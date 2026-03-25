Gyorsítósávra kerül az új magyar-szerb kőolajvezeték építése

Nem pusztán Szerbia, hanem a régió ellátásának szempontjából is nagy jelentőségű a korábban már bejelentett, új magyar-szerb olajvezeték építése. A beruházás megvalósulása most felgyorsulhat, ami a mostani, energiaválsággal fenyegető időszakban fontos lépés a régiós ellátásbiztonság, az olajellátás támogatásának szempontjából, melynek fenntartása Magyarországnak is érdeke.
Az új magyar-szerb olajvezeték stratégiai jelentőségét jelzi, hogy a kormány a 2027-2028-ra elkészülő projektet kiemelt beruházássá nyilvánítja, az erről szóló kormányrendelet társadalmi egyeztetése hamarosan lezárul. Ez azt jelenti, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó engedélyezési folyamatok felgyorsulhatnak, a munkálatok gyors ütemben valósulhatnak majd meg.

Egy dolgozó a NIS szerb olajipari vállalat pancsovai finomítójában
Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Ez az új magyar-szerb olajvezeték jelentősége

Az új kőolajvezeték nem csak Szerbia számára, hanem Magyarország és Szlovákia számára is fontos, hiszen még több lehetőséget ad az érintett országok kezébe a vezetékrendszereik kapacitásainak összehangolására, az olajszállítások hatékony ütemezésére.

az új olajvezeték célja, hogy azon nagyobb mennyiségben áramolhasson kőolaj Magyarország irányából Szerbiába. 

az új olajvezeték célja, hogy azon nagyobb mennyiségben áramolhasson kőolaj Magyarország irányából Szerbiába.

A nyersolajszállítást akár az új összeköttetéssel egyidőben, akár később, olajipari termékek szállítására készített vezetékrendszer is kiegészítheti. Ez bővíti a régiós országok mozgásterét az üzemanyag-ellátás összehangolásában is. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter nemrég azt közölte: a kőolajvezeték mellett dízelvezeték is épül a két ország között.

A fejlesztésnek az a célja, hogy Szerbia kőolajjal való ellátása Magyarországról is megvalósulhasson, az országon keresztülutaztatott, azaz tranzitált kőolajjal, mely az ellátásbiztonság növelésén túl tranzitdíj-bevételt is jelent majd az országnak.

 

 

