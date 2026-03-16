A Janaf üzent a MOL-nak, a reagálásban nincs köszönet – egyre feszültebb a helyzet

A Janaf szerint a vállalat „teljes mértékben az Európai Unió szabályaival, a versenyjoggal és a nemzetközi szankciókkal összhangban működik”. Ezt friss közleményükben írják, ami azután jelent meg, hogy a MOL és a Slovnaft újabb feljelentést nyújtott be az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál a Janaf visszaélésszerű árképzési gyakorlatát támadja. A beadvány szerint a Janaf tartósan és következetesen visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat az olajszállításoknál, amelyet objektív indokok nem támasztanak alá.

A horvát nyersolajszállító cég Janaf terminálja Omišalj kikötőjében

A Janaf szerint megbízható olajszállítási partnerek

A Janaf azt állítja, hogy bármilyen, az Európai Bizottság előtt zajló eljárásra nyitottak, mivel állításuk szerint szabályosan és piaci alapon működnek, és konstruktívan állnak hozzá minden észrevételhez. Egyúttal azt is állítják, hogy a rendszerükben „alkalmazott szállítási tarifákat minden partner számára azonos kritériumok alapján állapítják meg, egy átlátható és közös folyamat keretében, amelyben a partnerek a módszertannal is tisztában vannak”.

A horvát nyersolajszállító szerint eddig is igazolását adták annak, hogy megbízható és biztonságos energetikai partnerek, és biztosítják a nyersolaj folyamatos ellátását a közép-európai országok számára. Szerintük „a MOL-csoport is tisztában van ezzel, hiszen nemrégiben kilenc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tanker érkezését jelentette be a JANAF-nak.

Ezek közül négy már meg is érkezett az omišalji terminálra, további három márciusban várható, még kettő pedig áprilisban.

„Ahogy eddig is, a JANAF minden nyomásgyakorlástól függetlenül továbbra is biztosítani fogja a nyersolaj rendszeres szállítását Magyarország és Szlovákia számára, a szállítási menetrendnek és a MOL-csoport igényeinek megfelelően” – jelzik.

Orosz eredetű olaj: EU-s klauza, az amerikai szankciók átmeneti felfüggesztése

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy a Janaf elvégzi-e orosz eredetű olaj szállítását, amennyiben a MOL ilyen termelésű kőolajat rendel be. Ezzel kapcsolatban ugyanis – úgy tűnik – továbbra sem egyértelmű a kommunikácjójuk.