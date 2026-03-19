Egy titokzatos korallképződmény épségén múlhat a fél világ olajellátása

Miként megíruk, Irán a Dél-Fársz gázmezője elleni támadásra bosszúként rakétákat indított Katar, egyben a világ legnagyobb LNG-létesítménye ellen. Ras Laffan komplexuma súlyosan megsérült a támadás következtében, vagyis nem elég, hogy a termelés már korábban leállt, most arra is legalább heteket kell várni, hogy kijavítsák a sérüléseket. Az iráni akció a földgáz európai és ázsiai árának emelkedése szempontjából vörös vonal átlépését jelenti. Hasonlóan vízválasztót jelentene a kőolajpiacon az, ha jelentősen megsérülének a Perzsa-öböl északkeleti szegletében található Kharg-sziget olajinfrastruktúrái, ezzel szinte teljesen elvágva Iránt az exportpiacaitól.

A Kharg-szigetről 2026t-ban készített műholdfelvételen látni az alapvető fontosságú iráni olajinfrastruktúrákat

Fotó: AFP/Planet Labs PBC

Hivatalosan még nem érte támadás a Kharg-sziget olajinfrastruktúráját

Miként az Origón arról beszámoltunk, már a háború második napján arról érkeztek értesülések, hogy támadás érhette a Kharg-sziget olajlétesítményeit. Később kiderült, hogy ilyen akkor nem történt, s bár azóta az amerikai erők csapásokat mértek a sziget katonai létesítményeire – a hivatalos közlés szerint csak ilyenekre –, az olajinfrastruktúrák egyelőre sértetlenek. Ez a bejelentés azonban újra az apró korallszigetre irányította a globális figyelmet, amely Irán olajgazdaságának kulcseleme.

Az olajpiacok számára a Kharg-sziget a tengeri nyersolaj-kereskedelem legkritikusabb csomópontja: bármilyen tartós fennakadás a szigeten azonnal veszélyeztetné az ország exportkapacitásának döntő részét, és önmagában sokkhullámokat indítana el a regionális és globális ellátási láncokban – állítja a Kpler nyersanyagpiaci elemző Kharg-szigetről kiadott összegzése.

A Kharg-sziget továbbra is Irán legfontosabb – és egyben egyre sérülékenyebb – gazdasági eszköze, amely a Perzsa-öböl mélyén helyezkedik el.

A sziget elhelyezkedése:

A nélkülözhetetlen Kharg-sziget

A Kharg-sziget a Közel-Keleti-öböl északi részén fekszik, mintegy 25 kilométerre Irán partjaitól és több mint 480 kilométerre a Hormuzi-szorostól északnyugatra. Jelentősége elsősorban földrajzi adottságaiból fakad:

Irán partvidékének nagy része túl sekély a világ legnagyobb tankerhajói számára, Khargot azonban természetesen mély víz veszi körül, így a VLCC-k (a legnagyobb olajszállító hajók) közvetlenül kiköthetnek, és akár mintegy 2 millió hordónyi rakományt is felvehetnek.

Annak, hogy a VLCC-k közvetlen rakodhatók, a teljes folyamatot tekintve óriási jelentősége mind költségek, mind a rakodási idő szempontjából. Nagy tankerhajók kikötnek a horvátországi Omisaljnál is, és például a MOL számára hoznak finomítandó kőolajat, ám ezek kisebb tankerek (bár a régiós ellátás számára elegendő kapacitásúak, 50-70 ezer tonnával). A Kharg-szigetről azonban főként Ázsiába kell eljuttatni az energiahordozókat, egészen más nagyságrendben, így a hajók kikötésének nagy jelentősége van.

Mint az utóbbi nagyjából egy hét hajózási adataiból látni: az iráni kötődésű hajók továbbra is áthaladnak az Irán által lezárt Hormuzi-szoroson, melyek kőolaj rakományát a Kharg-szigeten töltik a hajótestbe.

Irán évtizedeken át építette ki azokat a vezetékrendszereket, amelyek a szárazföldi kőolajmezőkről a szigetre szállítják az olajat, így Kharg lett a nyersolaj fő gyűjtő-, tároló- és rakodópontja, mielőtt az a nemzetközi piacokra kerül.