 dollár lehet a Brent felső sávja, miközben a korábbi kínálatbővítések valamelyest tompítják az áremelkedést.

Irán külügyminisztere hangsúlyozta, hogy Teherán nem a szomszédos országokkal, hanem az ott állomásozó amerikai erőkkel áll szemben. Az izraeli hadsereg folytatta a Teherán és a Hezbollah elleni csapásokat, az izraeli Leviathan gázmező pedig leállította termelését. Az amerikai stratégiai tartalék felszabadításáról egyelőre nincs döntés.