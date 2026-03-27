Brutális lenne az olajsziget elleni invázió ára – azonnal több ezer forinttal többe kerülne az olaj

Még jobban beássa magát Irán a Kharg-szigetre, megerősítve létfontosságú olajexportközpontját, különösen azért, mert egyes értesülések szerint a Donald Trump vezette amerikai kormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogy amerikai erőket vezényeljen a sziget elfoglalására. Washington ezzel gyakorolna nyomást Iránra a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása érdekében. Katonai tisztviselők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen művelet komoly kockázatokkal járna. Irán megerősítette a sziget védelmét további légvédelmi rendszerekkel, köztük hordozható rakétákkal, valamint aknákat telepített a feltételezett partraszállási pontok környékén. Ha a sziget olajinfrastruktúrája megsérül egy esetleges katonai akcióban, az újabb, borzalmas erejű energiapiaci sokkot okozhat.

A Kharg-szigeten Irán központi jelentőségű olajinfrastruktúrája található

Fotó: AFP/European Space Agency

Készülnek a partraszállásra az olajszigeten?

Az iráni háború kapcsán már többször szóba került – maga Donald Trump is beszélt arról –, hogy egy „végső nagy csapással” tennének pontot az iráni háború végére. Egyúttal elérnék azt, hogy Irán feloldja a Hormuzi-szoros korlátozását, amin a világ kőolajszállításának 20 százaléka, LNG-szállítmányainak kb. 18 százaléka halad át, és a szállítások kiesése most nagy energiapiaci felfordulást okozott. Arról is érkeznek értesülések, hogy Trump további erősítést küldene a régióban, akár tízezer katona átvezénylése is felmerülhet a Wall Street Journal szerint, ami önmagában a szárazföldi műveletek esélyét növelheti.

Ennek kapcsán érdemes összefoglalni a katonai kérdésekben általában jól értesült Axios nemrég megjelent beszámolóját, melyben forrásaik alapján arról írnak, hogy négy fő „végső csapás” lehetőségének tervét készítették el a katonai vezetők és elemzők, amikből Trump elnök választhat (a legutolsó információk szerint Trump még arról sem döntött, végrehajtja-e a „végső csapást”, melynek egyik lehetséges forgatókönyve lehet egy részleges partraszállás):

A Kharg-sziget, Irán fő olajexportközpontjának megszállása vagy blokádja lehet az egyik lehetőség. Ez azért fájhat Iránnak, mert így saját szállítmányait sem tudja külföldre juttatni az ázsiai piacokra, ami hosszabb távon az ország egyik fő devizabevételi forrásának kiszáradásával járna. Larak megszállása: a sziget Irán fontos támasza a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésnek. A stratégiai előőrs iráni bunkereknek, teherhajókat felrobbantani képes támadóhajóknak, és a szorosban történő mozgást figyelő radaroknak ad otthont, ezek kiiktatásával jelentősen lazulna az iráni kontroll a szoros felett A stratégiai fontosságú, szintén a Perzsa-öbölben található, 2000 lakosú, halászatra berendezkedett Abu Musa sziget és két kisebb sziget elfoglalása, amelyek a szoros nyugati bejáratának közelében fekszenek, és Irán ellenőrzése alatt állnak, de az Egyesült Arab Emírségek is igényt tart rájuk. Iráni olajat exportáló hajók blokkolása vagy lefoglalása a Hormuzi-szoros keleti oldalán.

Ezek mellett szó lehet arról is, hogy Irán nukleáris képességinek gyengítése érdekében az amerikai hadsereg kis létszámú, de magasan képzett elitalakulatokkal hajtana végre akciókat a szárazföld belsejében, hogy kivonják Iránból a nukleáris létesítményekben található, magas dúsítású uránt. A létesítmények elleni légitámadások ugyanis nem feltétlen hoznák a várt eredményeket a képességek letörésére.