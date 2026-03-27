Brutális lenne az olajsziget elleni invázió ára – azonnal több ezer forinttal többe kerülne az olaj

Még jobban beássa magát Irán a Kharg-szigetre, megerősítve létfontosságú olajexportközpontját, különösen azért, mert egyes értesülések szerint a Donald Trump vezette amerikai kormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogy amerikai erőket vezényeljen a sziget elfoglalására. Washington ezzel gyakorolna nyomást Iránra a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása érdekében. Katonai tisztviselők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen művelet komoly kockázatokkal járna. Irán megerősítette a sziget védelmét további légvédelmi rendszerekkel, köztük hordozható rakétákkal, valamint aknákat telepített a feltételezett partraszállási pontok környékén. Ha a sziget olajinfrastruktúrája megsérül egy esetleges katonai akcióban, az újabb, borzalmas erejű energiapiaci sokkot okozhat.
Készülnek a partraszállásra az olajszigeten?
Az iráni háború kapcsán már többször szóba került – maga Donald Trump is beszélt arról –, hogy egy „végső nagy csapással” tennének pontot az iráni háború végére. Egyúttal elérnék azt, hogy Irán feloldja a Hormuzi-szoros korlátozását, amin a világ kőolajszállításának 20 százaléka, LNG-szállítmányainak kb. 18 százaléka halad át, és a szállítások kiesése most nagy energiapiaci felfordulást okozott. Arról is érkeznek értesülések, hogy Trump további erősítést küldene a régióban, akár tízezer katona átvezénylése is felmerülhet a Wall Street Journal szerint, ami önmagában a szárazföldi műveletek esélyét növelheti.
Ennek kapcsán érdemes összefoglalni a katonai kérdésekben általában jól értesült Axios nemrég megjelent beszámolóját, melyben forrásaik alapján arról írnak, hogy négy fő „végső csapás” lehetőségének tervét készítették el a katonai vezetők és elemzők, amikből Trump elnök választhat (a legutolsó információk szerint Trump még arról sem döntött, végrehajtja-e a „végső csapást”, melynek egyik lehetséges forgatókönyve lehet egy részleges partraszállás):
- A Kharg-sziget, Irán fő olajexportközpontjának megszállása vagy blokádja lehet az egyik lehetőség. Ez azért fájhat Iránnak, mert így saját szállítmányait sem tudja külföldre juttatni az ázsiai piacokra, ami hosszabb távon az ország egyik fő devizabevételi forrásának kiszáradásával járna.
- Larak megszállása: a sziget Irán fontos támasza a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésnek. A stratégiai előőrs iráni bunkereknek, teherhajókat felrobbantani képes támadóhajóknak, és a szorosban történő mozgást figyelő radaroknak ad otthont, ezek kiiktatásával jelentősen lazulna az iráni kontroll a szoros felett
- A stratégiai fontosságú, szintén a Perzsa-öbölben található, 2000 lakosú, halászatra berendezkedett Abu Musa sziget és két kisebb sziget elfoglalása, amelyek a szoros nyugati bejáratának közelében fekszenek, és Irán ellenőrzése alatt állnak, de az Egyesült Arab Emírségek is igényt tart rájuk.
- Iráni olajat exportáló hajók blokkolása vagy lefoglalása a Hormuzi-szoros keleti oldalán.
Ezek mellett szó lehet arról is, hogy Irán nukleáris képességinek gyengítése érdekében az amerikai hadsereg kis létszámú, de magasan képzett elitalakulatokkal hajtana végre akciókat a szárazföld belsejében, hogy kivonják Iránból a nukleáris létesítményekben található, magas dúsítású uránt. A létesítmények elleni légitámadások ugyanis nem feltétlen hoznák a várt eredményeket a képességek letörésére.
Maradjunk most a Kharg-sziget kérdésénél, hiszen míg Hormuzi-szoros blokádja a globális energiapiacra való erőteljes nyomásgyakorlás eszköze Irán részéről, addig a Kharg-sziget Irán egész gazdaságának egyik fontos bástyája!
Irán mindent megtenne olajközpontja védelméért
A Kharg-sziget jelentőségét, az Iráni olajiparban betöltött szerepét nemrég ebben az összeállításban mutattuk be az Origón. A Kharg-sziget jelentősége nem csupán logisztikai, hanem gazdasági is. Az iszlám ország strukturálisan továbbra is erősen függ az olajexporttól, amely az ország fő devizaforrása és az állami költségvetés egyik alapja. Ez a függőség a szankciók ellenére is fennmaradt.
Irán tengeri nyersolajexportja 2023 és 2025 között 9 százalékkal nőtt, és tavaly elérte a napi mintegy 1,68 millió hordós csúcsot.
A sziget amerikai kontrollja és így az iráni tengeri szállítások leállása súlyos pénzügyi csapást jelentene Teheránnak. Ugyanakkor az Oilprice szerint még Washingtonban sincs egységes álláspont egy ilyen akció sikeréről, sőt, tapintható a szkepticizmus azzal kapcsolatban is, hogy a sziget elfoglalása valóban elérné-e a kívánt stratégiai célt.
Még sikeres hadművelet esetén sem biztos, hogy megoldaná az energiaellátással kapcsolatos szélesebb konfliktust, sőt akár tovább is eszkalálhatná a helyzetet.
Egy izraeli forrás szerint az amerikai csapatokat drónokkal és vállról indítható rakétákkal támadhatják, amennyiben megkísérlik a partraszállást, azaz a szárazföldi akció még az amerikai erők számára is kockázatos lenne.
Bár a Kharg-sziget viszonylag kicsi – területe körülbelül Manhattan egyharmada –, elfoglalása jelentős katonai műveletet igényelne. Az Egyesült Államok térségben állomásozó erői között megtalálhatók kétéltű támadásokra kiképzett tengerészgyalogos egységek, valamint bevetésre készülő légideszant alakulatok. A felderítési adatok szerint a szigeten újonnan megerősített állások és védelmi előkészületek figyelhetők meg.
Egyes elemzők szerint Irán olajexportjának tengeri blokáddal történő célba vétele kevésbé kockázatos alternatívát jelenthetne a szárazföldi csapatok bevetéséhez képest.
Azonnal 10 dollárral növelné az olaj árát egy invázió
A Kharg-sziget elfoglalásának hatásai azonnaliak lennének, de a helyben lezajló konfliktus lefolyásától függően hosszú távú következményekkel is számolni kell. Egyik sem lenne kellemes. Az amerikai erők korábban már bombázták a szigetet, de úgy tűnik, az akciók eddig valóban csak a katonai célpontok ellen irányultak. A helyzet viszont más lenne, ha az olajinfrastruktúrát érnék támadások, akár egy szárazföldi akcióban.
Bob Yawger, a Mizuho Financial Group energiapiacokkal foglalkozó stratégája a Newsweeknek azt mondta, hogy az első hír az amerikai erők Kharg-szigeti partraszállásáról,
az azonnal mintegy 10 dollárral tornázná fel a Brent olaj árát a jelenlegi, nagyjából 107 dolláros szintről, és ez a hatás „legalább májusig” érezhető maradna.
Hozzátette: az árfolyam – a katonai művelet alakulásától függően – „könnyen megközelítheti a 130 dolláros csúcsot is”, amelyet az orosz-ukrán háború kezdeti időszakában ért el a piac.
A Kharg-sziget olajterminálja napi több millió hordónyi olaj kezelésére alkalmas, a tartálymezőn mintegy 30 millió hordó nyersolajat lehet raktározni.
A sziget olajinfrastruktúrájának kiesése azonnal további 1,5 millió hordó olaj kiesését okozná a világpiacon, és Kínát mint az iráni olaj eddig legnagyobb vásárlóját, akut olajhiányos állapot felé tolná.
Ha pedig Szaúd-Arábia közeli, kelet-nyugati irányú olajvezetéke is megsérülne a műveletek során, az ennél is magasabb olajárat eredményezne.