Elszabadultak a globális olajárak, de a magyar családokat megvédi a kormány

A világ energiapiacait egyre súlyosabb bizonytalanság jellemzi: nemzetközi elemzések szerint akár drámai olajár-emelkedés is bekövetkezhet a közeljövőben. Az Egyesült Államokban már extrém forgatókönyvekkel is számolnak, amelyek szerint a kőolaj ára akár hordónként 200 dollárig is emelkedhet egy súlyos válsághelyzetben.
Ahogy az Origo is foglalkozott vele, a Trump-adminisztráció szakértői különböző gazdasági forgatókönyveket modelleznek, hogy felkészüljenek egy esetleges sokkra.
Az eszkaláció további olajár-emelkedést hozhat
A szakértők szerint már egy 170 dolláros olajár is komoly gazdasági következményekkel járna: növekvő inflációval és lassuló gazdasági növekedéssel kellene számolni világszerte. Az üzemanyagárak az iráni konfliktus kitörése óta már eddig is jelentős emelkedést mutatnak, ami közvetlenül érinti az európai országokat is.
A piaci szereplők attól tartanak, hogy az eszkaláció további áremelkedést hozhat, és akár globális energiaválságot is előidézhet.
A közel-keleti olajexport és -termelés az elmúlt hetekben összeomlott, napi több mint 7–10 millió hordóval csökkentve a globális kínálatot, és súlyos fizikai hiányt okozva.
Az Egyesült Államokban már most is érezhető a hatás: az üzemanyagárak mintegy 30 százalékkal emelkedtek. A Fehér Ház ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak konkrétan az előzőekben említett 200 dolláros olajárral, és a kormány folyamatosan értékeli a gazdasági helyzet alakulását.
A Trump-adminisztráció lépései mindenesetre azt mutatják, hogy a globális energiapiac rendkívül bizonytalan, és akár drasztikus változások is bekövetkezhetnek rövid időn belül.
Több európai ország polgárai már érzik az iráni háború hatását a benzinkutakon.
Magyarország időben lépett
Ebben a bizonytalan nemzetközi környezetben Magyarország már korábban lépéseket tett a lakosság védelmében. A kormány bevezette a védett üzemanyagárakat, amelyek korlátozzák a benzin és a gázolaj árát a hazai kutakon.
A jelenlegi szabályozás szerint
- a 95-ös benzin ára legfeljebb 595 forint,
- míg a gázolajé 615 forint lehet literenként,
miközben a piaci ár ennél jóval magasabb szinten alakul.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyar autósok – különösen a családok – jelentős megtakarítást érhetnek el a nemzetközi árrobbanás ellenére.
A kormány nemcsak bevezette a védett árakat, hanem a teljes ellátási láncot stabilizálta:
- rendelkezésre állnak a stratégiai készletek,
- uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.
A világpiacon brutálisan megugrott olajárak és az Európa-szerte elszállt üzemanyagárak mellett a helyzetet Magyarországon az ukrán olajblokád is nehezíti. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor és a kormány több tagja is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben gyors és határozott lépésekre van szükség, a Barátság kőolajvezetéket meg kell nyitni. A kormány emellett nem engedi, hogy a háborúk, a nemzetközi nyomás vagy politikai zsarolás árát a magyar családok, vállalkozások, gazdák vagy fuvarozók fizessék meg.
Védelem egy bizonytalan korszakban
„A választás után is harcolni kell az olcsó orosz kőolajért, s a jelenlegi nemzeti szuverén kormány kész is erre, azonban ha a Tisza Párt nyer, akkor nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek, és akkor vége a rezsicsökkentésnek” – ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki egy salgótarjáni lakossági fórumon.
A védett árak bevezetése most mutatja meg igazán a jelentőségét: miközben a világpiacon már 100 dollár fölött is járt az olaj ára, a hazai üzemanyagárak stabilak maradtak.
Európa több országában jóval drágábban tudnak tankolni az autósok, ami a családi költségvetéseket is erősen megterheli. Magyarországon azonban a szabályozás tompítja a nemzetközi sokk hatásait.
A jelenlegi helyzet rávilágít arra, hogy a globális energiapiac kiszámíthatatlansága közvetlen hatással van a mindennapi életre. A drasztikus olajár-emelkedés lehetősége pedig valós kockázat.
Ebben a környezetben a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárak célja egyértelmű: megóvni a családokat az elszabaduló energiaárak következményeitől, és biztosítani a kiszámíthatóbb megélhetési feltételeket.
A nemzetközi folyamatok továbbra is bizonytalanok, de a hazai intézkedések révén a magyar háztartások védettebb helyzetből nézhetnek szembe az energiapiaci kihívásokkal.