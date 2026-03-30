Erre várt mindenki: Trump kimondta az igazságot az iráni olajról

Donald Trump amerikai elnök szerint „sok lehetőség” áll az Egyesült Államok előtt, és elképzelhető a Perzsa-öbölben fekvő sziget megszállása, amelyen keresztül Irán olajexportjának mintegy kilencven százaléka halad át. Hozzátette: egy ilyen lépés tartós katonai jelenlétet igényelne.

Donald Trump amerikai elnök az iráni olajsziget lehetséges megszerzéséről beszélt

Jöhet a támadás az iráni olajsziget ellen?

Az elnök úgy vélekedett, hogy az iráni védelem a szigeten gyenge, és azt az amerikai erők „nagyon könnyen” elfoglalhatnák.

Trump az interjúban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok eddig mintegy 13 ezer célpontot támadott Iránban, és „még körülbelül háromezer célpont” maradt hátra. Egyúttal jelezte, hogy a pakisztáni közvetítéssel zajló közvetett amerikai-iráni tárgyalások előrehaladást mutatnak, és egy megállapodás „viszonylag gyorsan” létrejöhet.

Az amerikai Központi Parancsnokság szombaton bejelentette, hogy

több mint 3500 katona,

köztük 2500 tengerészgyalogos érkezett a Közel-Keletre.

Washington új határidőt szabott Teheránnak a háború lezárását célzó egyezség elfogadására; ennek lejárta után az Egyesült Államok további csapásokat helyezett kilátásba az iráni energiaszektor ellen.

Egy orosz olajtanker kikötésében bízhatnak Kubában

Donald Trump Kubából is beszélt a kőolajjal összefüggésben, amikor az Air Force One fedélzetén jelezte, hozzájárul, hogy egy orosz tanker nyersolajat szállítson az energiaválsággal küzdő országba.