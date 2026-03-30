Erre várt mindenki: Trump kimondta az igazságot az iráni olajról

Donald Trump amerikai elnök szerint „sok lehetőség” áll az Egyesült Államok előtt, és elképzelhető a Perzsa-öbölben fekvő sziget megszállása, amelyen keresztül Irán olajexportjának mintegy kilencven százaléka halad át. Hozzátette: egy ilyen lépés tartós katonai jelenlétet igényelne.
Jöhet a támadás az iráni olajsziget ellen?
Az elnök úgy vélekedett, hogy az iráni védelem a szigeten gyenge, és azt az amerikai erők „nagyon könnyen” elfoglalhatnák.
Trump az interjúban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok eddig mintegy 13 ezer célpontot támadott Iránban, és „még körülbelül háromezer célpont” maradt hátra. Egyúttal jelezte, hogy a pakisztáni közvetítéssel zajló közvetett amerikai-iráni tárgyalások előrehaladást mutatnak, és egy megállapodás „viszonylag gyorsan” létrejöhet.
Az amerikai Központi Parancsnokság szombaton bejelentette, hogy
- több mint 3500 katona,
- köztük 2500 tengerészgyalogos érkezett a Közel-Keletre.
Washington új határidőt szabott Teheránnak a háború lezárását célzó egyezség elfogadására; ennek lejárta után az Egyesült Államok további csapásokat helyezett kilátásba az iráni energiaszektor ellen.
Egy orosz olajtanker kikötésében bízhatnak Kubában
Donald Trump Kubából is beszélt a kőolajjal összefüggésben, amikor az Air Force One fedélzetén jelezte, hozzájárul, hogy egy orosz tanker nyersolajat szállítson az energiaválsággal küzdő országba.
Trump hangsúlyozta, hogy „nincs problémája” azzal sem, ha más országok is olajat juttatnak el Kubába, mondván, a lakosságnak szüksége van energiára, még ha ez a havannai vezetést is segíti. A szankcionált, az orosz árnyékflottához tartozó Anatoly Kolodkin tanker vasárnap Kuba keleti partjai közelében haladt, és várhatóan hétfőn ér kikötőbe.
A hajó a becslések szerint 650–730 ezer hordó nyersolajat szállít, ami a jelenlegi jegyrendszer mellett akár egy hónapig is fedezheti Kuba szükségleteit.
Az Egyesült Államok parti őrsége nem kapott utasítást a hajó feltartóztatására, noha erre lett volna lehetőség – írta a The New York Times amerikai tisztviselőkre hivatkozva.
Kuba három hónapja nem kapott olajszállítmányt, miután Washington leállította a venezuelai exportot, és vámfenyegetésekkel riasztotta el a többi beszállítót, köztük Mexikót is.
Az ellátási hiány súlyos energiaválságot idézett elő: szigorú üzemanyag-racionálás van érvényben, miközben ismétlődő áramszünetek sújtják a mintegy 10 milliós országot.
Miként az Origón megírtuk, az energiaválság már januárban érezette hatását, és az országban azóta csak rosszabb lett a helyzet. Trump elnök ugyanakkor a korábban arról is beszélt, hogy a külpolitikai, katonai erővel végrehajtott beavatkozások sorában „Kuba lesz a következő", azt ugyanakkor nem fejtette ki, mit ért a kijelentés alatt.
Washington korábban ideiglenesen enyhítette az orosz olajszektorra vonatkozó szankciókat az iráni háború miatt szűkülő globális kínálat ellensúlyozására, bár ezek az intézkedések hivatalosan nem terjedtek ki Kubára.
Az ázsiai kereskedés indulásához hasonlóan Európában is negatív nyitást várnak hétfőn az MBH Elemzési Centrumban, gyorsértékelésük szerint ennek legfőbb oka az, hogy Donald Trump a hétvégén a hivatkozott interjúban arról beszélt, hogy meg akarja szerezni Irán olajkészletét és a Kharg-sziget ellen katonai inváziót is tervez.
Ezért megkerülhetetlen a Kharg-sziget az iráni olajexportban?
Miként a Magyar Nemzet oldalán megjelent cikk kitér rá, a Perzsa-öböl északi régiójában található apró korallsziget az iráni olajkivitel, azon keresztül pedig az ország egyik gazdasági fundamentuma, az olajexport leállása súlyos csapással érne fel Teheránnak. Bár Trump elnök arról beszélt, hogy az amerikai erők könnyen el tudnák foglalni a szigetet, melynek olajinfrastruktúráját még nem, de katonai létesítményeit már érték csapások (a Pentagon szerint mintegy 90 katonai célpontot támadtak eddig), egyes elemzők ennél óvatosabban fogalmaznak, és azt jelzik, hogy egy szárazföldi támadás a szigeten kockázatai lépés lenne. A rendelkezésre álló információk alapján Washingtonban még nem hoztak döntést a kérdésben.