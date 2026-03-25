Itt a válság: tízpontos javaslattal állt elő a Nemzetközi Energiaügynökség

A Közel-Keleten zajló konfliktus kitörését követő napoktól kezdődően a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) több mint 40 ország bejelentéseit követte nyomon, amelyek sürgősségi intézkedéseket vezetnek be vagy fontolgatnak annak érdekében, hogy megóvják a fogyasztókat az áremelkedésektől, elsősorban az olaj és származékai vonatkozásában. Az azonnali kormányzati válaszlépések közé tartozik az árplafonok bevezetése, az üzemanyag-támogatások és az adózási változtatások, valamint olyan árstabilizációs mechanizmusok alkalmazása, amelyek gyorsan korlátozni tudják a fogyasztói árak emelkedését. Az IEA szerint érdemes a közelmúlt globális válságaira tekinteni a tanulságokért, friss ajánlásukban pedig 10 javaslatot fogalmaznak meg, mellyekkel közületi szinten (vállalkozások, intézmények), valamint a magánszemélyek is rendszerezett módon spórolhatának az kőolajalapú energián „sok kicsi sokra megy”-alapon.

Kormányzati intézkedésekre és az olajfogyasztás visszafogására is szükség van energiaválság idején az IEA szerint (illusztráció)

Válságra rendezkedik be az olajpiac

Nincs megnyugvás az energiapiacon, az iráni háborús válság mélyülése miatt – Teherán újra csapásokat mért a Perzsa-öböl országaira – cikkünk készítésekor újra 100 dollár fölött jár a Brent olaj ára emelkedő tendenciával, miközben az előrejelzések szerint minden idők egyik legnagyobb energiaválságával kell szembenéznie a világnak. A néhány évvel ezelőtti, szintén globális hatású válságok - így a Covid-19 világjárvány és az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanásával összefüggő energiakrízis – megmutatták, hogy ezek a helyzetek aránytalanul sújtják a társadalom szegényebb rétegeit. Ezen általános hatáson túl a távoli, valamint a szigeteken és szigetországokban élő fogyasztók és kisvállalkozások különösen kitettek az olajárak növekedésének.

Az IEA szerint ugyanakkor a korábbi események tapasztalatai iránymutatást adhatnak a jelenlegi intézkedésekhez.

Például 2022 eleje és 2023 áprilisa között a kormányok mintegy 900 milliárd dollárt költöttek közvetlen támogatásokra, utalványokra, adócsökkentésekre és árszabályozásra, ami gyakran további költségeket jelentett az energiacégek működési veszteségeinek kompenzálásán túl.

Az általános intézkedések, mint az árplafonok és az energiaadók csökkentése, széles körben alkalmazott eszközök voltak már akkor is, mivel viszonylag könnyen bevezethetők és gyorsan enyhíthetik a lakossági, vállalkozási terheket. Ugyanakkor jelentős költséget róhatnak az államokra, kivezetésük pedig egyáltalán nem könnyű, hiszen a fogyasztók hozzászoknak azok kedvező hatásaihoz.