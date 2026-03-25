Itt a válság: tízpontos javaslattal állt elő a Nemzetközi Energiaügynökség

A Közel-Keleten zajló konfliktus kitörését követő napoktól kezdődően a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) több mint 40 ország bejelentéseit követte nyomon, amelyek sürgősségi intézkedéseket vezetnek be vagy fontolgatnak annak érdekében, hogy megóvják a fogyasztókat az áremelkedésektől, elsősorban az olaj és származékai vonatkozásában. Az azonnali kormányzati válaszlépések közé tartozik az árplafonok bevezetése, az üzemanyag-támogatások és az adózási változtatások, valamint olyan árstabilizációs mechanizmusok alkalmazása, amelyek gyorsan korlátozni tudják a fogyasztói árak emelkedését. Az IEA szerint érdemes a közelmúlt globális válságaira tekinteni a tanulságokért, friss ajánlásukban pedig 10 javaslatot fogalmaznak meg, mellyekkel közületi szinten (vállalkozások, intézmények), valamint a magánszemélyek is rendszerezett módon spórolhatának az kőolajalapú energián „sok kicsi sokra megy”-alapon.
Válságra rendezkedik be az olajpiac
Nincs megnyugvás az energiapiacon, az iráni háborús válság mélyülése miatt – Teherán újra csapásokat mért a Perzsa-öböl országaira – cikkünk készítésekor újra 100 dollár fölött jár a Brent olaj ára emelkedő tendenciával, miközben az előrejelzések szerint minden idők egyik legnagyobb energiaválságával kell szembenéznie a világnak. A néhány évvel ezelőtti, szintén globális hatású válságok - így a Covid-19 világjárvány és az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanásával összefüggő energiakrízis – megmutatták, hogy ezek a helyzetek aránytalanul sújtják a társadalom szegényebb rétegeit. Ezen általános hatáson túl a távoli, valamint a szigeteken és szigetországokban élő fogyasztók és kisvállalkozások különösen kitettek az olajárak növekedésének.
Az IEA szerint ugyanakkor a korábbi események tapasztalatai iránymutatást adhatnak a jelenlegi intézkedésekhez.
Például 2022 eleje és 2023 áprilisa között a kormányok mintegy 900 milliárd dollárt költöttek közvetlen támogatásokra, utalványokra, adócsökkentésekre és árszabályozásra, ami gyakran további költségeket jelentett az energiacégek működési veszteségeinek kompenzálásán túl.
Az általános intézkedések, mint az árplafonok és az energiaadók csökkentése, széles körben alkalmazott eszközök voltak már akkor is, mivel viszonylag könnyen bevezethetők és gyorsan enyhíthetik a lakossági, vállalkozási terheket. Ugyanakkor jelentős költséget róhatnak az államokra, kivezetésük pedig egyáltalán nem könnyű, hiszen a fogyasztók hozzászoknak azok kedvező hatásaihoz.
Az ideiglenes és célzott sürgősségi támogatási mechanizmusok kialakítása – amelyek a leginkább rászoruló fogyasztókat segítik – biztosíthatja, hogy a kormányzati támogatás válság idején gyorsan és hatékonyan jusson el a megfelelő helyre. Az energiahatékonyságot és a fogyasztás visszafogását ösztönző rövid távú intézkedések szintén gyorsan csökkenthetik az energiaszámlákat költséghatékony módon, különösen az alacsonyabb jövedelmű családoknál, ahogy azt néhány példa már megmutatta.
Árplafonok és célzott intézkedések a múltban
A szervezet emlékeztet rá, hogy a kormányok támogathatják az alacsony jövedelmű háztartásokat az energia költségeinek csökkentésével vagy pénzbeli juttatások biztosításával. Ezek között pedig – tesszük hozzá – a magyar kormány mindig az első között van, akár a januári rezsistopra, akár a mostani válság miatt nemrég az üzemanyagoknál bevezetett védett ár nevű intézkedésre gondolunk. Az általános támogatásokkal szemben – amelyek mindenki számára előnyt jelentenek – pedig megjelenhetnek olyan célzott programok, melyek a sérülékenyebb fogyasztói csoportokba tartozókra összpontosítanak, így hatékonyabbá teszik a segítségnyújtást és csökkentik az állami kiadásokat. Például a válságra reagálva az Egyesült Királyság 53 millió fontos támogatási keretet jelentett be a fűtőolajat használó, sérülékeny fogyasztók számára.
- Korábban, 2022-ben Japán – tanulva a Covid-19 járvány jelentette válságból, amikor az általános pénzügyi támogatásoknak az volt a következménye, hogy még energiát fogyasztott a lakosság – célzott készpénzes támogatást nyújtott 16 millió alacsony jövedelmű háztartásnak a növekvő villamosenergia-, gáz- és üzemanyagköltségek kompenzálására. A Fülöp-szigetek nemrég országos programot indított, amely 5000 pesós (kb. 30 000 forint) készpénztámogatást biztosít a közúti szállításban műküdő járművek vezetőinek, kezdetben 139 000 tricikli-sofőr számára, hogy segítsen nekik megbirkózni az emelkedő üzemanyagárakkal.
- A Covid-19 válság idején Pakisztán készpénzátutalást biztosított az alacsony jövedelmű háztartásoknak, beleértve az üzemanyag-támogatást is. A jelenlegi válságra reagálva Pakisztán fontolgatja ugyanennek a programnak az újbóli bevezetését, különösen a motorkerékpár- és riksatulajdonosok célzott támogatásával, akik napi megélhetésükhöz üzemanyaghasználatra támaszkodnak.
Ezenkívül a kormányok maximálhatják azt az árat is, amelyet az energiaszolgáltatók a fogyasztóknak felszámíthatnak.
Az ilyen árplafonok célja, hogy megvédjék a háztartásokat és a vállalkozásokat a magas energiaáraktól, különösen a piaci ingadozások idején, vagy extrém fogyasztást eredményező időszakokban, mint például az idén januári hidegben, amire a magyar kormány rezsistop bevezetésével válaszolt.
Az árplafonok megint a széles társadalmi kör számára segítséget nyújtó intézkedések közé tartoznak, s azonnali pénzügyi segítséget jelenthetnek az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára, amelyek jövedelmük nagyobb részét költik energiára. Ugyanakkor a nem célzott árplafonok költségesek lehetnek, és csökkenthetik a fogyasztók hosszú távú energiafelhasználásának mérséklésére irányuló ösztönzések hatásait az IEA szerint.
Ezeket lehet érdemes megtenni az energiaválság idején
Az IEA összegzéséből kideül, hogy a szervezet szerint is nagy hangsúly jut a kormányzati intézkedéseknek az energiaköltségek mérséklésében a fogyasztók oldalán, különösen, ha a fogyasztói támogatások megfelelő időzítéssel és a leginkább rászorulókra összpontosítva jelennek meg a rendszerben. A korábbi válságok tapasztalatai azt mutatják, hogy a jól célzott támogatási mechanizmusok hatékonyabbak és költségvetési szempontból fenntarthatóbbak, mint az általános támogatások.
Ezek mellett pedig a szervezet szerint érdemes olyan intézkedéseket is bevezetni, melyek mérséklik az energiakeresletet, különösen a kőolaj és származékainak felhasználási területein.
Ezek tehát olyan intézkedések, melyek nem csak a kormányzati, átfogó intézkedések sorában, hanem a vállalatok, intézmények szintjén, akár saját hatáskörben eljárva is megjelenhetnek, az adott szervezetbe tartozókat érintik, és azok egyéni erőfeszítésein túl járulhatnak hozzá ahhoz, hogy kevesebb energiát használjunk, miközben jellemzően minimális kényelmetlenséggel járnak csak.
Mutatjuk az IEA által megfogalmazott 10 javaslatot, és az azokhoz társítható, a kőolaj és a finomított termékek iránti kereslet mérséklődéséhez hozzájáruló hatásokat.
- Otthoni munkavégzés, ahol lehetséges: csökkenti az ingázáshoz szükséges üzemanyag-felhasználást, különösen azoknál a munkaköröknél, amelyek alkalmasak távmunkára.
- Autópályákon a sebesség felső határának legalább 10 km/h-val történő csökkentése: az alacsonyabb sebesség csökkenti a személyautók, kisteherautók és teherautók üzemanyag-fogyasztását.
- A tömegközlekedés ösztönzése: a személyautókról buszokra és vonatokra való áttérés gyorsan csökkentheti az olajkeresletet.
- A magánautók váltakozó használatának bevezetése nagyvárosokban különböző napokon: a rendszámalapú korlátozások csökkenthetik a torlódásokat és az üzemanyag-igényes közlekedést.
- Az autómegosztás növelése és a hatékony vezetési gyakorlatok alkalmazása: a magasabb kihasználtság csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást.
- Hatékonyság növelése a közúti áruszállításban: a jobb vezetési gyakorlatok, a járműkarbantartás és a rakomány optimalizálása csökkentheti a dízelfogyasztást.
- Az LPG (autógáz) közlekedési célú felhasználásának csökkentése: a kétüzemű és átalakított járművek benzines üzemmódra váltása lehetővé teszi az LPG tartalékolását főzéshez és más alapvető szükségletekhez.
- A légi közlekedés kerülése, ahol van alternatíva: az üzleti célú repülések számának csökkentése gyorsan enyhítheti a kerozinpiacokra nehezedő nyomást.
- Amennyiben lehetséges, áttérés más modern főzési megoldásokra: az elektromos főzés és más korszerű megoldások csökkenthetik a fosszilis tüzelőanyagok el- és felhasználását.
- A petrolkémiai alapanyagok rugalmas felhasználása és rövid távú hatékonysági intézkedések bevezetése: az ipar hozzájárulhat az LPG felszabadításához az alapvető felhasználások számára, s ha gyors működési fejlesztéseket hajt végre, azzal párhuzamosan csökkentheti az olajfogyasztást.