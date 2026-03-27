Elszabadultak a globális olajárak, de a magyar családokat megvédi a kormány

A világ energiapiacait egyre súlyosabb bizonytalanság jellemzi: nemzetközi elemzések szerint akár drámai olajár-emelkedés is bekövetkezhet a közeljövőben. Az Egyesült Államokban már extrém forgatókönyvekkel is számolnak, amelyek szerint a kőolaj ára akár hordónként 200 dollárig is emelkedhet egy súlyos válsághelyzetben.

A drámai olajár-emelkedés ellenére a magyar autósok védett árakon tankolhatnak üzemanyagot a kutakon

Ahogy az Origo is foglalkozott vele, a Trump-adminisztráció szakértői különböző gazdasági forgatókönyveket modelleznek, hogy felkészüljenek egy esetleges sokkra.

Az eszkaláció további olajár-emelkedést hozhat

A szakértők szerint már egy 170 dolláros olajár is komoly gazdasági következményekkel járna: növekvő inflációval és lassuló gazdasági növekedéssel kellene számolni világszerte. Az üzemanyagárak az iráni konfliktus kitörése óta már eddig is jelentős emelkedést mutatnak, ami közvetlenül érinti az európai országokat is.

A piaci szereplők attól tartanak, hogy az eszkaláció további áremelkedést hozhat, és akár globális energiaválságot is előidézhet.

A közel-keleti olajexport és -termelés az elmúlt hetekben összeomlott, napi több mint 7–10 millió hordóval csökkentve a globális kínálatot, és súlyos fizikai hiányt okozva.

Az Egyesült Államokban már most is érezhető a hatás: az üzemanyagárak mintegy 30 százalékkal emelkedtek. A Fehér Ház ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak konkrétan az előzőekben említett 200 dolláros olajárral, és a kormány folyamatosan értékeli a gazdasági helyzet alakulását.

A Trump-adminisztráció lépései mindenesetre azt mutatják, hogy a globális energiapiac rendkívül bizonytalan, és akár drasztikus változások is bekövetkezhetnek rövid időn belül.

Több európai ország polgárai már érzik az iráni háború hatását a benzinkutakon.

Magyarország időben lépett

Ebben a bizonytalan nemzetközi környezetben Magyarország már korábban lépéseket tett a lakosság védelmében. A kormány bevezette a védett üzemanyagárakat, amelyek korlátozzák a benzin és a gázolaj árát a hazai kutakon.

A jelenlegi szabályozás szerint

a 95-ös benzin ára legfeljebb 595 forint,

míg a gázolajé 615 forint lehet literenként,

miközben a piaci ár ennél jóval magasabb szinten alakul.