Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

olaj

A Janaf üzent a MOL-nak, a reagálásban nincs köszönet – egyre feszültebb a helyzet

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Reagált a horvát nyersolajszállító vállalat, a Janaf a MOL Csoport által árképzési gyakorlatuk ellen benyújtott EU-s panaszra, pontosabban a panaszbenyújtás tényére. A Janaf azt ígéri konkrét szállítmányok megnevezésével: ahogy eddig, úgy a továbbiakban is szállít a MOL részére olajat, de az orosz eredetű, tengeri szállítású olaj továbbításával kapcsolatosan továbbra is zavaros a válasz. Ez annak tükrében különösen érdekes, hogy a Janaf azt állítja, hogy mindenben követi az EU-s szabályozást. Ebből pedig következne, hogy elvégzi az orosz eredetű olaj szállítását is.
olajJanafMOLszállítás

A Janaf szerint a vállalat „teljes mértékben az Európai Unió szabályaival, a versenyjoggal és a nemzetközi szankciókkal összhangban működik”. Ezt friss közleményükben írják, ami azután jelent meg, hogy a MOL és a Slovnaft újabb feljelentést nyújtott be az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál a Janaf visszaélésszerű árképzési gyakorlatát támadja. A beadvány szerint a Janaf tartósan és következetesen visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat az olajszállításoknál, amelyet objektív indokok nem támasztanak alá.

A horvát nyersolajszállító cég Janaf terminálja Omišalj kikötőjében
Fotó: Wikipedia Commons

A Janaf szerint megbízható olajszállítási partnerek

A Janaf azt állítja, hogy bármilyen, az Európai Bizottság előtt zajló eljárásra nyitottak, mivel állításuk szerint szabályosan és piaci alapon működnek, és konstruktívan állnak hozzá minden észrevételhez. Egyúttal azt is állítják, hogy a rendszerükben „alkalmazott szállítási tarifákat minden partner számára azonos kritériumok alapján állapítják meg, egy átlátható és közös folyamat keretében, amelyben a partnerek a módszertannal is tisztában vannak”.

A horvát nyersolajszállító szerint eddig is igazolását adták annak, hogy megbízható és biztonságos energetikai partnerek, és biztosítják a nyersolaj folyamatos ellátását a közép-európai országok számára. Szerintük „a MOL-csoport is tisztában van ezzel, hiszen nemrégiben kilenc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tanker érkezését jelentette be a JANAF-nak. 

Ezek közül négy már meg is érkezett az omišalji terminálra, további három márciusban várható, még kettő pedig áprilisban.

„Ahogy eddig is, a JANAF minden nyomásgyakorlástól függetlenül továbbra is biztosítani fogja a nyersolaj rendszeres szállítását Magyarország és Szlovákia számára, a szállítási menetrendnek és a MOL-csoport igényeinek megfelelően” jelzik.

Orosz eredetű olaj: EU-s klauza, az amerikai szankciók átmeneti felfüggesztése

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy a Janaf elvégzi-e orosz eredetű olaj szállítását, amennyiben a MOL ilyen termelésű kőolajat rendel be. Ezzel kapcsolatban ugyanis úgy tűnik továbbra sem egyértelmű a kommunikácjójuk

Ez azért aggályot, mert mind az orosz olajra kivetett EU-s szankciók klauzája, mind a napokban bejelentett amerikai döntés a washingtoni szankciók átmeneti felfüggesztéséről azt kellene, hogy eredményezze, hogy a Janaf nem tagadja meg az orosz eredetű olaj szállítását a MOL és a Slovnaft részére. 

Sőt, a MOL érvelése szerint az EU-s klauza alapján erre kötelezettsége van a mostani, kifeszített energiapiaci helyzetben a Barátság vezeték kiesése miatt, tehát az nem csak opciós lehetőség a horvát vállalat számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!